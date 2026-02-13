Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Fan thích thú với cách chọn áo dài Tết là 2 gam màu đối lập của ca sĩ Vy Oanh

Thứ sáu, 15:00 13/02/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vy Oanh gây ấn tượng khi diện 2 thiết kế áo dài Tết là 2 gam màu đối lập: xanh - đỏ. Khám phá nét đẹp truyền thống và hiện đại qua trang phục ngày Tết của nữ ca sĩ.

Vy Oanh tỏa sáng với áo dài Tết Hai gam màu đối lập 2026 - Ảnh 1.Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

GĐXH - Gia đình Bình Minh thực hiện bộ ảnh áo dài Tết, điều khiến fan chú ý là diện mạo của bà xã Anh Thơ và 2 con gái của nam diễn viên.

Trong làng nhạc Việt, Vy Oanh không chỉ ghi dấu ấn bởi giọng hát ngọt ngào mà còn bởi nhan sắc không tuổi và gu thẩm mỹ cực kỳ tinh tế. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ hình ảnh diện áo dài Tết - trang phục tôn trọn vẹn vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, điều khiến fan chú ý là cách chọn áo dài khá độc lạ của Vy Oanh trong những ngày Tết đến xuân về. Bên cạnh áo dài đỏ - gam màu đặc trưng ngày Tết, Vy Oanh gây ấn tượng với áo dài xanh lá - gam màu lạnh, vô cùng kén người mặc. Nhờ làn da sáng, mịn màng, Vy Oanh vẫn "cân" được gam màu kén da này.

Trước đó, dịp Tết 2025, Vy Oanh từng gây xôn xao khi ra mắt MV "Xúng xính áo dài". Thời điểm đó, bà mẹ 2 con từng tiết lộ niềm yêu thích với tà áo truyền thống: "Năm mới đến, nhìn mọi người mặc trang phục truyền thống đủ màu sắc, nô nức xuống phố, ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm, tôi ngẫu hứng sáng tác ca khúc 'Xúng xính áo dài', sau đó quay MV. Với tôi, tà áo dài Việt Nam thật đẹp và ý nghĩa".

Ngắm hình ảnh áo dài Tết với 2 gam màu đối lập của Vy Oanh:

Vy Oanh tỏa sáng với áo dài Tết Hai gam màu đối lập 2026 - Ảnh 2.
Vy Oanh tỏa sáng với áo dài Tết Hai gam màu đối lập 2026 - Ảnh 3.

Vy Oanh gây thương nhớ với nhan sắc không tuổi trong tà áo dài.

Vy Oanh tỏa sáng với áo dài Tết Hai gam màu đối lập 2026 - Ảnh 4.

Từ sắc xanh lá dịu mát đến phom dáng truyền thống được làm mới tinh tế, áo dài xanh lá đang dần trở thành lựa chọn tiêu biểu cho vẻ đẹp quốc dân ngày Tết.

Vy Oanh tỏa sáng với áo dài Tết Hai gam màu đối lập 2026 - Ảnh 5.

Không quá rực rỡ nhưng đủ cuốn hút, gam màu này đại diện cho tinh thần an yên, tươi mới và gu thẩm mỹ hiện đại, giúp nàng tỏa sáng theo cách nhẹ nhàng, thanh lịch và bền vững theo thời gian.

Vy Oanh tỏa sáng với áo dài Tết Hai gam màu đối lập 2026 - Ảnh 6.

Vy Oanh nổi bật trên phố.

Vy Oanh tỏa sáng với áo dài Tết Hai gam màu đối lập 2026 - Ảnh 7.

Vy Oanh rạng rỡ khi khoác lên mình tà áo dài sắc đỏ thắm, biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc. Bộ trang phục nổi bật với những đóa hoa trắng được thêu tỉ mỉ dọc thân áo trên nền vải gấm cao cấp, tạo nên nét thanh lịch và quý phái.

Vy Oanh tỏa sáng với áo dài Tết Hai gam màu đối lập 2026 - Ảnh 8.

Nữ ca sĩ khéo léo lựa chọn thiết kế tay lỡ phối lông vũ đỏ mềm mại, mang lại vẻ kiêu sa và sự mới lạ cho tổng thể trang phục.

Vy Oanh tỏa sáng với áo dài Tết Hai gam màu đối lập 2026 - Ảnh 9.

Dưới bóng ô giấy, Vy Oanh toát lên vẻ đẹp đài các, vừa dịu dàng vừa sang trọng.

Vy Oanh - Xúng Xính Áo Dài

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026

Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo gợi ý loạt áo dài cho dịp Tết Bính Ngọ 2026

MC Thanh Mai gây chú ý với những thiết kế áo dài Tết vừa truyền thống vừa hiện đại

MC Thanh Mai gây chú ý với những thiết kế áo dài Tết vừa truyền thống vừa hiện đại

Cùng chuyên mục

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Hai ái nữ nhà Bình Minh gây chú ý khi xúng xính áo dài cùng mẹ

Đẹp - 4 giờ trước

GĐXH - Gia đình Bình Minh thực hiện bộ ảnh áo dài Tết, điều khiến fan chú ý là diện mạo của bà xã Anh Thơ và 2 con gái của nam diễn viên.

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Lương Thùy Linh cùng Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khoe trọn sắc vóc xinh đẹp, rạng rỡ khi diện áo dài truyền thống trong dịp hội ngộ cuối năm.

Thúy Ngân, Hùng Huỳnh vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thúy Ngân, Hùng Huỳnh vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Đẹp - 1 ngày trước

Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh, Jack lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ, gợi ý tips tạo dáng khiến fan thích thú

Bốn người đẹp Miss Universe hội ngộ, gợi ý tips tạo dáng khiến fan thích thú

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Bốn người đẹp Miss Universe cùng nhau khoe bộ ảnh áo dài Tết và gợi ý tips tạo dáng độc đáo khiến fan thích thú.

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Mới 14 tuổi nhưng con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã "trổ mã" xinh đẹp, ngọt ngào và chiếm trọn spotlight.

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

BTV Thụy Vân rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia với áo dài của NTK Ngọc Lan

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - BTV Thụy Vân mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, cô đều đầu tư chỉn chu về hình ảnh. Những lần gần đây, người đẹp lựa chọn trang phục của NTK Ngọc Lan để lên hình thật rạng rỡ.

8 bí quyết chăm sóc da khi trời lạnh

8 bí quyết chăm sóc da khi trời lạnh

Chăm sóc da - 5 ngày trước

Thời tiết lạnh, khô và gió mạnh khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, làm da dễ mất nước, bong tróc và lão hóa sớm. Chăm sóc da mùa đông cần tập trung dưỡng ẩm đúng cách, phục hồi hàng rào da và bảo vệ da trước tác động của môi trường khắc nghiệt.

Ý Nhi sexy trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu

Ý Nhi sexy trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Ý Nhi gây sốt với bộ ảnh sexy, khoe vóc dáng thon gọn. Nàng hậu khẳng định phong cách thời trang hiện đại, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Mãn nhãn BST chào xuân Bính Ngọ của NTK Cao Minh Tiến

Mãn nhãn BST chào xuân Bính Ngọ của NTK Cao Minh Tiến

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Các em nhỏ xúng xính với những bộ cánh rực rỡ trong BTS mừng Xuân của NTK Cao Minh Tiến. Theo NTK chia sẻ, BTS mang hơi thở dân gian phù hợp với không khí đón xuân năm mới.

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Giảm cân - 1 tuần trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã quyết định dành 21 ngày để "độ" body trước khi đón Tết Bính Ngọ. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật quá trình siết cơ, giảm mỡ để khán giả tham khảo.

Xem nhiều

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Giảm cân

GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Vừa xuất hiện cùng mẹ, con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chiếm trọn spolight

Đẹp
Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Chăm sóc da
Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

Đẹp
Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uống

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top