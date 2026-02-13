Fan thích thú với cách chọn áo dài Tết là 2 gam màu đối lập của ca sĩ Vy Oanh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trong làng nhạc Việt, Vy Oanh không chỉ ghi dấu ấn bởi giọng hát ngọt ngào mà còn bởi nhan sắc không tuổi và gu thẩm mỹ cực kỳ tinh tế. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ hình ảnh diện áo dài Tết - trang phục tôn trọn vẹn vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, điều khiến fan chú ý là cách chọn áo dài khá độc lạ của Vy Oanh trong những ngày Tết đến xuân về. Bên cạnh áo dài đỏ - gam màu đặc trưng ngày Tết, Vy Oanh gây ấn tượng với áo dài xanh lá - gam màu lạnh, vô cùng kén người mặc. Nhờ làn da sáng, mịn màng, Vy Oanh vẫn "cân" được gam màu kén da này.

Trước đó, dịp Tết 2025, Vy Oanh từng gây xôn xao khi ra mắt MV "Xúng xính áo dài". Thời điểm đó, bà mẹ 2 con từng tiết lộ niềm yêu thích với tà áo truyền thống: "Năm mới đến, nhìn mọi người mặc trang phục truyền thống đủ màu sắc, nô nức xuống phố, ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm, tôi ngẫu hứng sáng tác ca khúc 'Xúng xính áo dài', sau đó quay MV. Với tôi, tà áo dài Việt Nam thật đẹp và ý nghĩa".

Ngắm hình ảnh áo dài Tết với 2 gam màu đối lập của Vy Oanh:

Vy Oanh gây thương nhớ với nhan sắc không tuổi trong tà áo dài.

Từ sắc xanh lá dịu mát đến phom dáng truyền thống được làm mới tinh tế, áo dài xanh lá đang dần trở thành lựa chọn tiêu biểu cho vẻ đẹp quốc dân ngày Tết.

Không quá rực rỡ nhưng đủ cuốn hút, gam màu này đại diện cho tinh thần an yên, tươi mới và gu thẩm mỹ hiện đại, giúp nàng tỏa sáng theo cách nhẹ nhàng, thanh lịch và bền vững theo thời gian.

Vy Oanh nổi bật trên phố.

Vy Oanh rạng rỡ khi khoác lên mình tà áo dài sắc đỏ thắm, biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc. Bộ trang phục nổi bật với những đóa hoa trắng được thêu tỉ mỉ dọc thân áo trên nền vải gấm cao cấp, tạo nên nét thanh lịch và quý phái.

Nữ ca sĩ khéo léo lựa chọn thiết kế tay lỡ phối lông vũ đỏ mềm mại, mang lại vẻ kiêu sa và sự mới lạ cho tổng thể trang phục.

Dưới bóng ô giấy, Vy Oanh toát lên vẻ đẹp đài các, vừa dịu dàng vừa sang trọng.