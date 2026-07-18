Tình trạng nghệ sĩ Mai Trần sau cơn nhồi máu não ở tuổi 72

Hồi đầu tháng 6, nam nghệ sĩ bất ngờ lên cơn nhồi máu não và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định (TP.HCM). Sau 9 ngày điều trị nội trú, ông xuất viện để tiếp tục tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tại nhà.

Hiện nghệ sĩ Mai Trần vẫn bị yếu nửa người bên trái, khả năng cử động tay chân còn nhiều hạn chế nhưng ông đã có thể ăn uống bình thường. Do ảnh hưởng của cơn nhồi máu não, nam nghệ sĩ sụt cân đáng kể và được bác sĩ chỉ định kiên trì tập vật lý trị liệu để từng bước phục hồi khả năng vận động.

Phương Dung và Phi Phụng thăm nghệ sĩ Mai Trần.

Chứng kiến đồng nghiệp gầy gò, hốc hác, nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung không giấu được sự xót xa. Cả hai liên tục động viên Mai Trần giữ tinh thần lạc quan, bền bỉ tập luyện để sớm hồi phục sức khỏe và có thể đi lại như trước. Dù sức khỏe rất yếu nhưng nghệ sĩ Mai Trần vẫn nhớ được Phi Phụng và Phương Dung.

Bà Quỳnh Vân - vợ nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ, hoàn cảnh của hai vợ chồng hiện đang rất khó khăn. Sau nhiều năm sinh sống tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), vợ chồng nghệ sĩ chuyển lên TP.HCM thuê một căn nhà trong hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Bình Lợi Trung), vừa làm nơi sinh hoạt, vừa mở quán mang tên "Bếp nhà nghệ sĩ Mai Trần".

Trong thời gian chồng lâm bệnh, bà Quỳnh Vân vừa túc trực chăm sóc ông, vừa quán xuyến quán ăn nhỏ của gia đình. Mỗi ngày, bà Quỳnh Vân tự tay chế biến các món như gà ác tiềm thuốc bắc, bánh flan, sữa chua, hột vịt muối, chả… rồi trực tiếp giao đến khách. Quán ăn nhỏ hiện là nguồn thu nhập chính của gia đình, giúp trang trải chi phí sinh hoạt cũng như điều trị cho nghệ sĩ Mai Trần trong hành trình hồi phục sức khỏe.

Nam nghệ sĩ 5X kiên trì tập phục hồi sau bạo bệnh với sự đồng hành của vợ

Vợ nam nghệ sĩ nói: "Anh ấy vẫn ăn uống được nhưng không đi lại được, phải thay tã thường xuyên và không còn biết gì nữa. Lúc ăn thì tôi phải đỡ anh ấy ngồi dậy. Tay anh ấy mất cảm giác, nhéo thì biết đau, nhưng sờ thì không biết gì, cũng không đưa lên được.

Bác sĩ nói bây giờ cứ phải cho anh ấy tập vật lý trị liệu dần dần, nhưng chân tay anh ấy bây giờ không cử động, di chuyển được. Anh ấy bị tai biến. Hôm đó anh ấy ngồi ăn cơm xong thì bị tai biến, nên tôi đưa lên bệnh viện Gia Định luôn nhưng không kịp, nằm trên viện 9 ngày liền. Tôi bây giờ vẫn bán hàng online để kiếm tiền sống, bán lai rai được đồng ra đồng vào".

Trên trang cá nhân, bà Quỳnh Vân cũng thường xuyên cập nhật hành trình điều trị của chồng. Theo chia sẻ của bà, mỗi ngày diễn viên Bình minh châu thổ đều tập hát để kích thích não bộ hoạt động, rèn luyện sự linh hoạt của cơ miệng, đồng thời duy trì các bài tập vật lý trị liệu nhằm phục hồi chức năng vận động cho tay và chân.

Không chỉ thế, bà Quỳnh Vân còn động viên chồng bằng những cách rất đỗi giản dị. Mỗi khi thực hiện một động tác, bà đều khuyến khích ông đọc thành tiếng tên của động tác để não bộ tiếp tục hoạt động và ghi nhớ.

"Nói ra như vậy để não suy nghĩ, não làm việc, chứ không mụ người mất. Ráng lên, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút, để ngày mai sẽ tiếp tục tốt hơn ngày hôm nay một chút, vậy đủ vui rồi", bà chia sẻ.

Phương Dung và Phi Phụng đại diện nhóm "Ngũ long du ký" hỗ trợ nghệ sĩ Mai Trần một khoản tiền, đồng thời cũng kêu gọi khán giả mua hàng ủng hộ vợ nghệ sĩ Mai Trần để có tiền cứu chữa cho anh.

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954 tại thành phố Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Nghệ sĩ theo học trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Ông tốt nghiệp lớp diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1977 và học tiếp ngành Đạo diễn Sân khấu.

Thập niên 1980, Mai Trần nổi tiếng trên sân khấu kịch Kim Cương với hàng loạt vai diễn để đời như Lỗ Quý (Lôi Vũ), Hoàng Tú (Nhân danh công lý), Jourdan (Trưởng giả học làm sang)… Ngoài diễn xuất, Mai Trần còn làm đạo diễn cho phim truyền hình, sitcom, các chương trình như: Tài Tiếu Tuyệt, Vitamin cười… Cát-sê từ nghề đủ giúp ông trang trải phí sinh hoạt, lo được cho vợ và các con tiền ăn học hàng ngày.

Khi đang ở giai đoạn thăng hoa nghề, năm 2019 Mai Trần đột quỵ. Vài tháng sau, nghệ sĩ trải qua tiếp cơn "thập tử nhất sinh". Ông nhập viện cấp cứu vì tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải tiến hành phẫu thuật gấp.

Sau ca mổ, sức khỏe nam nghệ sĩ yếu dần, trí nhớ sa sút, tinh thần không còn minh mẫn. Không còn đủ thể trạng để tiếp tục theo đuổi công việc, ông buộc phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, khép lại chặng đường gắn bó với sân khấu và phim ảnh. Dẫu vậy, tình yêu dành cho nghề diễn vẫn chưa bao giờ nguôi trong người nghệ sĩ.