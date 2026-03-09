William làm bánh gối tặng vợ con
Thân vương William tự tay đổ nhân, viền mép bánh và thêm ký hiệu vương miện kèm chữ cái đầu trong tên vợ cùng các con.
Nhân ngày lễ Thánh Piran hôm 5/3 (sự kiện truyền thống của hạt Cornwall), Thân vương William đã ghé thăm cửa hàng Gear Farm Pasty Company - nơi nổi tiếng với món bánh pasty truyền thống của vùng đất Cornwall. Tại đây, William đã tham quan vườn rau củ và cùng làm bánh với các nhân viên, nghe điện thoại đặt hàng cũng như tự tay giao bánh cho một vài khách.
Theo Hello , Thân vương William đã làm một vài chiếc bánh để mang về tặng vợ con. 5 chiếc bánh pasty đặc biệt này có hình vương miện kèm chữ cái đầu trong tên từng thành viên gia đình William. Frances Combellack - một nhân viên tại cửa hàng - tiết lộ ông bố ba con lo lắng những chiếc bánh sẽ không còn nguyên vẹn cho đến khi về nhà. Frances cũng cho biết Vua Anh tương lai nói những chiếc bánh trông như những con cua. "Nhưng chúng tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt bởi việc này không hề dễ, nhất là khi đây là lần đầu tiên của anh ấy. Anh ấy đã làm rất tốt rồi", Frances nói.
Cornish pasty có hình dạng tương tự bánh gối, bánh quai vạc, là một trong những món bánh thường được làm vào các dịp lễ tại Anh. Nhân bánh gồm thịt bò cùng các loại rau củ như hành tây, khoai tây, củ cải rutabaga. Sau khi cho nhân vào vỏ bánh, viền kín phần mép, bánh được quết một lớp trứng bao phủ bên ngoài rồi đem nướng cho chín vàng, nở phồng đẹp mắt.
Theo The Spruce Eats , trước đây bánh pasty là món ăn trưa được các thợ mỏ thiếc vùng Cornwall mang theo khi đi làm. Ngày nay, ngoài các dịp lễ, món bánh này cũng là bữa ăn nhẹ hoặc ăn trưa được người Anh ưa chuộng. Một chiếc bánh pasty chuẩn theo quy định của Hiệp hội Cornish Pasty cần có 12,5% là thịt bò, 25% là rau củ, tất cả nguyên liệu đều còn sống khi được cho vào vỏ bánh.
Sau khi Vua Charles III lên ngôi năm 2022, William trở thành Công tước xứ Cornwall. Việc cai quản Công quốc Cornwall đã giúp Thân vương William kiếm được hàng chục triệu USD ngay trong năm đầu tiên tiếp quản. Thân vương xứ Wales nhiều lần đến thăm và ở lại khu điền trang Cornwall.
