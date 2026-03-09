Tháng Giêng, nếu tủ lạnh vẫn còn thứ này, cẩn thận kẻo hao năng lượng cả năm

Đầu năm vốn là thời điểm nên “làm nhẹ” cơ thể bằng rau xanh, canh thanh, món luộc đơn giản để cân bằng lại sau chuỗi ngày tiệc tùng. Việc tiếp tục kéo dài thực đơn giàu đạm chế biến sẵn lại vô tình tạo thêm áp lực cho sức khỏe.

Tiết kiệm tiền chợ nhưng hao sức khỏe

Giò chả là thực phẩm chế biến sẵn, thường chứa lượng muối tương đối cao, chất béo từ thịt xay và một số phụ gia tạo độ dai, bảo quản. Nếu chỉ ăn vài lát trong bữa cơm thì không đáng lo. Nhưng khi dùng liên tục nhiều ngày, cơ thể sẽ phải tiếp nhận lượng natri và đạm lớn hơn mức cần thiết.

Hệ quả dễ gặp là cảm giác tích nước, đầy bụng, khát nước nhiều, thậm chí tăng huyết áp ở người nhạy cảm với muối. Sau Tết, khi cơ thể vốn đã “quá tải” vì thịt mỡ, bánh kẹo, rượu bia, việc duy trì thực phẩm giàu đạm chế biến sẵn càng khiến hệ tiêu hóa khó được nghỉ ngơi.

Tiết kiệm được vài bữa đi chợ, nhưng đổi lại là sự mệt mỏi âm thầm – đó mới là cái “hao” đáng cân nhắc.

Hao cả khẩu vị và năng lượng đầu năm

Không ít người sau Tết rơi vào trạng thái ăn không còn ngon miệng, bụng lúc nào cũng lưng lửng no, tinh thần uể oải. Một phần nguyên nhân đến từ việc thực đơn thiếu sự thay đổi và quá thiên về đạm, chất béo.

Đầu năm đáng lẽ nên là giai đoạn giúp cơ thể trở lại trạng thái cân bằng. Những bữa cơm có canh rau, món hấp, món luộc thanh nhẹ sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa phục hồi tốt hơn. Ngược lại, nếu tiếp tục ăn giò chả chiên rán nhiều ngày liền, năng lượng đầu năm dễ bị “ì ạch”, khó quay lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Giò chả để lâu có thật sự an toàn?

Dù bảo quản trong tủ lạnh, giò chả vẫn có thời hạn sử dụng khá ngắn, đặc biệt sau khi đã bóc vỏ. Nếu để quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển dù thực phẩm chưa có mùi rõ rệt.

Một số thói quen như chiên đi chiên lại nhiều lần, cắt sẵn để ngoài không khí lâu hoặc không kiểm tra kỹ hạn dùng đều làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Trong thời tiết nồm ẩm sau Tết, thực phẩm giàu đạm lại càng dễ biến chất.

Khi đó, cái “hao” không chỉ dừng ở cảm giác đầy bụng, mà còn có thể là chi phí thuốc men và thời gian nghỉ ngơi ngoài ý muốn.

Tiết kiệm thông minh là biết dừng đúng lúc

Không nhất thiết phải bỏ hết giò chả còn lại, nhưng nên sử dụng một cách hợp lý. Chia khẩu phần vừa phải, kết hợp nhiều rau xanh, dưa góp để cân bằng, và tránh dùng quá 3–4 ngày sau khi đã mở. Đặc biệt, hạn chế chiên đi chiên lại nhiều lần để không làm tăng thêm lượng chất béo.

Sau Tết, điều quan trọng không chỉ là tiết kiệm tiền mà còn là “khởi động” lại cơ thể cho năm mới. Nhiều người nghĩ ăn hết đồ Tết là cách không lãng phí. Nhưng nếu phải đánh đổi bằng tình trạng mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa hay giảm năng lượng làm việc, thì cái giá phải trả lại lớn hơn nhiều.

Năm mới không chỉ cần giữ tiền, mà còn cần giữ sức. Và đôi khi, thay đổi thực đơn đúng lúc – bớt giò chả, thêm rau xanh – mới là cách tiết kiệm khôn ngoan nhất.

