Sau Tết, giữ món ăn này quá lâu vì tiếc của, nhiều gia đình lâm vào cảnh 'khí tù'

Chủ nhật, 19:00 08/03/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Tết qua đi, điều còn lại trong nhiều căn bếp không chỉ là dư âm sum vầy mà còn là những đòn bánh chưng, bánh tét chất đầy trong tủ lạnh. Vì tiếc của, không ít gia đình cố giữ lại những chiếc bánh đã để nhiều ngày, dù vỏ bắt đầu cứng, nhân khô, thậm chí có dấu hiệu mốc nhẹ.

Theo quan niệm dân gian, việc giữ bánh chưng quá lâu sau Tết không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn tác động đến phong thủy “kết lộc” – tức khả năng gom tụ và duy trì vận khí tốt đầu năm.

Giữ bánh chưng Sau Tết: Tác động đến sức khỏe và phong thủy gia đình - Ảnh 1.

Bánh chưng – biểu tượng tròn đầy nhưng chỉ khi còn tươi mới

Bánh chưng, bánh tét từ lâu là biểu tượng của đất trời, của sự đủ đầy và sung túc trong văn hóa Việt. Trong những ngày đầu năm, chiếc bánh vuông vức, xanh lá dong được đặt trang trọng trên bàn thờ hay mâm cỗ như lời cầu mong năm mới viên mãn.

Tuy nhiên, theo quan niệm xưa, biểu tượng chỉ giữ nguyên ý nghĩa khi còn ở trạng thái trọn vẹn. Một chiếc bánh đã khô cứng, biến màu, có mùi lạ lại mang hình ảnh của sự “quá hạn”, trì trệ. Việc để bánh cũ quá lâu trong bếp những ngày đầu năm bị xem là giữ lại năng lượng cũ, không thuận lợi cho việc làm mới không gian sống và tinh thần gia đình.

Ở góc nhìn thực tế, bánh chưng là món ăn giàu tinh bột và đạm, nếu bảo quản không đúng cách rất dễ mốc, nhiễm khuẩn. Khi lớp lá bên ngoài ẩm, xuất hiện nhớt hoặc có mùi chua, việc tiếp tục sử dụng không chỉ làm giảm chất lượng bữa ăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tâm lý tiếc của và “khí tù” trong căn bếp

Sau Tết, việc ngại bỏ thực phẩm là điều dễ hiểu. Ai cũng muốn tránh lãng phí. Nhưng khi tủ lạnh luôn chật kín bánh chưng cũ, mỗi lần mở ra lại thấy những món ăn đã qua thời điểm ngon nhất, cảm giác nặng nề sẽ xuất hiện một cách vô thức.

Phong thủy, suy cho cùng, bắt nguồn từ cảm nhận về không gian. Một căn bếp sáng sủa, thực phẩm tươi mới tạo nên tâm lý nhẹ nhàng và khởi đầu tích cực. Ngược lại, đồ ăn cũ kỹ, ám mùi khiến không gian trở nên ứ đọng – điều người xưa gọi là “khí tù”.

Đầu năm, nhiều gia đình chú trọng dọn dẹp nhà cửa để “đón lộc”. Thế nhưng nếu tủ lạnh vẫn đầy ắp thực phẩm đã xuống cấp, việc làm mới ấy chưa thật sự trọn vẹn.

Làm sao để không lãng phí mà vẫn giữ “khí mới”?

Nếu bánh còn trong thời gian sử dụng và chưa có dấu hiệu hư hỏng, gia đình có thể biến tấu để đổi vị như rán giòn, áp chảo, ăn kèm dưa góp để tránh ngán. Việc sử dụng hợp lý trong vài ngày sau Tết vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, khi bánh đã xuất hiện mốc, nhớt hoặc có mùi lạ, nên mạnh dạn bỏ đi. Nhiều người lớn tuổi quan niệm rằng năm mới không nên tiếc những thứ đã hỏng, bởi giữ lại chỉ làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. “Kết lộc” không phải là tích trữ thật nhiều, mà là giữ lại những gì còn giá trị và sẵn sàng buông bỏ điều đã qua.

Giữ lộc thực chất là giữ sự tươi mới

Tháng Giêng được xem là thời điểm mở đầu cho cả năm. Căn bếp – nơi giữ lửa gia đình – càng cần được làm mới sau kỳ nghỉ dài. Dọn lại tủ lạnh, loại bỏ thực phẩm xuống cấp, lau chùi gọn gàng chính là cách thiết thực để tạo cảm giác khởi đầu nhẹ nhàng.

Có thể bạn không hoàn toàn tin vào phong thủy, nhưng chắc chắn ai cũng thấy dễ chịu hơn khi bước vào một gian bếp sạch sẽ, không còn mùi thực phẩm cũ. Lộc đầu năm không nằm ở số lượng bánh chưng còn lại, mà ở sự thoải mái tinh thần và sức khỏe của các thành viên.

Sau Tết, thay vì giữ bánh chưng quá lâu vì tiếc, hãy cân nhắc giữa giá trị vật chất và chất lượng sống. Đôi khi, buông bỏ đúng lúc không phải là lãng phí, mà chính là cách giữ lộc bền lâu và bắt đầu năm mới một cách sáng sủa hơn.

Giữ bánh chưng Sau Tết: Tác động đến sức khỏe và phong thủy gia đình - Ảnh 2.Qua Rằm tháng Giêng rồi, ăn gì để 'rửa' vị dầu mỡ mà vẫn giữ sinh khí đầu năm?

GĐXH - Sau những ngày Tết ngập tràn thịt kho, giò chả, bánh chưng, bánh tét, không ít gia đình rơi vào trạng thái “ngán đến cổ”. Cơ thể nặng nề, bụng đầy hơi, miệng còn vương vị mặn – đó là cảm giác quen thuộc sau chuỗi ngày ăn uống dư thừa đạm và dầu mỡ. Tuy nhiên, nhiều người lại băn khoăn: nếu chuyển sang ăn quá thanh đạm ngay đầu năm có bị xem là “mất lộc”, thiếu sung túc?

Giữ bánh chưng Sau Tết: Tác động đến sức khỏe và phong thủy gia đình - Ảnh 3.Vì sao người xưa sợ 'gia đạo lục đục' nếu ăn quá nhiều món này trong tháng Giêng?

GĐXH - Tháng Giêng – tháng mở đầu cho cả năm – từ lâu được người Việt đặc biệt coi trọng. Không chỉ chuyện xuất hành, khai bút hay mở hàng, mà ngay cả mâm cơm gia đình cũng được các cụ dặn dò kỹ lưỡng. Trong đó có một quan niệm ít người trẻ để ý: tháng Giêng không nên nấu canh khổ qua quá thường xuyên vì sợ “khổ” kéo dài, ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà.

Tòa soạn Quảng cáo
Top