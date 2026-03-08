Sau Tết, giữ món ăn này quá lâu vì tiếc của, nhiều gia đình lâm vào cảnh 'khí tù'
GĐXH - Tết qua đi, điều còn lại trong nhiều căn bếp không chỉ là dư âm sum vầy mà còn là những đòn bánh chưng, bánh tét chất đầy trong tủ lạnh. Vì tiếc của, không ít gia đình cố giữ lại những chiếc bánh đã để nhiều ngày, dù vỏ bắt đầu cứng, nhân khô, thậm chí có dấu hiệu mốc nhẹ.
Theo quan niệm dân gian, việc giữ bánh chưng quá lâu sau Tết không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn tác động đến phong thủy “kết lộc” – tức khả năng gom tụ và duy trì vận khí tốt đầu năm.
Bánh chưng – biểu tượng tròn đầy nhưng chỉ khi còn tươi mới
Bánh chưng, bánh tét từ lâu là biểu tượng của đất trời, của sự đủ đầy và sung túc trong văn hóa Việt. Trong những ngày đầu năm, chiếc bánh vuông vức, xanh lá dong được đặt trang trọng trên bàn thờ hay mâm cỗ như lời cầu mong năm mới viên mãn.
Tuy nhiên, theo quan niệm xưa, biểu tượng chỉ giữ nguyên ý nghĩa khi còn ở trạng thái trọn vẹn. Một chiếc bánh đã khô cứng, biến màu, có mùi lạ lại mang hình ảnh của sự “quá hạn”, trì trệ. Việc để bánh cũ quá lâu trong bếp những ngày đầu năm bị xem là giữ lại năng lượng cũ, không thuận lợi cho việc làm mới không gian sống và tinh thần gia đình.
Ở góc nhìn thực tế, bánh chưng là món ăn giàu tinh bột và đạm, nếu bảo quản không đúng cách rất dễ mốc, nhiễm khuẩn. Khi lớp lá bên ngoài ẩm, xuất hiện nhớt hoặc có mùi chua, việc tiếp tục sử dụng không chỉ làm giảm chất lượng bữa ăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tâm lý tiếc của và “khí tù” trong căn bếp
Sau Tết, việc ngại bỏ thực phẩm là điều dễ hiểu. Ai cũng muốn tránh lãng phí. Nhưng khi tủ lạnh luôn chật kín bánh chưng cũ, mỗi lần mở ra lại thấy những món ăn đã qua thời điểm ngon nhất, cảm giác nặng nề sẽ xuất hiện một cách vô thức.
Phong thủy, suy cho cùng, bắt nguồn từ cảm nhận về không gian. Một căn bếp sáng sủa, thực phẩm tươi mới tạo nên tâm lý nhẹ nhàng và khởi đầu tích cực. Ngược lại, đồ ăn cũ kỹ, ám mùi khiến không gian trở nên ứ đọng – điều người xưa gọi là “khí tù”.
Đầu năm, nhiều gia đình chú trọng dọn dẹp nhà cửa để “đón lộc”. Thế nhưng nếu tủ lạnh vẫn đầy ắp thực phẩm đã xuống cấp, việc làm mới ấy chưa thật sự trọn vẹn.
Làm sao để không lãng phí mà vẫn giữ “khí mới”?
Nếu bánh còn trong thời gian sử dụng và chưa có dấu hiệu hư hỏng, gia đình có thể biến tấu để đổi vị như rán giòn, áp chảo, ăn kèm dưa góp để tránh ngán. Việc sử dụng hợp lý trong vài ngày sau Tết vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng.
Tuy nhiên, khi bánh đã xuất hiện mốc, nhớt hoặc có mùi lạ, nên mạnh dạn bỏ đi. Nhiều người lớn tuổi quan niệm rằng năm mới không nên tiếc những thứ đã hỏng, bởi giữ lại chỉ làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. “Kết lộc” không phải là tích trữ thật nhiều, mà là giữ lại những gì còn giá trị và sẵn sàng buông bỏ điều đã qua.
Giữ lộc thực chất là giữ sự tươi mới
Tháng Giêng được xem là thời điểm mở đầu cho cả năm. Căn bếp – nơi giữ lửa gia đình – càng cần được làm mới sau kỳ nghỉ dài. Dọn lại tủ lạnh, loại bỏ thực phẩm xuống cấp, lau chùi gọn gàng chính là cách thiết thực để tạo cảm giác khởi đầu nhẹ nhàng.
Có thể bạn không hoàn toàn tin vào phong thủy, nhưng chắc chắn ai cũng thấy dễ chịu hơn khi bước vào một gian bếp sạch sẽ, không còn mùi thực phẩm cũ. Lộc đầu năm không nằm ở số lượng bánh chưng còn lại, mà ở sự thoải mái tinh thần và sức khỏe của các thành viên.
Sau Tết, thay vì giữ bánh chưng quá lâu vì tiếc, hãy cân nhắc giữa giá trị vật chất và chất lượng sống. Đôi khi, buông bỏ đúng lúc không phải là lãng phí, mà chính là cách giữ lộc bền lâu và bắt đầu năm mới một cách sáng sủa hơn.
Nước cam tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều: Mỗi ngày bao nhiêu là đủ?Ăn - 3 giờ trước
GĐXH - Nước cam không chỉ là một loại đồ uống thơm ngon mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng uống nước cam nhiều có tốt không? Mỗi ngày nên uống bao nhiêu nước cam để tận dụng tối đa những lợi ích đó? Hãy đọc bài viết sau.
Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngonĂn - 3 giờ trước
GĐXG – Loại quả này quen thuộc ở nước ta, được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Một số chuyên trang ẩm thực và dinh dưỡng quốc tế xếp chúng vào nhóm những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào.
Trứng ăn cùng những thứ này bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến ít người biếtĂn - 5 giờ trước
Trứng gà là nguồn protein chất lượng cao và chứa nhiều vitamin thiết yếu. Tuy nhiên, việc ăn trứng đơn thuần có thể chưa khai thác hết giá trị dinh dưỡng của nó. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi kết hợp trứng với một số thực phẩm cụ thể, cơ thể sẽ hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn.
Đừng xem thường gạo lứt đen nếu biết điều nàyĂn - 12 giờ trước
Gạo lứt đen, còn gọi là gạo tím hay gạo cẩm, có màu tím đậm đặc trưng nhờ chứa sắc tố anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh. Những năm gần đây, loại gạo này được nhiều người lựa chọn nhờ giá trị dinh dưỡng cao và tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.
Món ăn đơn giản nhiều người nghĩ tầm thường nhưng lại mang ý nghĩa khai lộc đầu nămĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Trong văn hóa ẩm thực của người Việt, đặc biệt là những ngày đầu năm, bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống. Trên mâm cơm ngày xuân, mỗi món ăn đều mang theo một tầng ý nghĩa: cầu may mắn, cầu tài lộc, cầu sự bình an cho cả năm.
Lá khổ qua có ăn được không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờĂn - 1 ngày trước
Lá khổ qua (mướp đắng) vốn quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã và bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu loại lá có vị đắng đặc trưng này có ăn được hay không và cần lưu ý gì khi sử dụng.
Có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệBếp đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau những ngày Tết rộn ràng, căn bếp – nơi từng đỏ lửa suốt từ 27, 28 âm lịch đến mùng 3 – bắt đầu chậm lại. Đây cũng là lúc nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại không gian để chuẩn bị cho nhịp sống thường ngày.
Sai lầm nghiệm trọng nhiều bà nội trợ mắc phải khi luộc rau vứt chất bổMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Luộc rau tưởng chừng là công việc rất đơn giản nhưng không phải bà nội trợ nào cũng biết cách luộc rau vừa xanh ngon, vừa giữ được chất dinh dưỡng.
Các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng từ ngô không phải ai cũng biếtMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngô là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, rất dễ ăn và dễ kiếm. Nhưng không phải ai cũng biết những tác dụng tuyệt vời mà thực phẩm này mang lại.
Loại quả thơm lừng, ngọt như đường là "thuốc bổ tự nhiên" ít người biết tận dụngĂn - 1 ngày trước
Quả mít không chỉ hấp dẫn bởi hương vị ngọt lịm, mùi thơm nồng nàn mà còn là một kho báu dinh dưỡng với rất nhiều vitamin và khoáng chất. Từ múi mít chín, xơ mít cho đến hạt mít, tất cả đều mang lại những công dụng tuyệt vời cho cơ thể.
Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hạiĂn
GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.