Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Không chỉ là món ăn vặt, đậu phộng còn “ghi điểm” nhờ loạt công dụng này

Thứ hai, 06:49 09/03/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đậu phộng (miền Bắc gọi là lạc) là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Với vị bùi béo, giòn thơm và dễ chế biến, loại hạt này không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn dân dã mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể cho sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng phong phú

Đậu phộng được trồng phổ biến ở nhiều vùng miền. Trong loại hạt này chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào như chất đạm, chất xơ, chất béo không bão hòa, carbohydrate cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như magie, folate, vitamin E, đồng và arginine.

Đây cũng là thực phẩm có mức năng lượng khá cao và giàu dầu, vì vậy thường được dùng để ép dầu thực vật. Dầu đậu phộng được ưa chuộng nhờ nguồn gốc tự nhiên và những lợi ích tích cực đối với sức khỏe tim mạch.

Những lợi ích nổi bật của đậu phộng

Tốt cho tim mạch

Dù chứa nhiều chất béo, nhưng phần lớn là chất béo không bão hòa - tương tự như trong hạnh nhân hay óc chó. Các chất béo này có thể giúp giảm cholesterol xấu, hạn chế hình thành cục máu đông, từ đó góp phần giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Không chỉ là món ăn vặt, đậu phộng còn “ghi điểm” nhờ loạt công dụng này - Ảnh 1.

Trong hạt lạc chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng

Phù hợp với người tiểu đường

Đậu phộng có hàm lượng đường thấp, cung cấp đạm và chất béo lành mạnh. Khi sử dụng ở mức hợp lý, loại hạt này không làm tăng đột ngột đường huyết, đồng thời cung cấp năng lượng cần thiết cho người đang phải kiểm soát chế độ ăn.

Hỗ trợ hoạt động não bộ

Trong đậu phộng chứa nhiều vitamin B3 (niacin) - dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc cải thiện trí nhớ và chức năng não. Một số nghiên cứu cho thấy niacin có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Dầu và bơ đậu phộng được ghi nhận có chứa các hợp chất chống oxy hóa, giúp hạn chế tổn thương tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy, chúng có thể góp phần ngăn chặn sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư, trong đó có ung thư biểu mô tuyến.

Tốt cho thai kỳ

Đậu phộng giàu acid folic - dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi, đặc biệt trong việc phòng ngừa dị tật ống thần kinh. Phụ nữ mang thai không dị ứng với đậu phộng có thể bổ sung với lượng phù hợp theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.

Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tâm trạng

Hàm lượng chất xơ trong đậu phộng giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm viêm và có thể góp phần hạn chế nguy cơ sỏi mật. Ngoài ra, các dưỡng chất trong lạc còn được cho là có tác dụng tích cực đối với tâm trạng, hỗ trợ giảm căng thẳng và trầm cảm nhẹ.

Các cách chế biến đậu phộng

Đậu phộng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như đậu phộng rang tỏi ớt, đậu phộng rang nước mắm, mứt đậu phộng, sữa đậu phộng hay đậu phộng da cá. Ngoài ra, loại hạt này còn được dùng làm bơ đậu phộng, thêm vào salad, món nộm, món nướng hoặc ăn kèm bánh mì, sữa chua.

Tuy mang lại nhiều lợi ích, đậu phộng vẫn là thực phẩm giàu năng lượng. Việc sử dụng cần ở mức vừa phải, đặc biệt với người thừa cân hoặc có tiền sử dị ứng. Khi dùng hợp lý, đậu phộng không chỉ làm phong phú thực đơn mà còn góp phần nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Các nhóm thức ăn tốt cho phổi

Các nhóm thức ăn tốt cho phổi

Ăn - 47 phút trước

GĐXH - Những thức ăn tốt cho phổi có sẵn trong chúng ta, và bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các thực phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng cho phổi.

Sau Tết, giữ món ăn này quá lâu vì tiếc của, nhiều gia đình lâm vào cảnh 'khí tù'

Sau Tết, giữ món ăn này quá lâu vì tiếc của, nhiều gia đình lâm vào cảnh 'khí tù'

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Tết qua đi, điều còn lại trong nhiều căn bếp không chỉ là dư âm sum vầy mà còn là những đòn bánh chưng, bánh tét chất đầy trong tủ lạnh. Vì tiếc của, không ít gia đình cố giữ lại những chiếc bánh đã để nhiều ngày, dù vỏ bắt đầu cứng, nhân khô, thậm chí có dấu hiệu mốc nhẹ.

Nước cam tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều: Mỗi ngày bao nhiêu là đủ?

Nước cam tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều: Mỗi ngày bao nhiêu là đủ?

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Nước cam không chỉ là một loại đồ uống thơm ngon mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng uống nước cam nhiều có tốt không? Mỗi ngày nên uống bao nhiêu nước cam để tận dụng tối đa những lợi ích đó? Hãy đọc bài viết sau.

Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngon

Ăn - 15 giờ trước

GĐXG – Loại quả này quen thuộc ở nước ta, được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Một số chuyên trang ẩm thực và dinh dưỡng quốc tế xếp chúng vào nhóm những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào.

Trứng ăn cùng những thứ này bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến ít người biết

Trứng ăn cùng những thứ này bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến ít người biết

Ăn - 17 giờ trước

Trứng gà là nguồn protein chất lượng cao và chứa nhiều vitamin thiết yếu. Tuy nhiên, việc ăn trứng đơn thuần có thể chưa khai thác hết giá trị dinh dưỡng của nó. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi kết hợp trứng với một số thực phẩm cụ thể, cơ thể sẽ hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn.

Đừng xem thường gạo lứt đen nếu biết điều này

Đừng xem thường gạo lứt đen nếu biết điều này

Ăn - 1 ngày trước

Gạo lứt đen, còn gọi là gạo tím hay gạo cẩm, có màu tím đậm đặc trưng nhờ chứa sắc tố anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh. Những năm gần đây, loại gạo này được nhiều người lựa chọn nhờ giá trị dinh dưỡng cao và tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.

Món ăn đơn giản nhiều người nghĩ tầm thường nhưng lại mang ý nghĩa khai lộc đầu năm

Món ăn đơn giản nhiều người nghĩ tầm thường nhưng lại mang ý nghĩa khai lộc đầu năm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong văn hóa ẩm thực của người Việt, đặc biệt là những ngày đầu năm, bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống. Trên mâm cơm ngày xuân, mỗi món ăn đều mang theo một tầng ý nghĩa: cầu may mắn, cầu tài lộc, cầu sự bình an cho cả năm.

Lá khổ qua có ăn được không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Lá khổ qua có ăn được không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Ăn - 1 ngày trước

Lá khổ qua (mướp đắng) vốn quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã và bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu loại lá có vị đắng đặc trưng này có ăn được hay không và cần lưu ý gì khi sử dụng.

Có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệ

Có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệ

Bếp đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Sau những ngày Tết rộn ràng, căn bếp – nơi từng đỏ lửa suốt từ 27, 28 âm lịch đến mùng 3 – bắt đầu chậm lại. Đây cũng là lúc nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại không gian để chuẩn bị cho nhịp sống thường ngày.

Sai lầm nghiệm trọng nhiều bà nội trợ mắc phải khi luộc rau vứt chất bổ

Sai lầm nghiệm trọng nhiều bà nội trợ mắc phải khi luộc rau vứt chất bổ

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Luộc rau tưởng chừng là công việc rất đơn giản nhưng không phải bà nội trợ nào cũng biết cách luộc rau vừa xanh ngon, vừa giữ được chất dinh dưỡng.

Xem nhiều

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Ăn

GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.

Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nát

Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nát

Ăn
3 công thức nước uống dùng đều đặn vào sáng - chiều - tối giúp dễ dàng loại bỏ chất thải và làm sạch đường ruột

3 công thức nước uống dùng đều đặn vào sáng - chiều - tối giúp dễ dàng loại bỏ chất thải và làm sạch đường ruột

Ăn
Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Ăn
Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top