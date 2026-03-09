Không chỉ là món ăn vặt, đậu phộng còn “ghi điểm” nhờ loạt công dụng này

Thành phần dinh dưỡng phong phú

Đậu phộng được trồng phổ biến ở nhiều vùng miền. Trong loại hạt này chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào như chất đạm, chất xơ, chất béo không bão hòa, carbohydrate cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như magie, folate, vitamin E, đồng và arginine.

Đây cũng là thực phẩm có mức năng lượng khá cao và giàu dầu, vì vậy thường được dùng để ép dầu thực vật. Dầu đậu phộng được ưa chuộng nhờ nguồn gốc tự nhiên và những lợi ích tích cực đối với sức khỏe tim mạch.

Những lợi ích nổi bật của đậu phộng

Tốt cho tim mạch

Dù chứa nhiều chất béo, nhưng phần lớn là chất béo không bão hòa - tương tự như trong hạnh nhân hay óc chó. Các chất béo này có thể giúp giảm cholesterol xấu, hạn chế hình thành cục máu đông, từ đó góp phần giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Phù hợp với người tiểu đường

Đậu phộng có hàm lượng đường thấp, cung cấp đạm và chất béo lành mạnh. Khi sử dụng ở mức hợp lý, loại hạt này không làm tăng đột ngột đường huyết, đồng thời cung cấp năng lượng cần thiết cho người đang phải kiểm soát chế độ ăn.

Hỗ trợ hoạt động não bộ

Trong đậu phộng chứa nhiều vitamin B3 (niacin) - dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc cải thiện trí nhớ và chức năng não. Một số nghiên cứu cho thấy niacin có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Dầu và bơ đậu phộng được ghi nhận có chứa các hợp chất chống oxy hóa, giúp hạn chế tổn thương tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy, chúng có thể góp phần ngăn chặn sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư, trong đó có ung thư biểu mô tuyến.

Tốt cho thai kỳ

Đậu phộng giàu acid folic - dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi, đặc biệt trong việc phòng ngừa dị tật ống thần kinh. Phụ nữ mang thai không dị ứng với đậu phộng có thể bổ sung với lượng phù hợp theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.

Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tâm trạng

Hàm lượng chất xơ trong đậu phộng giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm viêm và có thể góp phần hạn chế nguy cơ sỏi mật. Ngoài ra, các dưỡng chất trong lạc còn được cho là có tác dụng tích cực đối với tâm trạng, hỗ trợ giảm căng thẳng và trầm cảm nhẹ.

Các cách chế biến đậu phộng

Đậu phộng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như đậu phộng rang tỏi ớt, đậu phộng rang nước mắm, mứt đậu phộng, sữa đậu phộng hay đậu phộng da cá. Ngoài ra, loại hạt này còn được dùng làm bơ đậu phộng, thêm vào salad, món nộm, món nướng hoặc ăn kèm bánh mì, sữa chua.

Tuy mang lại nhiều lợi ích, đậu phộng vẫn là thực phẩm giàu năng lượng. Việc sử dụng cần ở mức vừa phải, đặc biệt với người thừa cân hoặc có tiền sử dị ứng. Khi dùng hợp lý, đậu phộng không chỉ làm phong phú thực đơn mà còn góp phần nâng cao sức khỏe mỗi ngày.