Không chỉ là món ăn vặt, đậu phộng còn “ghi điểm” nhờ loạt công dụng này
Đậu phộng (miền Bắc gọi là lạc) là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Với vị bùi béo, giòn thơm và dễ chế biến, loại hạt này không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn dân dã mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể cho sức khỏe.
Thành phần dinh dưỡng phong phú
Đậu phộng được trồng phổ biến ở nhiều vùng miền. Trong loại hạt này chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào như chất đạm, chất xơ, chất béo không bão hòa, carbohydrate cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như magie, folate, vitamin E, đồng và arginine.
Đây cũng là thực phẩm có mức năng lượng khá cao và giàu dầu, vì vậy thường được dùng để ép dầu thực vật. Dầu đậu phộng được ưa chuộng nhờ nguồn gốc tự nhiên và những lợi ích tích cực đối với sức khỏe tim mạch.
Những lợi ích nổi bật của đậu phộng
Tốt cho tim mạch
Dù chứa nhiều chất béo, nhưng phần lớn là chất béo không bão hòa - tương tự như trong hạnh nhân hay óc chó. Các chất béo này có thể giúp giảm cholesterol xấu, hạn chế hình thành cục máu đông, từ đó góp phần giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.
Phù hợp với người tiểu đường
Đậu phộng có hàm lượng đường thấp, cung cấp đạm và chất béo lành mạnh. Khi sử dụng ở mức hợp lý, loại hạt này không làm tăng đột ngột đường huyết, đồng thời cung cấp năng lượng cần thiết cho người đang phải kiểm soát chế độ ăn.
Hỗ trợ hoạt động não bộ
Trong đậu phộng chứa nhiều vitamin B3 (niacin) - dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc cải thiện trí nhớ và chức năng não. Một số nghiên cứu cho thấy niacin có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.
Tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư
Dầu và bơ đậu phộng được ghi nhận có chứa các hợp chất chống oxy hóa, giúp hạn chế tổn thương tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy, chúng có thể góp phần ngăn chặn sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư, trong đó có ung thư biểu mô tuyến.
Tốt cho thai kỳ
Đậu phộng giàu acid folic - dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi, đặc biệt trong việc phòng ngừa dị tật ống thần kinh. Phụ nữ mang thai không dị ứng với đậu phộng có thể bổ sung với lượng phù hợp theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.
Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tâm trạng
Hàm lượng chất xơ trong đậu phộng giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm viêm và có thể góp phần hạn chế nguy cơ sỏi mật. Ngoài ra, các dưỡng chất trong lạc còn được cho là có tác dụng tích cực đối với tâm trạng, hỗ trợ giảm căng thẳng và trầm cảm nhẹ.
Các cách chế biến đậu phộng
Đậu phộng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như đậu phộng rang tỏi ớt, đậu phộng rang nước mắm, mứt đậu phộng, sữa đậu phộng hay đậu phộng da cá. Ngoài ra, loại hạt này còn được dùng làm bơ đậu phộng, thêm vào salad, món nộm, món nướng hoặc ăn kèm bánh mì, sữa chua.
Tuy mang lại nhiều lợi ích, đậu phộng vẫn là thực phẩm giàu năng lượng. Việc sử dụng cần ở mức vừa phải, đặc biệt với người thừa cân hoặc có tiền sử dị ứng. Khi dùng hợp lý, đậu phộng không chỉ làm phong phú thực đơn mà còn góp phần nâng cao sức khỏe mỗi ngày.
Các nhóm thức ăn tốt cho phổiĂn - 47 phút trước
GĐXH - Những thức ăn tốt cho phổi có sẵn trong chúng ta, và bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các thực phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng cho phổi.
Sau Tết, giữ món ăn này quá lâu vì tiếc của, nhiều gia đình lâm vào cảnh 'khí tù'Ăn - 12 giờ trước
GĐXH - Tết qua đi, điều còn lại trong nhiều căn bếp không chỉ là dư âm sum vầy mà còn là những đòn bánh chưng, bánh tét chất đầy trong tủ lạnh. Vì tiếc của, không ít gia đình cố giữ lại những chiếc bánh đã để nhiều ngày, dù vỏ bắt đầu cứng, nhân khô, thậm chí có dấu hiệu mốc nhẹ.
Nước cam tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều: Mỗi ngày bao nhiêu là đủ?Ăn - 15 giờ trước
GĐXH - Nước cam không chỉ là một loại đồ uống thơm ngon mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng uống nước cam nhiều có tốt không? Mỗi ngày nên uống bao nhiêu nước cam để tận dụng tối đa những lợi ích đó? Hãy đọc bài viết sau.
Loại quả “tốt nhất thế giới” có ở Bắc Ninh, quả to giòn ngọt, làm được nhiều món ngonĂn - 15 giờ trước
GĐXG – Loại quả này quen thuộc ở nước ta, được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Một số chuyên trang ẩm thực và dinh dưỡng quốc tế xếp chúng vào nhóm những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào.
Trứng ăn cùng những thứ này bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến ít người biếtĂn - 17 giờ trước
Trứng gà là nguồn protein chất lượng cao và chứa nhiều vitamin thiết yếu. Tuy nhiên, việc ăn trứng đơn thuần có thể chưa khai thác hết giá trị dinh dưỡng của nó. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi kết hợp trứng với một số thực phẩm cụ thể, cơ thể sẽ hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn.
Đừng xem thường gạo lứt đen nếu biết điều nàyĂn - 1 ngày trước
Gạo lứt đen, còn gọi là gạo tím hay gạo cẩm, có màu tím đậm đặc trưng nhờ chứa sắc tố anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh. Những năm gần đây, loại gạo này được nhiều người lựa chọn nhờ giá trị dinh dưỡng cao và tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.
Món ăn đơn giản nhiều người nghĩ tầm thường nhưng lại mang ý nghĩa khai lộc đầu nămĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa ẩm thực của người Việt, đặc biệt là những ngày đầu năm, bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống. Trên mâm cơm ngày xuân, mỗi món ăn đều mang theo một tầng ý nghĩa: cầu may mắn, cầu tài lộc, cầu sự bình an cho cả năm.
Lá khổ qua có ăn được không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờĂn - 1 ngày trước
Lá khổ qua (mướp đắng) vốn quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã và bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu loại lá có vị đắng đặc trưng này có ăn được hay không và cần lưu ý gì khi sử dụng.
Có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệBếp đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau những ngày Tết rộn ràng, căn bếp – nơi từng đỏ lửa suốt từ 27, 28 âm lịch đến mùng 3 – bắt đầu chậm lại. Đây cũng là lúc nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại không gian để chuẩn bị cho nhịp sống thường ngày.
Sai lầm nghiệm trọng nhiều bà nội trợ mắc phải khi luộc rau vứt chất bổMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Luộc rau tưởng chừng là công việc rất đơn giản nhưng không phải bà nội trợ nào cũng biết cách luộc rau vừa xanh ngon, vừa giữ được chất dinh dưỡng.
Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hạiĂn
GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.