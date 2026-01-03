Xe máy điện giá 20,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế phong cách Ý, trang bị hiện đại, động cơ khỏe, pin bền rẻ hơn Vision, chỉ ngang Wave Alpha

Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xao GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế hoài cổ gợi nhớ dòng Super Cub huyền thoại, đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường xe máy điện nhập khẩu.

DK Roma GT

Trong bối cảnh xe điện ngày càng được ưa chuộng tại các đô thị lớn, DK Roma GT nổi lên như một lựa chọn "vừa đủ" cho người dùng trẻ: thiết kế đẹp, trang bị thực tế và chi phí sở hữu không quá cao.

DK Roma GT được phát triển theo định hướng thẩm mỹ châu Âu, thể hiện rõ qua các đường cong mềm mại và tổng thể thanh thoát. Phần đầu xe gây ấn tượng với mặt nạ vuốt cao, kết hợp hệ thống đèn LED tạo cảm giác hiện đại nhưng không quá "góc cạnh", phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, đặc biệt là người trẻ.

DK Roma GT được phát triển theo định hướng thẩm mỹ châu Âu

Toàn bộ thân xe được thiết kế đồng bộ từ yếm trước, sàn để chân đến đuôi xe mang lại cảm giác liền mạch khi quan sát. Yên xe dạng phân tầng, tối ưu công thái học, giúp người lái giữ tư thế thoải mái khi di chuyển trong thời gian dài. Với chiều cao yên 780 mm và trọng lượng khoảng 97 kg khi có ắc quy, Roma GT vẫn đủ nhẹ để dễ dắt, dễ xoay trở trong không gian hẹp như bãi gửi xe trường học hay khu dân cư đông đúc.

Một điểm cộng lớn nằm ở lớp sơn tĩnh điện cao cấp phủ 3 lớp, giúp xe giữ màu tốt hơn theo thời gian và hạn chế trầy xước do va quệt nhẹ là yếu tố rất quan trọng với người dùng trẻ thường xuyên sử dụng xe hằng ngày. Bảng màu phong phú, từ các gam trung tính như đen khói, ghi pha lê đến những màu sắc nổi bật như hồng baby, xanh bơ, ánh tím… cũng là lợi thế giúp Roma GT dễ tiếp cận nhóm khách hàng học sinh – sinh viên.

DK Roma GT được trang bị động cơ BLDC

Về vận hành, DK Roma GT được trang bị động cơ BLDC không chổi than với công suất tối đa 1.650W. Đây là mức công suất khá tốt trong phân khúc xe máy điện không cần bằng lái cho khả năng tăng tốc mượt mà, ít rung và vận hành êm ái trong môi trường đô thị. Tốc độ tối đa khoảng 46–50 km/h giúp xe di chuyển linh hoạt trên các tuyến phố mà vẫn đảm bảo an toàn.

Nguồn điện của xe đến từ bộ 5 bình ắc quy chì axit kín khí 12V–20Ah, cho quãng đường di chuyển thực tế từ 70–80 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện lý tưởng. Với mức tiêu thụ năng lượng khoảng 44 Wh/km, Roma GT đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hay sinh hoạt hằng ngày mà không cần sạc quá thường xuyên. Thời gian sạc từ 6–8 tiếng phù hợp với thói quen sạc qua đêm của đa số người dùng.

Hệ thống phanh trước đĩa dầu thủy lực kết hợp phanh sau tang trống mang lại hiệu quả phanh ổn định trong tầm giá. Lốp không săm Kenda 3.50-10 giúp xe bám đường tốt hơn, giảm rủi ro khi cán vật nhọn và tăng độ an tâm khi vận hành trên mặt đường ướt.

Bên cạnh đó, DK Roma GT được tích hợp nhiều tiện ích hướng tới trải nghiệm người dùng trẻ: thẻ từ NFC mở khóa nhanh gọn, chế độ P khóa động cơ khi dừng xe, tái tạo năng lượng khi thả ga giúp tiết kiệm điện, đồng hồ LED điện tử hiển thị đầy đủ thông tin và 3 chế độ lái Eco – Normal – Sport để linh hoạt theo từng điều kiện di chuyển. Cốp xe dung tích khoảng 30L đủ để chứa mũ bảo hiểm nửa đầu, balo hoặc vật dụng cá nhân, đi kèm đèn chiếu sáng cốp và cổng sạc tiện lợi.

Giá xe máy điện DK Roma GT

Trong tầm giá hơn 20 triệu đồng, DK Roma GT không phải mẫu xe chạy nhanh nhất hay nhiều công nghệ nhất nhưng lại ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và tính thực dụng. Với những ai đang tìm kiếm một chiếc xe điện gọn gàng, dễ sử dụng không cần bằng lái và phù hợp với nhịp sống đô thị, Roma GT của DKBike là lựa chọn đáng cân nhắc.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



