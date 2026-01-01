Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng (Hà Nội) được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Giá chung cư tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng
Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².
Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².
Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm đầu tháng 1/2026, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là xã Gia Lâm. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các xã mới được hình thành sau sáp nhập từ huyện Gia Lâm cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ khoảng 55 đến 100 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 65m2 tại dự án Masteri Waterfront, đường Quốc Lộ 5B, xã Gia Lâm (tức xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao bán với giá 6,2 tỷ đồng, tương đương 95,38 triệu đồng/m2.
Các xã còn lại dù có lượng chung cư rao bán khiêm tốn hơn, nhưng giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới dao động từ 50 đến hơn 100 triệu đồng/m2. Đơn cử như một căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 58m2 tại đường DX 03, xã Thuận An (tức xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao bán với giá 3,5 tỷ đồng, tương đương 60,34 triệu đồng/m2.
Nếu như trước đây, các khu vực như Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm được nhiều người mua nhà tìm đến vì giá thành mềm hơn các khu vực trung tâm thủ đô, thì hiện nay giá nhà đất tại các khu vực này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức giá này cũng đã khiến cho nhiều người có thu nhập thấp và trung bình trở tay không kịp.
4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập
1. Xã Gia Lâm
Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
2. Xã Thuận An
Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.
3. Xã Bát Tràng
Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
4. Xã Phù Đổng
Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.
