Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026

Thứ năm, 13:29 01/01/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng (Hà Nội) được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Giá chung cư tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ  chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm đầu tháng 1/2026, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là xã Gia Lâm. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các xã mới được hình thành sau sáp nhập từ huyện Gia Lâm cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ khoảng 55 đến 100 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 65m2 tại dự án Masteri Waterfront, đường Quốc Lộ 5B, xã Gia Lâm (tức xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao bán với giá 6,2 tỷ đồng, tương đương 95,38 triệu đồng/m2.

Các xã còn lại dù có lượng chung cư rao bán khiêm tốn hơn, nhưng giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới dao động từ 50 đến hơn 100 triệu đồng/m2. Đơn cử như một căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 58m2 tại đường DX 03, xã Thuận An (tức xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao bán với giá 3,5 tỷ đồng, tương đương 60,34 triệu đồng/m2.

Nếu như trước đây, các khu vực như  Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm được nhiều người mua nhà tìm đến vì giá thành mềm hơn các khu vực trung tâm thủ đô, thì hiện nay giá nhà đất tại các khu vực này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức giá này cũng đã khiến cho nhiều người có thu nhập thấp và trung bình trở tay không kịp.

4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập

1. Xã Gia Lâm

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

2. Xã Thuận An

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.

3. Xã Bát Tràng

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

4. Xã Phù Đổng

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc được hình thành từ huyện Đông Anh cũ tiếp tục "nóng".

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn ĐồngHà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?

Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?

Có 4 tỷ đồng, mua nhà Hà Nội ở Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm hay Thanh Oai

Có 4 tỷ đồng, mua nhà Hà Nội ở Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm hay Thanh Oai

Căn hộ studio tại Gia Lâm rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 1,5 tỷ đồng

Căn hộ studio tại Gia Lâm rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 1,5 tỷ đồng

Giá cho thuê không ngờ tới của nhiều căn nhà phố thương mại tại Gia Lâm, Hà Nội

Giá cho thuê không ngờ tới của nhiều căn nhà phố thương mại tại Gia Lâm, Hà Nội

Diễn biến giá đất nền tại Gia Lâm, Hà Nội tháng 5/2025

Diễn biến giá đất nền tại Gia Lâm, Hà Nội tháng 5/2025

Cùng chuyên mục

SUV cỡ nhỏ giá 365 triệu đồng pin siêu bền, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại hơn cả Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gây bão nếu bán ở Việt Nam?

SUV cỡ nhỏ giá 365 triệu đồng pin siêu bền, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại hơn cả Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gây bão nếu bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - SUV chạy điện vừa ‘trình làng’ với sức mạnh 116 mã lực, pin dung lượng lớn, phạm vi di chuyển ấn tượng và loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, sẵn sàng thách thức Kia Sonet và Toyota Raize.

Chi tiết Hyundai Grand i10 giá 151 triệu đồng trang bị tiện nghi, tính năng an toàn cao, rẻ chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Chi tiết Hyundai Grand i10 giá 151 triệu đồng trang bị tiện nghi, tính năng an toàn cao, rẻ chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Phiên bản mới của Hyundai Grand i10 vừa chính thức trình làng với giá rẻ ngang ngửa xe Honda SH chắc chắn sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng có kinh tế eo hẹp, đặc biệt là người chạy xe dịch vụ.

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: vàng miếng SJC giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: vàng miếng SJC giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm hơn 7 triệu đồng trong một tuần.

Thức quà Tuyên Quang chế biến từ quả cọ, giá chỉ từ 25.000 đồng/hộp, vào mùa 'cháy' hàng

Thức quà Tuyên Quang chế biến từ quả cọ, giá chỉ từ 25.000 đồng/hộp, vào mùa 'cháy' hàng

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Từ gian bếp nhỏ của người phụ nữ vùng cao, bánh quả cọ – thức quà mộc mạc đậm hương núi rừng, đang dần trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua. Với giá bán chỉ từ 25.000 – 35.000 đồng/hộp 5 chiếc, bánh quả cọ ở Tuyên Quang luôn trong tình trạng “cháy hàng” mỗi khi vào mùa.

Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade dễ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam

Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade dễ tạo cơn sốt nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô điện được xem là rẻ nhất tại Ấn Độ, với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 58 triệu đồng, gây chú ý lớn trên thị trường xe đô thị cỡ nhỏ.

Trải nghiệm xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam: Giá rẻ, pin tháo rời, cốp rộng, nay giảm sốc chỉ 14 triệu đồng

Trải nghiệm xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam: Giá rẻ, pin tháo rời, cốp rộng, nay giảm sốc chỉ 14 triệu đồng

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda ICON e: đang giảm giá sốc tại đại lý được xem là không quá bất ngờ vì hiện tại đang là thời điểm cận Tết, nhu cầu mua xe tăng cao.

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.

Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảm

Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới trên thị trường, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm nhẹ.

Giá vàng hôm nay 31/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 31/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 3,2 triệu đồng so với đỉnh kỷ lục.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục ấm nóng.

Xem nhiều

Xe số 125cc giá 35 triệu đồng của Honda phong cách thể thao, siêu tiết kiệm xăng rẻ hơn Future

Xe số 125cc giá 35 triệu đồng của Honda phong cách thể thao, siêu tiết kiệm xăng rẻ hơn Future

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe số 125cc của Honda đã chính thức được mở bán với mức giá 35 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Wave Alpha và Future.

Xe ô tô hạng B Mazda2 2026 giá 290 triệu đồng, trang bị hiện đại, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt sau tin đồn 'khai tử'?

Xe ô tô hạng B Mazda2 2026 giá 290 triệu đồng, trang bị hiện đại, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt sau tin đồn 'khai tử'?

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 30/12: Vàng SJC, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ tiếp tục giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 30/12: Vàng SJC, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ tiếp tục giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top