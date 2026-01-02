Hà Nội: Giá cho thuê chung cư tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đang biến động như nào?

Giá chung cư cho thuê tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ

Tại thời điểm đầu tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 4 xã mới tại huyện Gia Lâm cũ dù không được đăng tải quá rầm rộ, nhưng giá cho thuê vẫn duy trì ở mức ổn định. Nổi bật nhất là khu vực xã Gia Lâm. Giá cho thuê dao động chủ yếu từ 5 – 15 triệu đồng/tháng/căn.

Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 61,5m2 tại dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, xã Gia Lâm (tức xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) hiện đang được cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.

Cũng tại dự án này căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 55m2 hiện đang được cho thuê với giá 9,5 triệu đồng/tháng.

Hay như căn hộ studio có diện tích khá khiêm tốn, chỉ 36m2 tại dự án The Sapphire 2 - Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm (tức xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm cũ) hiện cũng đang được cho thuê với giá 6,5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay theo khảo sát, quỹ căn chung cư tại Vinhomes Ocean Park Gia Lâm là dự án có lượng chung cư cho thuê chủ yếu trên địa bàn 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ.

Dù mức giá cho thuê không quá cao so với mặt bằng giá chung của toàn thành phố Hà Nội, tuy nhiên giá cho thuê chung cư tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập

1. Xã Gia Lâm

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

2. Xã Thuận An

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.

3. Xã Bát Tràng

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

4. Xã Phù Đổng

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.

