SUV hạng C giá 370 triệu đồng thiết kế hiện đại, hệ thống hỗ trợ lái dựa trên camera, rẻ ngang xe hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV cỡ nhỏ đua giảm giá cuối năm tại Việt Nam, thậm chí chỉ ngang sedan hạng B: Suzuki Fronx, Hyundai Venue rẻ chưa từng thấy GĐXH - SUV cỡ nhỏ đang giảm giá kích cầu dịp cuối năm không chỉ Kia Sonet hay Hyundai Venue mà ngay cả Suzuki Fronx mới ra mắt gần đây cũng được giảm giá mạnh.

Mona sở hữu thiết kế hiện đại, lấy phong cách "phi thuyền" với giá bán quy đổi chỉ hơn 370 triệu. Ảnh: Tổng hợp





Theo các nguồn tin trong ngành, XPeng đang chuẩn bị bổ sung một mẫu SUV điện hoàn toàn mới thuộc dòng Mona, nhắm thẳng tới phân khúc SUV hạng C phổ thông với định vị giá dễ tiếp cận. Mẫu xe này được cho là tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hiện đại, đậm chất tương lai – hướng đi mà hãng xe Trung Quốc đang áp dụng nhất quán trên các dòng xe điện giá mềm.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe, nơi cụm đèn trước được tạo hình sắc sảo, lấy cảm hứng từ phong cách "phi thuyền", tương đồng với mẫu Mona M03 đã ra mắt trước đó. Cách xử lý này không chỉ mang lại diện mạo trẻ trung, công nghệ, mà còn giúp dòng Mona xây dựng bản sắc riêng, tách biệt với các mẫu XPeng cao cấp hơn.

Nhìn tổng thể, SUV Mona sở hữu dáng fastback với các đường bo tròn mềm mại, tạo cảm giác năng động và phù hợp với môi trường đô thị.

Kích thước xe được đồn đoán vào khoảng 4,7 m, đặt mẫu xe này vào nhóm SUV hạng C nhưng không quá cồng kềnh. Tay nắm cửa dạng bán ẩn tiếp tục xuất hiện, vừa cải thiện tính khí động học vừa tăng vẻ hiện đại, gọn gàng cho ngoại hình.

Ở góc nhìn ngang, thiết kế của SUV Mona khá trung tính, thậm chí gợi liên tưởng đến một "phiên bản thu nhỏ" của Tesla Model Y. Điều này cho thấy XPeng đang ưu tiên phong cách dễ tiếp cận, thực dụng, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông – nơi kiểu dáng hài hòa và tính ứng dụng được đặt lên hàng đầu.

Mẫu xe được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Lynk & Co Z20 trong phân khúc SUV điện cỡ vừa.

Dù chưa có hình ảnh chính thức của khoang nội thất, nhiều khả năng SUV Mona sẽ tiếp tục triết lý tối giản quen thuộc của XPeng, với màn hình trung tâm cỡ lớn và hệ thống hỗ trợ lái dựa trên camera. Giải pháp này giúp hãng kiểm soát chi phí, thay vì trang bị lidar như trên các dòng xe cao cấp.

Về hệ truyền động, SUV Mona được kỳ vọng sử dụng cấu hình thuần điện với một mô-tơ đơn, kết hợp pin lithium sắt phosphate (LFP) – lựa chọn phổ biến trong phân khúc xe điện phổ thông nhờ chi phí thấp, độ bền cao và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Giá SUV hạng C Monda

Đáng chú ý, nhiều đồn đoán cho rằng giá khởi điểm của SUV Mona chỉ khoảng 100.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 370 triệu đồng. Nếu mức giá này trở thành hiện thực, mẫu SUV hạng C của XPeng sẽ rẻ ngang nhiều mẫu xe hạng A chạy xăng như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, qua đó tạo sức ép lớn lên thị trường và mở rộng đáng kể tệp khách hàng cho hãng trong thời gian tới.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



