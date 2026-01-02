Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Tại thời điểm đầu năm 2026 trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán biệt thự, liền kề tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ được rao bán khá rầm rộ. Nổi bật nhất là xã Gia Lâm.

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ. Giá biệt thự, liền kề tại đây hiện đang dao động phổ biến từ 140-300 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự song lập rộng 165m2 tại dự án Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, (Tức xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao bán với giá 50 tỷ đồng, tương đương 303,-3 triệu đồng/m2.

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm. Đây cũng là khu vực có lượng rao bán dù không quá rầm rộ nhưng vẫn sôi nổi hơn 2 xã còn lại là Bát Tràng và Phù Đổng. Giá biệt thự, liền kề tại đây cũng dao động từ 120 – khoảng 200 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự đơn lập, thiết kế 3 tầng, rộng 175m2 tại Khu đô thị Đặng Xá 1, xã Thuận An (tức xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) hiện đang được rao bán với giá 36,5 tỷ đồng, tương đương 208,57 triệu đồng/m2.

Dù có lượng thông tin rao bán khá khiêm tốn, tuy nhiên giá biệt thự, liền kề tại 2 xã Bát Tràng và Phù Đổng cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 60-150 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự đơn lập, thiết kế 3 tầng, rộng 216m2 tại xã Phù Đổng hiện đang được rao bán với giá 14,01 tỷ đồng, tương đương 64,86 triệu đồng/m2. Hay như căn biệt thự rộng 200m2 tại đường Giáp Hải, Xã Bát Tràng, hiện cũng đang được rao bán với giá 22,9 tỷ đồng, tương đương 114,5 triệu đồng/m2.

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.

