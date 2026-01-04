Xe MPV giảm sốc tới trăm triệu đồng, thậm chí có mẫu chỉ ngang xe hạng A, Kia Carnival, Mitsubishi Xpander rẻ hiếm thấy

MPV Kia Carnival

Kia Carnival đang là cái tên có mức ưu đãi nổi bật trong đợt giảm giá cuối năm. Ảnh: Đại lý





Kia Carnival đang là cái tên có mức ưu đãi nổi bật trong đợt giảm giá cuối năm, có phiên bản được áp dụng mức giảm lên tới 100 triệu đồng.

Một đại lý ở TP.HCM rao bán chiếc Kia Carnival 2.2D Premium 8 chỗ cuối cùng với giá giảm tới 100 triệu đồng. Như vậy, phiên bản có giá niêm yết từ 1,479 tỷ đồng này nay chỉ còn 1,379 tỷ đồng tại đại lý. Điểm trừ là xe mang VIN 2024 và chỉ còn 1 chiếc màu xanh còn lại.

Thực tế, ngoài chương trình riêng này, mẫu Kia Carnival nói chung cũng đang nhận được ưu đãi lớn từ chính hãng, tuy nhiên, mức giảm chỉ là 20 - 80 triệu đồng tùy phiên bản và chính sách của đại lý.

Chẳng hạn, một đại lý ở TP.HCM đưa ra mức giảm 20 triệu đồng cho bản 2.2D Luxury 8 chỗ, bản 2.2D Premium 8 chỗ chỉ giảm 40 triệu, còn mức giảm lớn nhất 80 triệu áp dụng cho mẫu Kia Carnival sử dụng động cơ hybrid.

Ngoài ra, Kia Carnival mẫu cũ dùng động cơ V6 3.5L - loại máy không còn sử dụng trên Carnival hiện tại - vẫn đang còn tồn đọng phiên bản 3.5G Signature (máy xăng, 7 chỗ). Mẫu xe này cũng đang được đại lý dọn kho với mức giảm kỷ lục tới 380 triệu đồng, còn 1,379 tỷ đồng.

Như vậy, Kia Carnival bản tiêu chuẩn đang có giá xuống sát với Innova Cross (825 triệu - 1,005 tỷ đồng) hơn, trong khi mẫu xe nhà Toyota nằm ở nhóm MPV có kích thước nhỏ hơn.

MPV Honda BR-V

Honda BR-V nay có giá thực tế xuống dưới mốc 600 triệu đồng. Ảnh: Honda





Honda BR-V đang được giảm giá với mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ. Như vậy, mẫu MPV nhà Honda đang được giảm 31,5 - 35,5 triệu đồng ứng với hai phiên bản G và L. Sau khi áp ưu đãi, BR-V nay chỉ còn có giá khoảng 598 - 680 triệu đồng.

Cả hai phiên bản đều dùng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất 119 mã lực – mạnh nhất phân khúc MPV phổ thông. Hộp số CVT giúp xe vận hành mượt mà, trong khi gói an toàn Honda Sensing mang lại nhiều tính năng tiên tiến như phanh tự động, ga tự động thích ứng, cảnh báo chệch làn.

Thiết kế của BR-V mang dáng SUV rõ rệt với gầm cao và phần đầu khỏe, hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần một chiếc 7 chỗ vừa đi phố, vừa linh hoạt đường dài.

MPV Hyundai Stargazer và Custin

Giảm giá được kỳ vọng sẽ kéo doanh số của mẫu MPV Hyundai tăng mạnh dịp cuối năm. Ảnh: Hyundai





Hyundai cũng là một cái tên đang áp dụng mức ưu đãi khủng cho nhiều mẫu xe của mình trên thị trường, trong đó có 2 mẫu MPV Stargazer và Custin.

Với Stargazer, khách mua xe có thể nhận được mức khuyến mại tối đa 86 triệu đồng, trong đó bao gồm quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng, đồng thời được tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km.

Trong khi đó, dù không nằm trong danh mục ưu đãi tháng 12 của Hyundai Thành Công, Custin vẫn được hưởng chính sách khuyến mại riêng của đại lý. Một đại lý ở Hà Nội đang áp dụng mức giảm giá từ 20 - 50 triệu đồng cho 4 phiên bản. Qua đó, Hyundai Custin từ niêm yết 820 - 999 triệu đồng nay còn từ khoảng dưới 800 - 950 triệu đồng.

MPV Kia Carens

Với không gian 7 chỗ rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, giá bán được giảm nhẹ, Kia Carens đang kỳ vọng có doanh số tốt hơn trong thời điểm cuối năm. Ảnh: Đại lý





Kia Carens hiện có giá thực tế chỉ từ 599 triệu đồng khi đang được ưu đãi đến 20 - 30 triệu đồng kèm quà tặng tại đại lý.

Carens sử dụng động cơ 1.5L Smartstream, hộp số vô cấp iVT, công suất 113 mã lực. Xe nổi bật với nội thất cao cấp gồm màn hình 10,25 inch nối liền cụm đồng hồ, cửa gió điều hòa cho cả ba hàng ghế, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh 6 loa.

Đặc biệt, Carens là một trong số ít xe trong tầm giá có tùy chọn cấu hình 6 chỗ với hai ghế độc lập ở hàng giữa, hướng tới trải nghiệm thoải mái và tiện nghi hơn.

MPV Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander gần như chắc chắn trở thành mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc cỡ nhỏ tại Việt Nam 2025 do khoảng cách của mẫu xe Nhật với bộ đôi Toyota (Veloz và Avanza) quá lớn (hơn 9.000 xe). Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Xpander đang có cơ hội lớn trở thành mẫu xe xăng dầu bán chạy nhất năm. Cụ thể, doanh số Xpander tháng 11 là 2.234 xe, cùng với Xforce trở thành 2 mẫu xe xăng có doanh số vượt mốc 2.200 xe trong tháng.

Bên cạnh sức hút vốn có, Xpander đắt khách hơn hẳn có thể một phần bởi chính sách khuyến mãi mạnh tay từ Mitsubishi. Tháng trước, hãng áp dụng mức hỗ trợ 100% trước bạ cho một số phiên bản, và tặng quà giá trị cao cho các bản còn lại. Tháng 12 này, Mitsubishi nâng mức khuyến mãi khủng hơn, khi hỗ trợ 100% trước bạ cho tất cả các phiên bản Xpander, tương đương mức giảm 56 - 70 triệu đồng chưa tính quà tặng. Điều này giúp Xpander có giá thực tế chỉ từ 504 triệu đồng, tức chỉ tương đương bản tiêu chuẩn của CUV hạng A như Toyota Raize (510 triệu đồng) hay Hyundai Venue (499 triệu đồng).

Từ bản MT sản xuất 2024 đến bản AT sản xuất 2025, cùng hai phiên bản Xpander AT Premium và Xpander Cross AT Premium MY 2026, đều được hỗ trợ 100% trước bạ. Hai bản MT và AT còn nhận thêm quà tặng trị giá 10,5 đến 28 triệu đồng. Với khách hàng mua trả góp, phiên bản AT được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi vay 0% trong 6 tháng đầu.

MPV Suzuki XL7

Lợi thế của Suzuki XL7 trong phân khúc là sở hữu động cơ hybrid. Ảnh: Đại lý

Suzuki XL7 đã được ưu đãi chính hãng tương đương 100% trước bạ từ nhiều tháng nay. Tháng 12 cũng không ngoại lệ khi khách mua xe được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe lên đến 3,5 năm, giúp giá lăn bánh mẫu xe này giảm 70 triệu đồng. Nhờ đó, giá khởi điểm thực tế của mẫu xe này chỉ còn từ 530 triệu.

Mẫu xe sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện nhẹ (mild-hybrid), giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với bản xăng thuần. Xe có thiết kế SUV khỏe khoắn, gầm cao 200mm, nội thất 7 chỗ với hàng ghế thứ hai trượt linh hoạt và gập phẳng 60:40.

Hệ thống an toàn gồm cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và phanh ABS/EBD tiêu chuẩn. Với khả năng vận hành bền bỉ và mức tiêu hao chỉ khoảng 5L/100km, XL7 Hybrid đang là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong phân khúc.

MPV Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

Hàng loạt MPV Toyota cũng không nằm ngoài cuộc chơi với mức giảm giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Theo chính sách ưu đãi chính hãng tháng 12, Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đang được giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Khi quy đổi ra tiền mặt, giá trị tối đa mà khách mua xe nhận được là 72,7 - 75 triệu với Veloz Cross và 64,7 - 69,3 triệu đồng với Avanza Premio.

Trong khi đó, Toyota Innova Cross không nằm trong diện ưu đãi chính hãng nhưng lại được giảm vài chục triệu ở đại lý. Một đại lý Toyota ở Hà Nội giảm lần lượt 15 và 20 triệu đồng cho hai phiên bản 2.0V và HEV. Mức giảm không lớn, nhưng đủ khuyến khích người mua dễ dàng quyết định xuống tiền hơn, bởi đây cũng vốn đã là một mẫu MPV ăn khách trong phân khúc.

Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam vừa bổ sung phiên bản Innova Cross 2.0G với mức giá khởi điểm từ 730 triệu đồng. Việc ra mắt biến thể có giá thấp hơn được kỳ vọng sẽ mở rộng tệp khách hàng, tăng sức cạnh tranh cho mẫu MPV này và trở thành yếu tố hỗ trợ cải thiện doanh số trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ được các nhà phân phối, đại lý duy trì chính sách ưu đãi lớn trong tháng cuối cùng của năm 2025, giúp khách Việt tiết kiệm được hàng chục triệu đồng.

Trước đây, phân khúc xe MPV tầm giá dưới 700 triệu đồng được xem là "mảnh đất màu mỡ" của các mẫu xe động cơ đốt trong với các thương hiệu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Những mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer hay Honda BR-V… trở thành lựa chọn phổ biến của khách hàng Viêt.

MPV giảm giá, khách hàng hưởng lợi dịp cuối năm

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm, với sức mua và hoạt động bán hàng tăng cao.

Đồng thời việc đáp ứng nhu cầu sử dụng cho gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi… giúp doanh số bán dòng xe MPV máy xăng phổ thông liên tục gia tăng trong những năm qua. Trong đó, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross đều là những mẫu xe bán chạy nhất.

Đợt giảm giá này sẽ làm tăng sức cạnh tranh với đối thủ, tuy nhiên loạt xe này cũng vẫn đang gặp áp lực mới từ những mẫu ô tô 7 chỗ trong tầm giá 700 triệu đồng, như Toyota Innova Cross 2.0G hay Mitsubishi Destinator. Sự xuất hiện của những mẫu xe thuần điện khiến cho miếng bánh của phân khúc thị phần MPV bị chia nhỏ hơn. MPV thuần điện dù có vướng phải đôi chút bất tiện cho việc phải sạc pin nhưng so với những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong lại mang hiệu quả kinh tế cao hơn nếu sử dụng làm xe dịch vụ, taxi…