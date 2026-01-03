Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ xã Gia Lâm cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.
Diễn biến giá nhà riêng tại huyện Gia Lâm cũ tháng 1/2026
Tại thời điểm đầu tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 xã mới tại huyện Gia Lâm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là khu vực xã Gia Lâm, tiếp đến là xã Bát Tràng.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 42m2, tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, nay thuộc địa bàn xã Gia Lâm hiện đang được rao bán với giá 7,9 tỷ đồng, tương đương 188,1 triệu đồng/m2.
Căn nhà dân xây, rộng 32m2 thiết kế 4 tầng tại đường Bát Khối, xã Bát Tràng hiện cũng đang được rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 171,88 triệu đồng/m2.
Hai xã Thuận An và Phù Đổng dù có lượng thông tin nhà riêng rao bán ít hơn, tuy nhiên giá nhà tại đây cũng không chênh lệch nhiều với 2 xã Bát Tràng và Gia Lâm.
Cụ thể, căn nhà trọ rộng 128m2 tại xã Thuận An (tức xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được đăng bán với giá 4,8 tỷ đồng, tương đương 37,5 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang đăng thông tin rao bán một căn nhà rộng 70m2, thiết kế 1 tầng tại đường Đình Xuyên, xã Phù Đổng với giá 7,5 tỷ đồng, tương đương 107,14 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ hiện đã thiết lập giá mới, dao động khoảng từ gần 40 cho đến gần 300 triệu đồng/m2. Hiện nay ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn huyện Gia Lâm cũ cũng đã chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập
1. Xã Gia Lâm
Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
2. Xã Thuận An
Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.
3. Xã Bát Tràng
Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
4. Xã Phù Đổng
Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.
