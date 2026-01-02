Xe máy điện giá 13 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, động cơ kháng nước, pin bền, giá siêu rẻ khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện giá 13 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, động cơ kháng nước, pin bền

Ally Autosun A5

Trong phân khúc xe điện phổ thông dành cho học sinh – sinh viên, Ally Autosun A5 là một trong những mẫu xe tạo được dấu ấn rõ nét nhờ phong cách thiết kế khác biệt, trang bị đủ dùng và mức giá rất dễ tiếp cận. Không chạy theo xu hướng mô phỏng xe tay ga xăng truyền thống, Ally Autosun A5 chọn cho mình lối đi riêng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, trẻ trung và mang đậm tính thời trang.

Điểm nổi bật nhất của Ally Autosun A5 nằm ở tạo hình tổng thể lấy cảm hứng từ những chiếc UFO huyền bí. Phần đầu xe được bo tròn mềm mại, tạo khối cong như nửa thân tàu bay mang đến cảm giác vừa lạ mắt vừa hiện đại. Các đường nét trên thân xe được xử lý liền mạch, hạn chế tối đa góc cạnh giúp tổng thể trở nên thân thiện và dễ tiếp cận với nhiều đối tượng người dùng.

Ally Autosun A5 được trang bị hệ thống đèn full LED trước

Xe sử dụng khung sườn thép chắc chắn, đảm bảo độ ổn định khi vận hành. Vỏ xe được làm từ nhựa ABS cao cấp, phủ sơn tĩnh điện đa lớp cho bề mặt bóng, bền màu và hạn chế trầy xước trong quá trình sử dụng hằng ngày. Ally Autosun A5 hiện có tới 7 tùy chọn màu sắc gồm xanh, trắng, đen, đỏ, tím hồng, xanh ngọc và cam, đáp ứng đa dạng cá tính người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ.

Về kích thước, xe có chiều dài 1.770 mm, rộng 720 mm và cao 1.020 mm. Chiều cao yên ở mức 760 mm, tương đối thân thiện với vóc dáng người Việt. Trọng lượng xe khoảng 87 kg khi có ắc quy, cho khả năng chịu tải từ 130–150 kg, đủ để chở hai người lớn mà vẫn đảm bảo sự ổn định.

Ally Autosun A5 được trang bị động cơ điện công suất 1.000W

Ally Autosun A5 được trang bị hệ thống đèn full LED trước – sau bao gồm đèn pha chính, đèn phụ, đèn hậu, đèn xi-nhan và đèn demi. Cụm đèn trước mang phong cách tối giản nhưng hiện đại, kết hợp logo A5 tròn trịa và chữ "GO" nổi bật trên mặt đầu xe, tạo dấu ấn nhận diện riêng.

Phía sau, dải đèn LED được thiết kế kéo dài sang hai bên, tích hợp cả đèn hậu và xi-nhan không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp các phương tiện phía sau dễ quan sát hơn khi xe phanh hoặc chuyển hướng. Đây là chi tiết thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe điện có thiết kế trau chuốt.

Phía trước tay lái là màn hình LCD lớn hiển thị đầy đủ các thông số vận hành như tốc độ, quãng đường đã đi, mức pin và trạng thái xe. Màn hình được thiết kế chống lóa, có khả năng kháng nước nhẹ, giúp người lái dễ quan sát ngay cả khi di chuyển dưới trời nắng gắt hoặc mưa nhỏ. Ban đêm, đèn nền hiển thị rõ ràng các tín hiệu, hỗ trợ lái xe an toàn hơn.

Về khả năng vận hành, Ally Autosun A5 được trang bị động cơ điện công suất 1.000W cho vận tốc tối đa khoảng 50–55 km/h. Đây là mức tốc độ phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của học sinh – sinh viên trong đô thị, đồng thời không yêu cầu bằng lái theo quy định hiện hành (người sử dụng từ đủ 16 tuổi trở lên).

Động cơ được thiết kế khép kín, bao trọn trục bánh sau giúp tăng khả năng kháng nước là một yếu tố rất quan trọng khi sử dụng xe điện tại Việt Nam, nơi thường xuyên có mưa lớn và đường ngập. Logo nhận diện thương hiệu Ally được in nổi trên động cơ, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giúp người dùng dễ phân biệt hàng chính hãng.

Nguồn điện của xe đến từ bộ 5 bình ắc quy 12V–20Ah loại cao cấp cho quãng đường di chuyển khoảng 70–90 km sau mỗi lần sạc đầy. Với tầm hoạt động này, người dùng có thể yên tâm đi học, đi làm trong vài ngày mới cần sạc lại, góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng.

Ally Autosun A5 được trang bị hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau giúp tăng hiệu quả phanh và rút ngắn quãng đường dừng xe khi cần thiết. Bên cạnh yếu tố an toàn, phanh đĩa cũng góp phần làm tổng thể xe trông hiện đại hơn.

Xe sử dụng lốp không săm cao cấp thương hiệu Kenda, kích thước 3.00–10 cho cả bánh trước và sau. Lốp không săm giúp giảm nguy cơ xì hơi đột ngột, tăng độ an toàn khi di chuyển trên đường phố.

Ngoài ra, Ally Autosun A5 còn được trang bị khóa từ chống trộm đa nhiệm với âm thanh cảnh báo lớn, hệ thống còi rõ tiếng, đèn tín hiệu sáng và khả năng kháng nước cao trên nhiều bộ phận. Hệ thống giảm xóc êm ái cũng giúp xe vận hành ổn định, hạn chế rung lắc và mệt mỏi khi đi đường dài.

Giá xe máy điện Ally Autosun A5

Với mức giá chỉ khoảng 13,5 triệu đồng, Ally Autosun A5 được xem là một trong những mẫu xe điện có tỷ lệ "giá – trang bị" tốt trong phân khúc phổ thông. Thiết kế hiện đại, động cơ đủ dùng, khả năng kháng nước tốt và trang bị an toàn đầy đủ giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển tiết kiệm trong đô thị.

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, áp dụng công nghệ Nhật Bản, các sản phẩm của Ally nói chung và Autosun A5 nói riêng đang dần khẳng định vị thế trong nhóm thương hiệu xe điện nội địa chất lượng tại Việt Nam.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.