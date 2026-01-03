Mới nhất
Xe ga 125cc giảm sốc 9 triệu đồng tại đại lý, trang bị sánh ngang Honda Lead, rẻ hơn cả Vision khiến khách hàng xôn xao

Thứ bảy, 10:59 03/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Xe ga 125cc mang nhãn hiệu Yamaha đang giảm giá tới 9 triệu đồng tại đại lý, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻ như Vision.

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 57,5 triệu đồng tại Việt Nam thiết kế sang trọng đẳng cấp châu Âu, trang bị sánh ngang SH Mode, chi phí như Air BladeTrải nghiệm xe ga 125cc giá 57,5 triệu đồng tại Việt Nam thiết kế sang trọng đẳng cấp châu Âu, trang bị sánh ngang SH Mode, chi phí như Air Blade

GĐXH - Xe ga 125cc Liberty thương hiệu Ý vừa ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đậm chất châu Âu, giá bán hấp dẫn nhằm cạnh tranh Honda SH Mode.

Xe ga 125cc trang bị sánh ngang Honda Lead

Xe ga 125cc giảm sốc 9 triệu đồng tại đại lý, trang bị sánh ngang Honda Lead, rẻ hơn cả Vision khiến khách hàng xôn xao - Ảnh 2.

Yamaha Grande 2025

Tại Việt Nam, Yamaha Grande 2025 sở hữu loạt trang bị cực hiện đại so với tầm giá. Phần đầu xe gây ấn tượng với sự kết hợp độc đáo của cụm đèn chính mang dáng dấp một viên kim cương cùng dải đèn LED hiện đại, đèn hậu vuốt ngọn thể thao cùng đèn xi-nhan trước sau tích hợp vào thân xe.


Xe ga 125cc giảm sốc 9 triệu đồng tại đại lý, trang bị sánh ngang Honda Lead, rẻ hơn cả Vision khiến khách hàng xôn xao - Ảnh 3.

Yamaha Grande 2025 sở hữu loạt trang bị cực hiện đại so với tầm giá.

Yamaha Grande 2025 sử dụng mặt đồng hồ LCD sắc nét, có khả năng kết nối xe và điện thoại thông qua ứng dụng Y-Connect. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Start & Stop System) sẽ giúp xe tự động ngắt động cơ khi dừng và tái khởi động khi tăng ga.

Xe ga 125cc giảm sốc 9 triệu đồng tại đại lý, trang bị sánh ngang Honda Lead, rẻ hơn cả Vision khiến khách hàng xôn xao - Ảnh 4.

Yamaha Grande 2025 sử dụng mặt đồng hồ LCD sắc nét

Đặc biệt, hai phiên bản cao cấp của Grande 2025 đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Nhiệm vụ phanh vẫn được đảm bảo bằng phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau.

Xe ga 125cc giảm sốc 9 triệu đồng tại đại lý, trang bị sánh ngang Honda Lead, rẻ hơn cả Vision khiến khách hàng xôn xao - Ảnh 5.

Yamaha Grande 2025 sở hữu khối động cơ khối động cơ Blue Core Hybrid

Về vận hành, Yamaha Grande 2025 sở hữu khối động cơ khối động cơ Blue Core Hybrid, làm mát bằng không khí, 4 thì, 2 van, xy-lanh đơn, dung tích 124,9cc. Công suất cực đại được tạo ra là 8,1 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Giá xe ga 125cc Yamaha Grande 2025

Trước Tết Nguyên đán, các đại lý Yamaha đang dành ưu đãi cực lớn cho mẫu xe tay ga Grande 2025. Đặc biệt, có đại lý đang giảm trực tiếp 9 triệu đồng cho Yamaha Grande, mức giá thực tế chỉ còn từ 37 – 48,6 triệu đồng. Nhờ đó, Yamaha Grande đang có sức cạnh tranh cực lớn với Honda LEAD 2026 và thậm chí cả Vision bản Thể thao.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 57,5 triệu đồng tại Việt Nam thiết kế sang trọng đẳng cấp châu Âu, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Air Blade - Ảnh 8.

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 57,5 triệu đồng tại Việt Nam thiết kế sang trọng đẳng cấp châu Âu, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Air Blade - Ảnh 9.

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 57,5 triệu đồng tại Việt Nam thiết kế sang trọng đẳng cấp châu Âu, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Air Blade - Ảnh 10.

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 57,5 triệu đồng tại Việt Nam thiết kế sang trọng đẳng cấp châu Âu, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Air Blade - Ảnh 11.

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.

