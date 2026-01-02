Giá tất cả các loại xăng dầu đều giảm trong năm 2025
Tính từ ngày đầu năm đến cuối năm 2025, giá tất cả các loại xăng dầu đều đã đi xuống.
Theo đó, vào ngày 1/1/2025, (thời điểm giá xăng dầu được tính theo kỳ điều hành ngày 26/12/2024), giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.817 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 20.547 đồng/lít.
Giá dầu diesel không cao hơn 18.630 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 18.708 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 15.970 đồng/kg.
Đến ngày 31/12/2025, giá xăng dầu bước vào kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025. Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.438 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 18.917 đồng/lít.
Giá dầu diesel không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut không cao hơn 13.345 đồng/kg.
Như vậy, so với đầu năm, tất cả các loại xăng dầu đều giảm giá vào cuối năm. Cụ thể: giá xăng E5 RON92 giảm 1.379 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 1.630 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.375 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 1.014 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2.625 đồng/kg.
Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.
Đánh giá về thị trường xăng dầu thời gian tới, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho rằng, về phía nguồn cung, dù OPEC+ đã quyết định tạm dừng gia tăng sản lượng trong quý I/2026, nhưng lượng dầu bổ sung từ các quốc gia ngoài khối vẫn ở mức cao. Theo IEA, các nước như Mỹ, Brazil và Canada dự kiến mỗi nước tiếp tục tăng khoảng 120.000 thùng/ngày.
Về phía nhu cầu, tiêu thụ dầu trong quý I/2026 nhiều khả năng tăng chậm. Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát đi tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng các chỉ báo kinh tế gần đây cho thấy, đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thực sự bền vững. Điều này khiến triển vọng tiêu thụ năng lượng của Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn.
Với Trung Quốc, việc tăng cường tích trữ dầu và đẩy mạnh khai thác trong nước thời gian qua cũng khiến nhu cầu nhập khẩu ngắn hạn có xu hướng chững lại. Bên cạnh đó, quý I hằng năm vốn là giai đoạn thấp điểm về nhu cầu năng lượng tại nhiều khu vực, càng hạn chế khả năng hấp thụ nguồn cung dư thừa.
Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến thị trường và các tín hiệu cung - cầu, vị lãnh đạo doanh nghiệp này dự báo trong quý I/2026, giá dầu Brent nhiều khả năng dao động trong vùng 55 - 60 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI dao động ở mức 52 - 57 USD/thùng.
Đây là vùng giá phản ánh tương đối đầy đủ trạng thái dư cung hiện nay, nhưng chưa đủ thấp để buộc các nhà sản xuất lớn phải phản ứng mạnh bằng các biện pháp cắt giảm sâu hơn. Do đó, nếu xuất hiện các nhịp hồi phục, phần lớn sẽ mang tính kỹ thuật và khó duy trì trong thời gian dài.
Đối với thị trường trong nước, giá xăng dầu sẽ tiếp tục chịu tác động từ diễn biến giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm tại châu Á, trong bối cảnh nhiều quốc gia xuất khẩu phải đẩy mạnh bán dầu với mức chiết khấu sâu.
Tuy nhiên, với cơ chế điều hành linh hoạt và các công cụ bình ổn hiện nay, giá xăng dầu trong nước những tháng đầu năm 2026 nhiều khả năng chỉ biến động trong biên độ hẹp qua từng kỳ điều hành, trong điều kiện không xuất hiện các cú sốc lớn từ yếu tố địa chính trị.
Hà Nội: Giá cho thuê chung cư tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đang biến động như nào?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm đầu năm mới 2026, khu vực xã Gia Lâm là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Gia Lâm cũ.
Xe máy điện giá 13 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, động cơ kháng nước, pin bền, giá siêu rẻ khiến khách hàng xôn xaoGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đi 70–90 km/lần sạc, với thiết kế lấy cảm hứng UFO, đèn full LED, động cơ 1.000W kháng nước, phù hợp học sinh từ 16 tuổi và không cần bằng lái.
SUV hạng C giá 370 triệu đồng thiết kế hiện đại, hệ thống hỗ trợ lái dựa trên camera, rẻ ngang xe hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C thuộc dòng Mona được XPeng định hình theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại, giàu hơi thở tương lai – phong cách đang được hãng theo đuổi xuyên suốt trên các dòng xe điện phổ thông.
SUV cỡ nhỏ giá 365 triệu đồng pin siêu bền, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại hơn cả Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gây bão nếu bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV chạy điện vừa ‘trình làng’ với sức mạnh 116 mã lực, pin dung lượng lớn, phạm vi di chuyển ấn tượng và loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, sẵn sàng thách thức Kia Sonet và Toyota Raize.
Chi tiết Hyundai Grand i10 giá 151 triệu đồng trang bị tiện nghi, tính năng an toàn cao, rẻ chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Phiên bản mới của Hyundai Grand i10 vừa chính thức trình làng với giá rẻ ngang ngửa xe Honda SH chắc chắn sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng có kinh tế eo hẹp, đặc biệt là người chạy xe dịch vụ.
Giá vàng hôm nay 1/1/2026: vàng miếng SJC giảm sâu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm hơn 7 triệu đồng trong một tuần.
Thức quà Tuyên Quang chế biến từ quả cọ, giá chỉ từ 25.000 đồng/hộp, vào mùa 'cháy' hàngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Từ gian bếp nhỏ của người phụ nữ vùng cao, bánh quả cọ – thức quà mộc mạc đậm hương núi rừng, đang dần trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua. Với giá bán chỉ từ 25.000 – 35.000 đồng/hộp 5 chiếc, bánh quả cọ ở Tuyên Quang luôn trong tình trạng “cháy hàng” mỗi khi vào mùa.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng (Hà Nội) được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Xe ô tô giá 58,3 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích rẻ hơn cả Honda SH, chỉ như Air Blade dễ tạo cơn sốt nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô điện được xem là rẻ nhất tại Ấn Độ, với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 58 triệu đồng, gây chú ý lớn trên thị trường xe đô thị cỡ nhỏ.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026Giá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng (Hà Nội) được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.