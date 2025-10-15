Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda 100km chỉ tốn 1,9 lít xăng, có ABS dáng tựa Spacy, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc của Honda 100km chỉ tốn 1,9 lít xăng, có ABS thiết kế tựa Spacy

Sundiro Honda NS125U





Liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc đã tạo cú hích khi ra mắt mẫu NS125U phiên bản 2025.

Điều khiến mẫu xe này gây chú ý chính là thiết kế gợi nhớ đến "huyền thoại" Honda Spacy là dòng xe từng làm mưa làm gió ở Việt Nam cách đây gần hai thập kỷ. Spacy đã gắn liền với hình ảnh sang trọng, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, trở thành "giấc mơ" của nhiều người dùng.

Nay với NS125U, Sundiro Honda khéo léo kết hợp phong cách retro cổ điển và chi tiết hiện đại tạo nên một mẫu xe vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Cụm đèn pha LED, thân xe tròn trịa, sàn để chân phẳng và dáng ngồi thoải mái đều gợi nhớ đến di sản Spacy nhưng được cải tiến để phù hợp với người dùng trẻ và nhịp sống đô thị.

Không chỉ là một phương tiện, NS125U còn mang "hơi thở" của một biểu tượng văn hóa cũ được tái sinh theo phong cách mới.

ABS giúp NS125U ghi điểm mạnh về an toàn

Đặc biệt, việc có đủ cả bản phanh CBS và ABS giúp NS125U ghi điểm mạnh về an toàn là yếu tố ngày càng được người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn xe ga.

Sundiro Honda trang bị cho NS125U khối động cơ eSP 125cc, làm mát bằng không khí cho công suất tối đa 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm.

Điểm nổi bật nhất của NS125U chính là khả năng siêu tiết kiệm xăng

Thông số này nhỉnh hơn một chút so với Honda Vision và ngang tầm nhiều mẫu xe ga đô thị khác. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong phố cũng như những chuyến đi ngắn ngoại ô.

Điểm nổi bật nhất của NS125U chính là khả năng siêu tiết kiệm xăng: Mức tiêu hao chỉ 1,9 lít/100 km; Với bình xăng 5,7 lít, xe có thể chạy hơn 200 km mới cần đổ nhiên liệu.

Kết hợp với hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi và công nghệ khởi động ACG êm ái, NS125U không chỉ tiết kiệm mà còn thân thiện hơn với môi trường, giảm đáng kể lượng khí thải.

Trong bối cảnh giá xăng biến động liên tục, NS125U hứa hẹn sẽ là "người bạn đường" kinh tế cho nhiều gia đình Việt.

NS125U còn chinh phục khách hàng nhờ loạt tiện ích thông minh

Không chỉ ghi điểm ở động cơ và giá bán, NS125U còn chinh phục khách hàng nhờ loạt tiện ích thông minh: Sàn để chân phẳng 430 mm tạo không gian thoải mái, dễ dàng chở thêm đồ; Cốp xe rộng rãi để vừa mũ bảo hiểm 3/4, áo mưa và vật dụng nhỏ; Ngăn chứa đồ trước và cổng sạc nhanh 20W hỗ trợ sạc điện thoại khi di chuyển; Chiều cao yên 740 mm, trọng lượng 105 kg: phù hợp nhiều vóc dáng, đặc biệt là phái nữ.

Về an toàn, ngoài ABS ở bản cao cấp, các phiên bản còn lại cũng có phanh CBS là công nghệ phân bổ lực phanh hiệu quả, giúp xe ổn định hơn khi phanh gấp.

Điểm trừ nhỏ là NS125U vẫn sử dụng đồng hồ analog và chìa khóa cơ, không có smartkey hay màn hình điện tử. Tuy nhiên, điều này giúp xe giữ được giá bán rẻ, dễ tiếp cận và chi phí bảo dưỡng thấp. Sự xuất hiện của Sundiro Honda NS125U 2025 đánh dấu sự trở lại của phong cách "Spacy" huyền thoại nhưng trong một diện mạo mới mẻ, hiện đại và thực dụng hơn.

Giá xe ga 125cc Sundiro Honda NS125U 2025

Sundiro Honda mang tới bốn phiên bản, đáp ứng nhu cầu đa dạng:

Phiên bản tiêu chuẩn (phanh tang trống): 7.580 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng).

Phiên bản tiêu chuẩn + cốp sau: 7.980 nhân dân tệ (khoảng 29 triệu đồng).

Phiên bản CBS (phanh kết hợp): 8.180 nhân dân tệ (khoảng 30,3 triệu đồng).

Phiên bản ABS cao cấp nhất: 8.880 nhân dân tệ (32,9 triệu đồng).

Với mức giá này, NS125U thậm chí rẻ hơn nhiều so với Honda Vision (36 – 38 triệu đồng) hay Yamaha Janus (32 – 35 triệu đồng), nhưng vẫn được trang bị những tính năng đáng giá.

Với giá bán chỉ từ 28 triệu đồng, động cơ eSP 125cc tiết kiệm chỉ 1,9 lít/100 km, nhiều phiên bản an toàn CBS/ABS và thiết kế gọn nhẹ, trẻ trung, mẫu xe này hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn thay thế Honda Vision hay Yamaha Janus trong tương lai gần.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.