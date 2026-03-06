Mới nhất
Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Thứ sáu, 19:00 06/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Xe máy điện mới chỉ từ 27 triệu đồng, đi tối đa 181 km/lần sạc và tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ như ô tô.

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 1.Trải nghiệm xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, tải trọng lớn, pin khỏe, tốc độ cao, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

GĐXH - Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng gây chú ý với tốc độ 55 km/h, đi 80–85 km mỗi lần sạc, thiết kế gọn nhẹ, phù hợp học sinh và đô thị.

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam tích hợp công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 2.

Yadea Osta.

Xe máy điện hoàn toàn mới mang tên Yadea Osta. Osta được định vị là sản phẩm chủ lực của hãng tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Yadea Osta sở hữu kích thước tổng thể 1.910 x 710 x 1.140 mm, chiều cao yên 770 mm và khối lượng khoảng 92 kg. So với các mẫu xe điện phổ thông, Osta có kích thước nhỉnh hơn mang dáng dấp của một mẫu xe tay ga đô thị thực thụ.

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 3.

Osta được định vị là sản phẩm chủ lực của hãng tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thiết kế tổng thể hướng tới phong cách hiện đại, với cụm đèn LED thấu kính phía trước tạo điểm nhấn. Theo công bố của hãng, hệ thống chiếu sáng đạt cường độ 32.000 cd và tầm chiếu xa khoảng 50 m. Đèn có khả năng tự động bật/tắt khi trời tối hoặc khi đi vào hầm – tính năng thường thấy trên ô tô.

Ngoài ra, xe còn được phủ lớp sơn kháng UV theo tiêu chuẩn ngành ô tô nhằm tăng độ bền màu khi sử dụng lâu dài trong điều kiện nắng nóng.

Một trong những điểm đáng chú ý của xe điện Yadea Osta là loạt tính năng hỗ trợ vốn thường xuất hiện trên ô tô. Xe được trang bị hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, ga tự động và kiểm soát lực kéo nhằm tăng độ ổn định khi vận hành.

Hệ thống còn có chức năng tự kích hoạt đèn cảnh báo khi phanh gấp, góp phần tăng mức độ an toàn trong điều kiện giao thông đông đúc.

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 4.

Một trong những điểm đáng chú ý của xe điện Yadea Osta là loạt tính năng hỗ trợ vốn thường xuất hiện trên ô tô.

Màn hình hiển thị trung tâm có khả năng kết nối điện thoại thông minh, hỗ trợ dẫn đường, hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn và mở khóa xe thông qua ứng dụng riêng. Điều này cho thấy Yadea đang đẩy mạnh tích hợp công nghệ vào phân khúc xe điện phổ thông.

Tuy nhiên, dù có nhiều trang bị cao cấp, Osta vẫn sử dụng phanh đĩa cho cả hai bánh nhưng chưa được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) là chi tiết có thể khiến một số người dùng cân nhắc.

Về vận hành, Yadea Osta được phân phối với hai phiên bản:

Osta H+: Sử dụng pin 72V–30Ah, tầm hoạt động tối đa khoảng 120 km/lần sạc, tốc độ tối đa 65 km/h.

Osta P: Trang bị pin 72V–45Ah, nâng phạm vi hoạt động lên tới 181 km/lần sạc, tốc độ tối đa tương đương 65 km/h.

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 5.

Yadea Osta được phân phối với hai phiên bản

Sự khác biệt về dung lượng pin khiến bản P có cốp nhỏ hơn đáng kể so với bản H+, do phần không gian dành cho pin chiếm diện tích lớn hơn. 

Giá xe máy điện Yadea Osta

Với mức giá trải dài từ 27,49 triệu đồng cho bản H+ đến 31,99 triệu đồng cho bản P. Mức giá này đặt Osta vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với xe tay ga phổ thông như Honda Vision và cả các mẫu xe điện tầm trung.

Sự xuất hiện của Osta, cùng với việc Yadea đầu tư nhà máy sản xuất tại Việt Nam, cho thấy tham vọng mở rộng thị phần trong giai đoạn thị trường xe điện bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Với thiết kế cỡ lớn, loạt công nghệ hỗ trợ hiện đại và phạm vi hoạt động lên tới 181 km/lần sạc, Yadea Osta được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu xe điện đáng chú ý nhất phân khúc phổ thông trong năm nay.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 6.

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 7.

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega


Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 8.

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ


Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 9.

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha - Ảnh 10.

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.

