Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.

Xe ga 125cc đẹp cổ điển, trang bị hiện đại

All New Suzuki Access 125 2025.

Suzuki Motorcycles Philippines đã chính thức thông báo sẽ ra mắt All New Suzuki Access 125 2025.

Ở thế hệ mới, Suzuki Access 125 phiên bản Ride Connect 2025 hiện có cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT màu đa chức năng hỗ trợ Bluetooth, kết hợp liền mạch công nghệ hiện đại với sức hấp dẫn thị giác được cải thiện.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn của Access với Suzuki Ride Connect có màn hình Transistor màng mỏng (TFT) màu 4,2 inch với bố cục rõ ràng và trực quan, cung cấp thông tin mà người lái cần. Bên cạnh đó, Access 125 bản Standard vẫn sử dụng bảng đồng hồ analog truyền thống.

Access 125 bản Standard vẫn sử dụng bảng đồng hồ analog truyền thống.

Mặc dù mang phong cách cổ điển, Access 125 vẫn được trang bị những tiện nghi hiện đại như ổ cắm sạc USB, hệ thống khởi động dễ dàng Suzuki Easy Start…

Phiên bản mới của Suzuki Access 125 vẫn giữ nguyên như các phiên bản còn lại ở mọi khía cạnh khác. Các tính năng an toàn khác bao gồm công tắc vượt, công tắc cảnh báo nguy hiểm và cần khóa phanh ở tay phanh bên trái.

Phiên bản mới của Suzuki Access 125 vẫn giữ nguyên như các phiên bản còn lại

Với bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch, Access 125 được trang bị phuộc ống lồng cho hệ thống treo trước và giảm xóc đơn ở phía sau. Hệ thống phanh được trang bị phanh đĩa thủy lực trước và phanh tang trống cơ học sau, cùng hệ thống phanh kết hợp để điều chỉnh lực phanh.

Access 125 được trang bị phuộc ống lồng cho hệ thống treo trước

Các trang bị khác trên Access 125 bao gồm đèn LED cho đèn trước và sau, sàn xe rộng, khởi động bằng điện và đề điện. Trọng lượng của Access 125 là 106 kg, chiều cao yên xe là 770 mm.

Access 125 bao gồm đèn LED cho đèn trước và sau

Về vận hành, Suzuki Access 125 2025 được trang bị động cơ 125cc, xi-lanh đơn. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất 8,3 mã lực và 10,2Nm. Xe có không gian lưu trữ dưới yên xe khá lớn 24,4 lít và dung tích bình nhiên liệu 5,3 lít.

Giá xe ga 125cc Suzuki Access 125 2025

Suzuki Access 125 mới sẽ được phân phối với 2 phiên bản gồm Standard và Ride Connect cùng mức giá niêm yết lần lượt là 83.900 Peso (khoảng 33 triệu đồng) và 93.900 Peso (tương đương 37 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



