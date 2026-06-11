Xe ga 125cc giá 43 triệu đồng thiết kế ấn tượng, trang bị sánh ngang SH, rẻ hơn Air Blade sẵn sàng soán ngôi ăn khách nhất thị trường

Giá xe Honda SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chốt thay Vision, LEAD vì quá rẻ GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Xe ga 125cc thiết kế ấn tượng, trang bị sánh ngang SH

Victory City X được định vị là mẫu xe đô thị thế hệ mới

Victory City X được định vị là mẫu xe đô thị thế hệ mới, kết hợp giữa tính thực dụng vốn là thế mạnh của dòng xe 125cc truyền thống với những công nghệ đang trở thành xu hướng trên thị trường vừa ra mắt tại Philippines. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày tiết kiệm và đáng tin cậy nhưng vẫn mong muốn sở hữu một thiết kế hiện đại cùng các trang bị tiện nghi hơn.

Điểm nổi bật nhất trên City X nằm ở danh sách trang bị. Xe được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (EFI), phanh chống bó cứng ABS và màn hình hiển thị TFT. Đây đều là những công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe ở phân khúc cao hơn, nhưng nay đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong nhóm xe đô thị dung tích nhỏ.

Điểm nổi bật nhất trên City X nằm ở danh sách trang bị.

Sự xuất hiện của các trang bị này không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng mà còn giúp City X tạo được hình ảnh hiện đại và hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng.

Về vận hành, Victory City X sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124cc, sản sinh công suất 8,7 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Những thông số này cho thấy mẫu xe được phát triển với ưu tiên hàng đầu là khả năng tiết kiệm nhiên liệu, độ bền và sự linh hoạt trong quá trình sử dụng hằng ngày thay vì theo đuổi hiệu suất thể thao. Đây cũng là định hướng phù hợp với nhu cầu thực tế của phần lớn khách hàng trong phân khúc xe số phổ thông.

Victory City X sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124cc

Bên cạnh đó, hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh góp phần nâng cao độ an toàn cũng như cảm giác kiểm soát khi di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc. Một ưu điểm đáng chú ý khác là trọng lượng chỉ 114 kg, giúp xe trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt và dễ điều khiển hơn khi vận hành trong điều kiện giao thông thường xuyên ùn tắc.

Sự xuất hiện của Victory City X cho thấy Victory và nhà phân phối Auteco đã nhận thức rõ những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng. Nếu trước đây yếu tố giá bán là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất thì hiện nay người dùng còn quan tâm đến thiết kế, công nghệ, khả năng kết nối và trải nghiệm sử dụng tổng thể.

City X không được tạo ra để trở thành mẫu xe mạnh nhất

Vì vậy, City X không được tạo ra để trở thành mẫu xe mạnh nhất hay nổi bật nhất về thông số kỹ thuật, mà hướng đến việc hiện đại hóa công thức của một chiếc xe lao động truyền thống, mang đến nhiều giá trị hơn cho thế hệ khách hàng mới.

Giá xe ga 125cc Victory City X

Với thiết kế mới, danh sách trang bị vượt trội trong phân khúc cùng định hướng tập trung vào hiệu quả sử dụng thực tế, Victory City X hứa hẹn sẽ trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong thị trường xe máy 125cc trong tầm giá 8 - 9 triệu Peso (khoảng 43 - 49 triệu đồng), nơi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và người dùng ngày càng có nhiều yêu cầu cao hơn đối với chiếc xe đồng hành hằng ngày của mình.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.







