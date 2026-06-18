Xe ga 125cc Nhật giá 39 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision hấp dẫn khách hàng

Xe ga 125cc đẹp chẳng kém SH Mode giá chỉ 30 triệu đồng trang bị đẳng cấp, rẻ ngang Vision GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá cực rẻ chỉ từ 30 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Honda Vision và LEAD.

Xe ga 125cc Nhật đẹp hoàn hảo, trang bị chẳng kém SH Mode

Kawasaki Modenas Brusky 125

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người dùng năng động đang sinh sống trong các thành phố đông đúc, ngoại hình của Kawasaki Modenas Brusky 125 mang đậm phong cách thể thao với những đường cong thân xe sắc sảo, khí động học. Xe được nhà sản xuất trang bị đèn pha LED kép với đèn chạy ban ngày (DRL) và đèn phanh LED phía sau. Tuy nhiên, bảng đồng hồ vẫn là dạng analog truyền thống.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, Kawasaki thiết kế cho Modenas Brusky 125 cốp chứa đồ dưới yên dung tích 14 lít. Tuy không rộng rãi bằng Honda Vision, nhưng cốp chứa đồ này vẫn đủ để người dùng cất được mũ bảo hiểm nửa đầu, túi xách nhỏ và các vật dụng cá nhân khác. Ngoài ra, xe còn có ngăn chứa đồ phía trước tích hợp sẵn cổng sạc USB.

Kawasaki thiết kế cho Modenas Brusky 125 cốp chứa đồ dưới yên dung tích 14 lít.

Về mặt sức mạnh, Kawasaki Modenas Brusky 125 mới sử dụng động cơ 125cc, SOHC, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ này không chỉ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, mà còn có khả năng sản sinh công suất tối đa 9,3 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.000 vòng/phút, tuy không mạnh mẽ bằng Honda Vario 125, nhưng vẫn nhỉnh hơn chút ít so với Vision.

Kawasaki Modenas Brusky 125 mới sử dụng động cơ 125cc

So với các mẫu xe cùng phân khúc, Kawasaki Modenas Brusky 125 có dung tích bình xăng tương đối lớn, lên đến 5,1 lít. Điều này giúp chiếc xe có thể di chuyển liên tục được những quãng đường dài mà không phải dừng lại đổ xăng nhiều lần.

Kawasaki Modenas Brusky 125 có dung tích bình xăng tương đối lớn

Hệ thống treo của Kawasaki Modenas Brusky 125 khá cơ bản với phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc đơn phía sau tương tự Honda Vision. Cả hai bánh xe đều có kích thước 14 inch, tích hợp phanh đĩa trước và phanh tang trống sau.

Giá xe ga 125cc Kawasaki Modenas Brusky 125

Về giá bán, Kawasaki Modenas Brusky 125 có giá 26.500.000 Rupiah, tương đương khoảng 39 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.