Xe ga 150cc giá 20 triệu đồng thương hiệu đình đám đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị vượt tầm, rẻ hơn cả Vision, chỉ như xe số Wave Alpha nức lòng chị em

Xe ga 150cc thương hiệu đình đám đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị vượt tầm

Fan Hua 150 mới.

Thương hiệu Lifan của Trung Quốc vừa chính thức giới thiệu tới các khách hàng ở quê nhà mẫu xe tay ga cổ điển Fan Hua 150 mới.

Thông thường, các mẫu xe ngang tầm giá với Fan Hua 150 thường có thiết kế khá thô sơ. Tuy nhiên, ngoại hình của mẫu xe tay ga vừa được Lifan giới thiệu lần này thực sự gây bất ngờ vì khá sang xịn và đẹp mắt, thậm chí bắt mắt hơn cả Honda Vision và SH Mode. Xe sử dụng những đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp với lượng chi tiết mạ crôm vừa phải. Những chi tiết như đèn pha tròn, nắp ống xả, gương chiếu hậu và các tấm ốp trang trí mạ crôm, yên xe hình sâu bướm, mang đến cho Fan Hua 150 một cảm giác cổ điển rất rõ rệt.

Lifan Fan Hua 150 có nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung và tổng thể chiếc xe trông khá mới mẻ. Kích thước của “tân binh” này cũng tương đối nhỏ gọn, với trọng lượng chỉ 105kg, thậm chí còn nhẹ hơn nhiều so với các loại xe tay ga 125cc, giúp việc dắt xe hoặc di chuyển trong không gian chật hẹp trở nên dễ dàng.





Chiều cao yên xe chỉ 755 mm nên người dùng không cần vóc dáng quá to lơn để có thể điều khiển chiếc xe này, ngay nữ giới cũng dễ dàng chống chân xuống đất. Quan trọng hơn là Fan Hua 150 có thiết kế sàn để chân phẳng, rất tiện lợi để mang theo những vật dụng nhỏ hoặc chở thêm đồ khi đi mua sắm, vô cùng thực dụng.





Về sức mạnh, Lifan Fan Hua 150 được trang bị động cơ xi-lanh đơn có dung tích thực tế 149cc, làm mát bằng không khí, sản sinh ra công suất tối đa 11,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Rõ ràng khối động cơ này đủ mạnh mẽ để khiến mẫu xe đắt tiền hơn như Honda Vision cũng phải lép vế.

Cấu hình phanh bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau.

Cấu hình phanh bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Trong khi đó, hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng trước, kết hợp cùng giảm xóc đơn ở phía sau. Mặc dù những trang bị này không thuộc hàng cao cấp, nhưng vẫn là khá ổn so với tầm giá. Đối với việc đi lại hàng ngày trong thành phố, cấu hình này nhìn chung đủ để đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Đáng chú ý là trong khi Honda Vision và SH vẫn sử dụng bảng đồng hồ bán kỹ thuật số, kết hợp giữa đồng hồ tốc độ analog với màn hình LCD nhỏ, thì Lifan Fan Hua 150 đã sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị đầy đủ đèn LED, hộc đựng đồ kín ở phía trước, móc treo có thể gập lại và cổng sạc USB tiện dụng.

Giá xe ga 150cc Lifan Fan Hua

Giá bán đề xuất của Lifan Fan Hua 150 được hãng công bố ở mức 6.580 nhân dân tệ (tương đương khoảng 25 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.