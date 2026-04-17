Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH, rẻ hơn cả SH Mode, chỉ ngang Lead

Xe ga 150cc giá 57 triệu đồng thiết kế thể thao, cốp rộng, trang bị sánh ngang Honda SH, rẻ hơn SH Mode GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu thiết kế cực thể thao và hầm hố, xe sở hữu màn hình TFT siêu nét, phanh ABS 2 kênh lấn át cả Honda SH và SH Mode.

Xe ga 150cc có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

Tianying TX150F 2026 mới.

Thị trường Trung Quốc vừa chính thức chào đón màn ra mắt của mẫu xe tay ga Tianying TX150F 2026 mới.

Tianying TX150F mới sử dụng động cơ dung tích 150cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng có thể đạt công suất tối đa 15,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Điều đáng chú ý là động cơ này được tích hợp công nghệ van biến thiên VVT, giúp điều chỉnh thời điểm đóng mở. Đi kèm theo đó là hệ thống phun xăng điện tử Bosch, giúp TX150F có khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định ở tốc độ thấp và hiệu suất nhất quán ở tốc độ cao, mang lại khả năng vận hành mượt mà trong toàn bộ dải vòng tua và còn tiết kiệm nhiên liệu hơn so với mẫu xe đời cũ.

Tianying TX150F mới sử dụng động cơ dung tích 150cc

TX150F sở hữu bình xăng lớn với dung tích 13 lít, một lần đổ đầy nhiên liệu cho phép xe đi được tới hơn 500 km. Phạm vi hoạt động này giúp người dùng yên tâm cả khi đi trong thành phố cũng như những chuyến phượt đường dài mà không cần dừng lại đổ xăng nhiều lần.





TX150F sở hữu bình xăng lớn với dung tích 13 lít

Tính thực dụng của Tianying TX150F 2026 đã được nhà sản xuất tối đa hóa. Những nhược điểm của phiên bản cũ, vốn bị người đi xe máy chỉ trích khá nhiều, đã được khắc phục hoàn toàn trong phiên bản mới ra mắt lần này. TX150F 2026 giờ đây có cốp chứa đồ rộng rãi, để vừa mũ bảo hiểm full-face, găng tay, áo mưa cùng các vật dụng nhỏ khác. Nhờ đó, người dùng không còn cần phải mang theo một chiếc túi lớn khi ra ngoài, giúp việc đi lại trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn.





Tianying TX150F 2026 dù giá bán rẻ hơn nhiều so với Honda SH 160i

Về hệ thống phanh, Tianying TX150F 2026 dù giá bán rẻ hơn nhiều so với Honda SH 160i, nhưng vẫn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống ABS kênh đôi và TCS, hỗ trợ đáng kể cho hệ thống phanh đĩa trước và sau của xe. Bộ vành 13 inch đi kèm lốp bán trơn được sử dụng ở cả hai bánh. Hệ thống treo sử dụng giảm xóc trước Yu'an 33 lõi và phuộc sau điều chỉnh đa cấp.

Tianying TX150F cũng được trang bị nhiều tính năng thông minh, hiện đại.

Tianying TX150F cũng được trang bị nhiều tính năng thông minh, hiện đại. Trong đó, chúng ta có thể kể tới bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình TFT màu 7 inch hỗ trợ trình chiếu màn hình điện thoại thông minh để dẫn đường và tự động chuyển đổi giữa chế độ ngày/đêm. Xe cũng có chức năng giám sát điểm mù, với đèn báo trên màn hình sẽ sáng lên khi có xe tiến đến từ bên hông hoặc phía sau. Hệ thống T-BOX thế hệ thứ ba hỗ trợ kết nối 4G, nâng cấp OTA và điều khiển bằng giọng nói AI (có khả năng nhận diện 20 lệnh lái xe thông dụng).

Mẫu xe tay ga này thậm chí còn có những tính năng mà ngay cả Honda SH 160i cũng chưa sở hữu như giám sát áp suất lốp; camera hành trình trước và sau 1080P; khởi động không cần chìa khóa với 3 chế độ gồm cơ học, Bluetooth và NFC.

Giá xe ga 150cc Tianying TX150F

Tianying TX150F hướng tới phân khúc xe tay ga 150cc đầy cạnh tranh với mức giá hấp dẫn, chỉ 11.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 46 triệu đồng tiền Việt).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



