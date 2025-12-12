Xe ga 150cc giá 48,5 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị đẳng cấp hơn SH Mode, rẻ như Air Blade, Lead

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng, cốp siêu rộng, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Air Blade GĐXH - Xe ga 150cc xuất hiện với trang bị đỉnh cao khiến vị thế của Honda Air Blade hay cả SH Mode cũng đều đang bị đe doạ.

Xe ga 150cc của Honda đẹp cổ điển, trang bị đẳng cấp hơn SH Mode

Honda NS150LA

Honda NS150LA - chiếc scooter phong cách retro mang đậm hơi thở châu Âu.

Vì xe vừa ra mắt tháng 6/2025, nên có lẽ trong thời gian tới, Honda NS150LA sẽ xuất hiện tại Nhật qua đường nhập khẩu song song.

Mẫu NS150LA lần này được sản xuất tại Trung Quốc.

Mẫu NS150LA lần này được sản xuất tại Trung Quốc. Nhà máy đảm nhiệm không phải là Wuyang-Honda quen thuộc, mà là Sundiro Honda. Phong cách thiết kế đẹp mắt của xe khiến người ta liên tưởng đến những chiếc scooter Ý – một điểm rất cuốn hút. Mức độ hoàn thiện cũng cao đến mức nếu nói rằng đây là sản phẩm đến từ một hãng xe châu Âu, nhiều người cũng sẽ tin ngay.

Tại Trung Quốc, NS125LA được gọi là “Tiểu LA”, còn NS150LA là “Đại LA”. Điều này phần nào cho thấy dòng “LA series” này đang nhận được sự yêu mến mạnh mẽ từ người dùng.





Vì nhắm đến đối tượng trẻ tuổi hiện đại, nên trang bị của NS150LA rất tiên tiến

Vì nhắm đến đối tượng trẻ tuổi hiện đại, nên trang bị của NS150LA rất tiên tiến. Đèn pha dạng tròn với vòng mạ chrome sang trọng, thiết kế hai tầng LED. Đồng hồ TFT màu dạng oval đứng. Xe có khóa thông minh và kết nối smartphone. Trong hộc chứa đồ còn có cổng USB, mà theo xu hướng xe Trung Quốc gần đây, cả cổng Type-A lẫn Type-C đều hiện diện.





Động cơ là loại mới phát triển “SH-EP”

Động cơ là loại mới phát triển “SH-EP”, 4 van SOHC, làm mát bằng chất lỏng, công suất khoảng 15,5 PS – đủ mạnh để làm hài lòng những ai thấy 125cc chưa đủ lực. Xe sử dụng phanh đĩa trước/sau kèm ABS, thậm chí còn có cả TCS (kiểm soát lực kéo).

NS150LA cũng có công tắc chân chống bên

NS150LA cũng có công tắc chân chống bên, và đặc biệt là được trang bị camera trước – sau. Đáng kinh ngạc là xe có sẵn cả camera hành trình tích hợp từ nhà sản xuất.

Honda NS150LA được trang bị động cơ xi-lanh đơn

Về vận hành, Honda NS150LA được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng nước, dung tích 150cc. Khối động cơ này tạo ra công suất tối đa 15,5 mã lực tại ngưỡng tua 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Giá xe ga 150cc Honda NS150LA

Dù sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại như vậy, NS150LA vẫn có giá rất dễ chịu: bản “Youth” khoảng 48,5 triệu đồng, bản PRO khoảng 53,5 triệu đồng (quy đổi sang tiền Việt) – mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.