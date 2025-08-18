Xe gầm cao SUV hạng A giá 205 triệu đồng thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A có thiết kế cực đẹp, giá bán chỉ 205 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Xe gầm cao SUV hạng A thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize ra mắt ở Ấn Độ
Toyota Urban Cruiser Taisor đã nhận được bản cập nhật cho năm mẫu 2025, nâng cấp hệ thống an toàn và bổ sung một màu sơn mới.
Giờ đây, Toyota trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản của Taisor. Mẫu xe Maruti Suzuki Fronx, nền tảng của Taisor, cũng mới được nâng cấp để có 6 túi khí tiêu chuẩn. Đáng chú ý, Maruti chỉ tăng giá Fronx khoảng 0,5%, trong khi Toyota tăng gần 1% cho Taisor.
Bên cạnh nâng cấp về an toàn, Toyota còn bổ sung màu sơn mới có tên "Bluish Black", một tông màu đen ánh xanh, trông giống phiên bản đậm hơn của màu Nexa Blue trên Fronx.
Ngoài ra, Taisor giữ nguyên thiết kế ngoại thất của Fronx, ngoại trừ một số trang bị bổ sung từ Toyota như đèn ban ngày LED. Các chi tiết tinh chỉnh thiết kế như lưới tản nhiệt, cản trước, bánh xe với vành hợp kim, đèn hậu và đặc biệt là logo "Toyota".
Nội thất Taisor gây ấn tượng với màn hình cảm ứng giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ analog sau vô-lăng. Taisor còn trang bị camera 360, điều hòa tự động, sạc không dây, màn hình kính lái HUD, 6 loa Arkamys.
Về vận hành, Toyota không thay đổi hệ thống truyền động của Taisor. Khách hàng vẫn có thể lựa chọn giữa: Động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2L, 4 xi-lanh, công suất 90 mã lực, hoặc Động cơ tăng áp 1.0L, 3 xi-lanh, công suất 100 mã lực.
Tùy chọn hộp số gồm: Số sàn 5 cấp (tiêu chuẩn), Số tự động AMT 5 cấp dành riêng cho động cơ 1.2L, và Hộp số tự động chuyển mô-men xoắn 6 cấp dành cho động cơ tăng áp 1.0L.
Ngoài ra, cũng có phiên bản 1.2L chạy song song xăng – CNG, công suất 78 mã lực, chỉ đi kèm hộp số sàn và dành riêng cho bản E cấp thấp.
Giá xe gầm cao hạng A Toyota Urban Cruiser Taisor
Giá bán của xe gầm cao hạng A Toyota Urban Cruiser Taisor cũng tăng, hiện bắt đầu từ 789.000 rupee (khoảng 205 triệu đồng) – tăng 12.000 rupee so với trước.
Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng
Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:
Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng
Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.
Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.
Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.
Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng
Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.
Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng
CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.
Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.
Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng
Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.
Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.
KIA Seltos AT: 599 triệu đồng
Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.
Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.
Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.
Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em
Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.
Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lạiGiá cả thị trường - 21 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại do đón đà tăng trên thị trường thế giới.
Xe ga 110cc giá 24 triệu đồng của Honda sánh ngang Vision, rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 46 phút trước
GĐXH - Xe ga 110cc, 125cc phiên bản mới vừa được Honda chính thức trình làng để đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thương hiệu, hoàn toàn có đủ khả năng thay thế những cái tên cùng hãng như Vision, LEAD hay thậm chí SH Mode.
Nho Trung Quốc 'đội lốt' nho Ninh Thuận bán đầy Hà Nội, giá bằng mớ rau, người sành ăn chỉ cách phân biệtGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Nho sữa Trung Quốc hiện đang được rao bán tràn ngập thị trường Việt với mức giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 25.000 đồng/kg nhưng điều đáng chú ý, loại nho này đang được không ít tiểu thương đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ.
Cầm 3 tỷ đồng trong tay, săn đất Hà Nội ở những khu vực nào?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá đất tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 3 tỷ đồng người mua đất cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều xe đa dụng MPV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đang được hãng giảm giá để kích cầu khách hàng.
215 triệu đồng sở hữu SUV hạng A đẹp ngang Kia Sonet, rẻ hơn Morning và Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá 215 triệu đồng vừa ra mắt sẽ trở thành ‘ô tô quốc dân’ mới nhờ thiết kế cực đẹp và tiện ích.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.
Phường Ba Đình, Hà Nội: Chung cư vượt 100 triệu đồng/m2, biệt thự chạm mốc 100 tỷ đồng, vẫn có nhà ở giá khoảng 3 tỷ đồngGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, giá nhà, đất trên địa bàn phường Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên người có thu nhập vừa và thấp vẫn có hy vọng mua được nhà tại trung tâm với loại hình nhà ở này.
Nho sữa Trung Quốc loại bình dân chỉ còn 15.000 đồng/kg, ngang với mớ rauGiá cả thị trường - 2 ngày trước
Được quảng cáo là hàng “quý tộc” với hương vị thơm mùi sữa, song nhiều đầu mối đang rao bán nho sữa Trung Quốc với giá sốc, chỉ 15.000 đồng/kg.
Có 4 tỷ đồng, mua nhà Hà Nội ở Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm hay Thanh OaiGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 4 tỷ đồng người mua nhà cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.