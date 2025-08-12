Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?

Xe gầm cao SUV hạng B đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross

Chery Tiggo Cross đã chính thức ra mắt tại Malaysia.

Chery Tiggo Cross đã chính thức ra mắt tại Malaysia. Mẫu SUV phân khúc B này là một trong ba mẫu xe gầm cao được xác nhận sẽ có mặt tại thị trường Malaysia vào tháng 10 năm 2022, thời điểm Chery công bố sự trở lại của mình tại Malaysia.

Tiggo Cross bản Turbo được trang bị động cơ xăng tăng áp 1,5 lít bốn xi-lanh.

Về hệ truyền động, bản Turbo được trang bị động cơ xăng tăng áp 1,5 lít bốn xi-lanh thẳng hàng tạo ra công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm, truyền động đến bánh trước thông qua hộp số ly hợp kép sáu cấp cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10,3 giây ở chế độ Thể thao (các tùy chọn khác là Tiết kiệm và Bình thường).

Phiên bản Hybrid sử dụng hệ truyền động

Phiên bản Hybrid sử dụng hệ truyền động (cũng dẫn động cầu trước) dựa trên động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng 1,5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 102 mã lực và mô-men xoắn 125 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số Direct Hybrid Transmission (DHT) tích hợp hai động cơ điện, sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm.

Đây là hệ thống hybrid nối tiếp-song song với năm trạng thái, bao gồm EV

Đây là hệ thống hybrid nối tiếp-song song với năm trạng thái, bao gồm EV (chỉ chạy bằng điện), Tandem (động cơ hoạt động như máy phát điện trong khi động cơ điện truyền động bánh xe), Parallel (cả động cơ và động cơ điện hoạt động cùng nhau), Direct Engine (động cơ truyền động trực tiếp bánh xe ở tốc độ trên 80 km/h) và Energy Recovery (phanh tái tạo và chạy trớn để sạc pin).

Tiggo Cross có kích thước dài 4.318 mm

Tiggo Cross có kích thước dài 4.318 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm, nhỏ hơn một chút so với Omoda 5 và có kích thước tương đương Proton X50.

Phiên bản Turbo có bánh xe 18 inch

Trang bị tiêu chuẩn cho cả hai biến thể bao gồm đèn pha LED, đèn chạy ban ngày LED, đèn hậu LED, kẹp phanh màu đỏ, thanh ray trên nóc xe, cánh gió sau, ghế bọc da giả, đèn chiếu sáng xung quanh, điều hòa hai vùng có cửa gió phía sau, đế sạc không dây 15W, khởi động và mở cửa không cần chìa khóa, ghế lái chỉnh điện, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, camera 540 độ và sáu loa.

Hybrid chỉ được trang bị mâm xe 17 inch nhỏ hơn

Phiên bản Turbo có bánh xe 18 inch, sáu túi khí và bộ ADAS bao gồm cảnh báo chệch làn đường, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động, ngăn ngừa chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động.

Điều kỳ lạ là phiên bản Hybrid chỉ được trang bị mâm xe 17 inch nhỏ hơn, nhưng lại được trang bị bảy túi khí và bộ ADAS được mở rộng với các chức năng như cảnh báo mở cửa, cảnh báo va chạm phía sau, phanh xe cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn đường, giữ làn khẩn cấp, phanh liên hoàn và hỗ trợ kẹt xe. Nội thất của Hybrid cũng khác biệt so với Turbo với các nút bấm màu đen bóng trên vô lăng và dòng chữ "CHERY" trên trục vô lăng.

Cả hai phiên bản đều có sẵn màu Đen Carbon, Xám Phantom và Trắng Khaki

Cả hai phiên bản đều có sẵn màu Đen Carbon, Xám Phantom và Trắng Khaki, nhưng Turbo có thêm màu Đỏ Đá Máu độc quyền, trong khi phiên bản Hybrid có màu Bạc Ánh Trăng. Chery Malaysia đang cung cấp gói ưu đãi cho khách hàng đặt xe sớm, bao gồm hai năm dịch vụ miễn phí – áp dụng cho 2.000 khách hàng đầu tiên đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Giá xe gầm cao SUV hạng B Tiggo Cross

Đề tài thứ 7 9/8: Chân dung góa phụ U60 khiến tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêu (trước 10h);Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A (trước 10h) ạ

Tiggo Cross được bán ra dưới dạng lắp ráp trong nước (CKD) với hai phiên bản, bắt đầu với phiên bản 1.5 Turbo có giá 88.800 RM (khoảng 480 triệu đồng). Lựa chọn còn lại là phiên bản 1.5 Hybrid CSH với giá 99.800 RM (tương đương 535 triệu đồng).

Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:

Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng

Với 600 triệu, Mitsubishi Xpander AT chính là sự lựa chọn tốt cho một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.

Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 vừa được làm mới với động cơ hybrid cùng một số trang bị nhưng giá bán không đổi so với trước đây. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng

Mazda CX-3 có giá khá "mềm" trong phân khúc B-SUV. Ảnh: THACO

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên nặng ký khác. Dù không phải là chiếc xe bán quá chạy nhưng Mazda CX-3 luôn được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, vận hành mạnh mẽ, cùng với đó là sự đa dạng với nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn.

CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.

Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng

Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn đang được giảm giá còn 579 triệu đồng. Ảnh: TC Motor





Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.

Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.

KIA Seltos AT: 599 triệu đồng

KIA Seltos 2024 có khoảng giá dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Ảnh: THACO

Cuối tháng 3/2024 vừa qua, THACO-KIA ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. Dù có doanh số không ấn tượng như thời điểm những năm 2020-2021 nhưng KIA Seltos vẫn được đánh giá cao ở phân khúc B-SUV bởi thiết kế đẹp mắt, trang nhã.

Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Là bản tiêu chuẩn, Mitsubishi Xforce GLX đã ít các tiện nghi và tính năng an toàn so với các bản cao hơn. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em

Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.



