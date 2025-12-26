Giá iPhone 14 Plus giảm kỷ lục, trang bị hấp dẫn chẳng kém iPhone 17 Plus, xứng danh iPhone Plus rẻ, xịn nhất Việt Nam
GĐXH - Giá iPhone 14 Plus cũ này lại được chuộng hơn hẳn iPhone 17 Plus vì sở hữu loạt trang bị hiện đại đi kèm mức giá cực “mềm” cuối tháng 12.
Giá iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus là mẫu Plus đầu tiên và cũng là mẫu Plus giá rẻ nhất đang được phân phối chính hãng trên thị trường Việt Nam. Mặc dù không có thiết kế mỏng nhẹ hay AI thông minh như iPhone Air nhưng iPhone 14 Plus lại có bộ camera kép cao cấp và dung lượng pin lớn hấp dẫn hơn.
Không chỉ vậy, iPhone 14 Plus còn đang được bán với giá cực hấp dẫn, chỉ từ 17.390.000 đồng cho bản 128GB, rẻ hơn iPhone Air cả chục triệu đồng khiến khách Việt mê mẩn.
Đánh giá iPhone 14 Plus
Giống như truyền thống của dòng “Plus”, iPhone 14 Plus là phiên bản phóng to của iPhone 14. Máy vẫn giữ thiết kế cạnh viền vuông vức, mặt lưng phẳng quen thuộc, một phong cách đang trở thành biểu tượng của Apple.
Khung nhôm được hoàn thiện nhám nhẹ giúp cầm nắm chắc tay, hạn chế bám vân tay. Mặt lưng kính bóng bẩy mang lại cảm giác sang trọng, nổi bật khi sử dụng. Với độ mỏng chỉ 7.8 mm và chiều ngang 78.1 mm, iPhone 14 Plus cho cảm giác thanh thoát, vừa vặn dù kích thước tổng thể khá lớn.
Cụm camera kép xếp chéo quen thuộc vẫn được giữ lại, tạo nên điểm nhận diện đặc trưng của dòng iPhone 14.
iPhone 14 Plus sở hữu màn hình OLED Super Retina XDR 6.7 inch, một trong những tấm nền tốt nhất ở thời điểm ra mắt. Màu sắc được hiển thị rực rỡ, trung thực và có độ sâu ấn tượng, không “ảo” như các tấm nền AMOLED khác.
Độ sáng tối đa 1200 nits giúp máy hiển thị tốt ngay cả dưới ánh nắng gắt, rất tiện khi xem bản đồ hoặc chụp ảnh ngoài trời. Với kích thước lớn, người dùng có thể thao tác thoải mái khi chơi game hay xem phim.
Phần “tai thỏ” quen thuộc tuy chưa được thay bằng “viên thuốc” như bản Pro, nhưng lại tạo lợi thế khi chơi game, nơi nhiều người dùng tận dụng vùng này để đặt ngón tay mà không che mất nội dung.
Apple tiếp tục sử dụng con chip A15 Bionic, vi xử lý từng làm mưa làm gió trên iPhone 13 Pro. Con chip này vẫn đủ sức mạnh để “cân” mọi tựa game nặng như Genshin Impact, PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile ở mức đồ họa cao nhất.
Khi đo bằng các ứng dụng benchmark, iPhone 14 Plus đạt 1725 điểm đơn nhân, 4586 điểm đa nhân và hơn 771.000 điểm Antutu, hiệu năng không hề thua kém các flagship Android 2023 – 2024.
RAM 6 GB giúp đa nhiệm mượt mà, chuyển đổi giữa các ứng dụng nhanh chóng, phù hợp cho cả làm việc lẫn giải trí.
Cụm camera kép 12MP của iPhone 14 Plus vẫn mang đến chất lượng ảnh tuyệt vời. Ảnh chụp có độ chi tiết cao, màu sắc trung thực và hài hòa. Ống kính góc siêu rộng hoạt động ổn định, ít méo ảnh và thể hiện tốt trong điều kiện ánh sáng đầy đủ.
Điểm đáng giá nhất là khả năng lấy nét nhanh và chính xác, giúp người dùng dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc mà không cần thao tác phức tạp.
iPhone 14 Plus được trang bị viên pin 4325 mAh, mức dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone thời điểm ra mắt. Trong thử nghiệm thực tế, máy có thể trụ được hơn 10 tiếng sử dụng liên tục, vượt qua nhiều mẫu máy Android 5000mAh.
Đây cũng chính là lý do khiến iPhone 14 Plus được xem là "vua pin" của nhà Táo, cho đến khi iPhone 16 Plus ra đời với thời gian xem video lên tới 27 giờ.
Có nên mua iPhone 14 Plus thời điểm này?
Nếu thích đập hộp một chiếc iPhone mạnh mẽ, camera xịn, không quá quan tâm đến màn hình Dynamic Island hay sạc Type-C, giá không quá đắt đỏ thì iPhone 14 Plus vẫn là lựa chọn đáng để cân nhắc trong thời điểm này.
