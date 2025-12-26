Mới nhất
Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Thứ sáu, 06:56 26/12/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode, đặc biệt giá bán chỉ từ 20 triệu đồng.

Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trườngXe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc mới ra mắt có thể khiến Honda Vision không giữ được vị thế 'xe ga quốc dân' bởi trang bị hiện đại, giá thành rẻ.

Xe máy điện đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại

Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha - Ảnh 2.

Chetak

Theo các nguồn tin từ truyền thông Ấn Độ, Bajaj đang chuẩn bị ra mắt một biến thể mới của Chetak vào khoảng giữa tháng 1. Đây sẽ không phải là một thế hệ xe tay ga điện hoàn toàn mới, mà là một phiên bản mới được định vị thấp hơn trong dòng sản phẩm Chetak hiện tại.

Có thể xem đây là câu trả lời của Bajaj trước những gì TVS đã làm với iQube và Orbiter — một lựa chọn rẻ hơn, tinh giản hơn nhằm mở rộng tệp khách hàng. Trước đó, mẫu xe này đã từng bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Ấn Độ, cho thấy Bajaj đã âm thầm phát triển một phiên bản Chetak chú trọng chi phí từ khá lâu.

Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha - Ảnh 3.

Chetak mới vẫn giữ thiết kế retro

Như những hình ảnh do thám cho thấy, Chetak mới vẫn giữ thiết kế retro quen thuộc nhưng trông tổng thể nhỏ gọn hơn đôi chút. Xe có yên mới, các tấm ốp hông được chỉnh sửa và tay nắm sau được thiết kế lại. Đèn xi-nhan trước nay được đặt trên ốp tay lái, trong khi phía sau có cụm đèn hậu tích hợp mới. Bajaj cũng có thể sẽ từ bỏ các tấm thân xe hoàn toàn bằng kim loại, chuyển sang vật liệu nhẹ hơn để giảm chi phí và cải thiện hiệu suất.

Giá xe máy điện Chetak

Dự kiến có giá trong khoảng 80.000–90.000 rupee (khoảng 20 – 23 triệu đồngt), mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản thấp của TVS iQube và Orbiter. Nếu được định vị hợp lý, nó có thể lặp lại chiến lược của TVS: cung cấp một sản phẩm quen thuộc nhưng dễ tiếp cận hơn dưới cùng một thương hiệu.

Biến thể Chetak mới này dường như là nỗ lực của Bajaj nhằm giải quyết bài toán giá bán mà không từ bỏ bản sắc Chetak. Bằng cách cắt giảm trang bị và đơn giản hóa phần cứng, Bajaj có thể khiến Chetak trở nên hấp dẫn với nhiều khách hàng hơn, miễn là mức giá cuối cùng đúng như kỳ vọng. Nếu điều đó xảy ra, đây rất có thể sẽ là mẫu Chetak quan trọng nhất từ trước đến nay.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thể thao tựa Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha - Ảnh 6.

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thể thao tựa Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha - Ảnh 7.

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thể thao tựa Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha - Ảnh 8.

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xao

Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E5RON92 có giá bán hơn 18.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E5RON92 có giá bán hơn 18.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu tăng giảm đan xen.

Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Xe máy điện Honda giảm giá sốc từ 17 triệu đồng thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, pin chống nước siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wava Alpha

Xe máy điện Honda giảm giá sốc từ 17 triệu đồng thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, pin chống nước siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wava Alpha

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda ICON e: đang giảm tới 10 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu xe máy điện rẻ nhất phân khúc, sẵn sàng thay thế xe xăng với mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc được hình thành từ huyện Đông Anh cũ tiếp tục "nóng".

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 mới nhất chỉ bằng nửa iPhone 17, xứng danh iPhone fullbox giá rẻ đáng trải nghiệm nhất trong tháng 12 này.

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B của Honda hé lộ màn “lột xác” đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ hiện hành.

Biến động lãi suất Agribank, BIDV mới nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận cao nhất bao nhiêu tiền?

Biến động lãi suất Agribank, BIDV mới nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận cao nhất bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,3 - 5,3%/năm. Lãi suất tiết kiệm Agribank ghi nhận mức cao nhất là 5,3%/năm.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, dù có giá mềm hơn nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá phòng trọ cho thuê tại 5 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được thành lập từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã nhích nhẹ, dao động từ 1,9-5 triệu đồng/phòng/tháng.

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới vừa chính thức trình làng, ngay lập tức được đặt lên bàn cân so kè với Toyota Yaris Cross, giá bán quy đổi chỉ từ khoảng 490 triệu đồng cùng loạt trang bị đáng chú ý.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm giá "sập sàn" xuống dưới 700 triệu đồng, thúc đẩy đòn bẩy doanh số dịp cuối năm.

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Giá cả thị trường

GĐXH - Hatchback hạng B của Honda hé lộ màn “lột xác” đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ hiện hành.

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường

