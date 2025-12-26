Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường GĐXH - Xe ga 125cc mới ra mắt có thể khiến Honda Vision không giữ được vị thế 'xe ga quốc dân' bởi trang bị hiện đại, giá thành rẻ.

Xe máy điện đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại

Chetak

Theo các nguồn tin từ truyền thông Ấn Độ, Bajaj đang chuẩn bị ra mắt một biến thể mới của Chetak vào khoảng giữa tháng 1. Đây sẽ không phải là một thế hệ xe tay ga điện hoàn toàn mới, mà là một phiên bản mới được định vị thấp hơn trong dòng sản phẩm Chetak hiện tại.

Có thể xem đây là câu trả lời của Bajaj trước những gì TVS đã làm với iQube và Orbiter — một lựa chọn rẻ hơn, tinh giản hơn nhằm mở rộng tệp khách hàng. Trước đó, mẫu xe này đã từng bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Ấn Độ, cho thấy Bajaj đã âm thầm phát triển một phiên bản Chetak chú trọng chi phí từ khá lâu.

Chetak mới vẫn giữ thiết kế retro

Như những hình ảnh do thám cho thấy, Chetak mới vẫn giữ thiết kế retro quen thuộc nhưng trông tổng thể nhỏ gọn hơn đôi chút. Xe có yên mới, các tấm ốp hông được chỉnh sửa và tay nắm sau được thiết kế lại. Đèn xi-nhan trước nay được đặt trên ốp tay lái, trong khi phía sau có cụm đèn hậu tích hợp mới. Bajaj cũng có thể sẽ từ bỏ các tấm thân xe hoàn toàn bằng kim loại, chuyển sang vật liệu nhẹ hơn để giảm chi phí và cải thiện hiệu suất.

Giá xe máy điện Chetak

Dự kiến có giá trong khoảng 80.000–90.000 rupee (khoảng 20 – 23 triệu đồngt), mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản thấp của TVS iQube và Orbiter. Nếu được định vị hợp lý, nó có thể lặp lại chiến lược của TVS: cung cấp một sản phẩm quen thuộc nhưng dễ tiếp cận hơn dưới cùng một thương hiệu.

Biến thể Chetak mới này dường như là nỗ lực của Bajaj nhằm giải quyết bài toán giá bán mà không từ bỏ bản sắc Chetak. Bằng cách cắt giảm trang bị và đơn giản hóa phần cứng, Bajaj có thể khiến Chetak trở nên hấp dẫn với nhiều khách hàng hơn, miễn là mức giá cuối cùng đúng như kỳ vọng. Nếu điều đó xảy ra, đây rất có thể sẽ là mẫu Chetak quan trọng nhất từ trước đến nay.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.