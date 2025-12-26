SUV cỡ nhỏ giá 335 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam thiết kế cá tính, trang bị tiện ích sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV cỡ nhỏ thiết kế cá tính, trang bị tiện ích sánh ngang Toyota Yaris Cross

Theo lộ trình được công bố hồi tháng 11/2025, Dongfeng sẽ "tăng tốc" tại thị trường Việt Nam ngay từ quý I/2026. Hãng tiếp tục đặt cược lớn vào xe điện. Trong đó, hai cái tên mới gồm Vigo và Mage EV dự kiến được tung ra nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời gia tăng sức hiện diện ở phân khúc xe điện phổ thông – nơi cuộc đua đang ngày càng nóng lên.

Trong bộ đôi này, Dongfeng Vigo là mẫu xe nhận được sự quan tâm lớn. Trước thềm ra mắt tại Việt Nam, mẫu SUV điện cỡ nhỏ này đã "chào sân" tại Malaysia và nằm trong kế hoạch mở bán tại thị trường này trong cùng giai đoạn. Ở quê nhà Trung Quốc, Vigo được biết đến với tên gọi Nammi 06 và được định vị là đối thủ trực tiếp của BYD Atto 2.

Dongfeng Vigo có kích thước 4.306 x 1.868 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.715 mm, tương đương các mẫu SUV đô thị như Toyota Yaris Cross. Ngoại hình của xe đi theo phong cách góc cạnh, cá tính, được Dongfeng mô tả là lấy cảm hứng từ khối Rubik – khác biệt rõ rệt so với nhiều mẫu SUV điện bo tròn hiện nay.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED projector tạo hình chữ L ngược, nối liền bằng dải nhựa trong suốt, kết hợp các chi tiết ốp nhựa đen và tấm bảo vệ gầm màu bạc.

Thân xe tạo điểm nhấn bằng vòm bánh xe vuông vức, gương chiếu hậu tách trụ tích hợp đèn báo rẽ và tay nắm cửa phẳng kích hoạt điện tử. Vigo sử dụng mâm hợp kim 17 inch tiêu chuẩn, kèm tùy chọn mâm 18 inch.

Ở phía sau, mẫu SUV điện này gây chú ý với cụm đèn hậu hình tam giác và cửa hậu mở hai phần – chi tiết thường thấy trên các dòng SUV hạng sang như BMW X5 hay Range Rover.

Bên trong cabin, Vigo sở hữu màn hình kỹ thuật số 8,8 inch sau vô-lăng và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn 15,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm được bố trí nhiều không gian để đồ, tích hợp khay sạc không dây Qi công suất 50 W và ba giá để cốc.

Khoang hành lý dung tích 500 lít, hàng ghế sau gập 60:40, đi kèm sàn hai tầng và nhiều hộc chứa đồ. Các phiên bản thương mại dự kiến còn có thêm khoang hành lý phía trước (frunk).

Trang bị tiện nghi gồm ghế trước chỉnh điện 6 hướng, ghế lái có nhớ vị trí và thông gió, bọc da nhân tạo; điều hòa tự động một vùng; vô-lăng chỉnh độ nghiêng và hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng. Cửa sổ trời toàn cảnh được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Vigo được trang bị pin lithium sắt phosphate (LFP), cung cấp hai tùy chọn dung lượng. Phiên bản pin 44,94 kWh có tầm hoạt động công bố 401 km, trong khi bản pin 51,87 kWh đạt 471 km theo chuẩn CLTC. Nếu quy đổi sang tiêu chuẩn WLTP khắt khe hơn, phạm vi vận hành thực tế nhiều khả năng chỉ còn khoảng 330 km và 380 km – mức đủ dùng cho nhu cầu đô thị và cận đô thị.

Về khả năng sạc, Vigo hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30–80% trong khoảng 30 phút với bản pin nhỏ và chỉ 18 phút với bản pin lớn. Phiên bản pin dung lượng cao có công suất sạc tối đa lên tới 167 kW.

Ở chiều ngược lại, sạc AC dừng ở mức 6,6 kW, đồng nghĩa thời gian sạc đầy pin có thể kéo dài hơn 8–9 giờ. Xe cũng được trang bị tính năng cấp điện ngược V2L công suất 3,3kW, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện ngoài xe.

Giá SUV cỡ nhỏ Dongfeng Vigo

Tại thị trường Trung Quốc, Dongfeng Vigo có giá bán từ 89.900 – 119.900 NDT (tương đương khoảng 335 – 447 triệu đồng).

Thời gian tới, việc Dongfeng chuẩn bị đưa Vigo tham gia thị trường Việt Nam cho thấy tham vọng mở rộng nhanh danh mục xe điện tại một thị trường đang tăng trưởng mạnh, đồng thời đẩy mức độ cạnh tranh ở phân khúc SUV điện cỡ nhỏ – "sân chơi" mà các thương hiệu Trung Quốc ngày càng hiện diện rõ nét.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.