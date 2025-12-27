Xã Đông Anh vượt mặt các xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh về giá nhà phố thương mại

Nhà phố thương mại xác lập mặt bằng giá mới tại 5 phường mới thuộc huyện Đông Anh cũ

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại khu vực 5 xã mới tại huyện Đông Anh cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt xã Đông Anh mới không chỉ là khu vực có lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại nhiều nhất, mà còn là nơi dẫn đầu về mức giá bán so với 4 xã còn lại.

Theo khảo sát, giá bán nhà phố thương mại tại phường Hà Đông đang dao động phổ biến với mức giá từ 170 đến khoảng 300 triệu đồng/m2 đối với những căn nhà phố thương mại liền kề, thậm chí có những căn chạm mốc gần 500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn shophouse thiết kế 5 tầng, rộng 85m2 tại dự án Vinhomes Global Gate, đường Cổ Loa, xã Đông Anh (tức xã Đông Hội, huyện Đông Anh cũ) hiện đang rao bán với giá 41 tỷ đồng, tương đương 482,35 triệu đồng/m2.

Đối với loại shophouse chân đế chung cư tại địa bàn xã Đông Anh hiện nay, giá dao động từ 45-60 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn shophouse chân đế chung cư tại dự án Eurowindow River Park, đường 5, xã Đông Anh ( xã Đông Hội, huyện Đông Anh cũ) rộng 187m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,66 tỷ đồng, tương đương 46,32 triệu đồng/m2.

Hiện nay, lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại tại 4 xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh khá ít ỏi, tuy nhiên giá bán nhà phố thương mại tại các khu vực này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Đơn cử có thể kể đến căn shophouse chân đế chung cư tại dự án Intracom Riverside, thuộc xã Vĩnh Thanh (tức xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) rộng 69m2 hiện đang được rao bán với giá 11 tỷ đồng, tương đương 159,42 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Đông Anh cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

5 xã mới của huyện Đông Anh sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc từ huyện Đông Anh cũ.

1. Xã Thư Lâm

Hiện nay, xã Thư Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã Xuân Nộn, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh cũ.

2. Xã Đông Anh

Xã Đông Anh hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích, dân số các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ.

3. Xã Phúc Thịnh

Hiện nay, xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh cũ.

4. Xã Thiên Lộc

Xã Thiên Lộc hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Võng La, huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ và nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Tiền Phong thuộc huyện Mê Linh, xã Hải Bối thuộc huyện Đông Anh cũ.

5. Xã Vĩnh Thanh

Hiện nay, xã Vĩnh Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ.

