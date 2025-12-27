Mới nhất
Giá bạc hôm nay (27/12): Thị trường mở phiên cuối tuần bật tăng thêm 170.000 đồng/lượng, giá trong nước vượt mốc 81,9 triệu đồng/kg

Thứ bảy, 09:34 27/12/2025 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Mở phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc hôm nay diễn biến sôi động khi giá tăng mạnh, với mức 170.000 đồng/lượng, đưa giá bạc tiến lên vùng 81,9 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, giá bạc hôm nay (27/12) tăng trưởng mạnh mẽ khi Phú Quý điều chỉnh tăng 170.000 đồng/lượng so với phiên trước đó (26/12). 

Theo đó, giá bạc bán ra được niêm yết ở mức 3,075 triệu đồng/lượng, tương đương 81,9 triệu đồng/kg. Ở chiều mua vào, Phú Quý nâng giá thu mua lên 2,983 triệu đồng/lượng và 79,5 triệu đồng/kg.

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng mạnh, niêm yết ở mức 3,070 triệu đồng/lượng, tương đương 81,8 triệu đồng/kg. Giá mua vào tại doanh nghiệp này đạt 2,978 triệu đồng/lượng và 79,4 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 27 / 12: Thị trường sôi động , giá vượt 81 , 9 triệu đồng / kg - Ảnh 1.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ duy trì mức giá thấp hơn so với mặt bằng chung, với giá bán ra ở mức 77,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,898 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, ngay từ đầu phiên cuối tuần, nhiều đại lý bạc trên thị trường đã phát đi thông báo tạm hết hàng do nhu cầu tăng cao, vượt khả năng cung ứng trong ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng ghi nhận đà tăng mạnh khi bật lên từ vùng 72 USD/ounce lên khoảng 79,3 USD/ounce chỉ trong một đêm (theo giờ Việt Nam), tạo thêm lực đỡ cho xu hướng tăng của thị trường trong nước.

Giá bạc hôm nay 27 / 12: Thị trường sôi động , giá vượt 81 , 9 triệu đồng / kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của Ancarat tại phiên cuối tuần.

Giá bạc hôm nay 27 / 12: Thị trường sôi động , giá vượt 81 , 9 triệu đồng / kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của Phú Quý mở phiên cuối tuần.

Giá bạc hôm nay 27 / 12: Thị trường sôi động , giá vượt 81 , 9 triệu đồng / kg - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 27 / 12: Thị trường sôi động , giá vượt 81 , 9 triệu đồng / kg - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng ghi nhận đà tăng mạnh khi bật lên từ vùng 72 USD/ounce lên khoảng 79,3 USD/ounce chỉ trong một đêm (theo giờ Việt Nam).

Giá bạc hôm nay 27 / 12: Thị trường sôi động , giá vượt 81 , 9 triệu đồng / kg - Ảnh 6.Cơ sở thẩm mỹ Pusan hiện ra sao sau sự cố nâng mũi cải vận cho khách bằng filler, dẫn đến mù mắt?

GĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.

 

