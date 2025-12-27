Hà Nội: Giá cho thuê chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh đang biến động như nào?
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được hình thành từ huyện Đông Anh cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá chung cư cho thuê tại 5 xã mới thuộc huyện Đông Anh cũ
Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 5 xã mới tại huyện Đông Anh cũ dù không được đăng tải quá rầm rộ, nhưng giá cho thuê vẫn duy trì ở mức ổn định. Nổi bật nhất là khu vực xã Đông Anh. Giá cho thuê dao động chủ yếu từ 6,5 – 10 triệu đồng/tháng/căn.
Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 98,6m2 tại dự án Eurowindow River Park, đường 5, xã Đông Anh (tức xã Đông Hội, huyện Đông Anh cũ) hiện đang được cho thuê với giá 9 triệu đồng/tháng.
Cũng tại dự án này, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 68m2 hiện đang được cho thuê với giá 8 triệu đồng/m2.
Tại dự án Intracom Riverside, xã Vĩnh Thanh (tức xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cũ) thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 66,8m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 8,5 triệu đồng/tháng.
Dù mức giá cho thuê không quá cao so với mặt bằng giá chung của toàn thành phố Hà Nội, tuy nhiên giá cho thuê chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².
Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².
5 xã mới của huyện Đông Anh sau sáp nhập
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc từ huyện Đông Anh cũ.
1. Xã Thư Lâm
Hiện nay, xã Thư Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã Xuân Nộn, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh cũ.
2. Xã Đông Anh
Xã Đông Anh hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích, dân số các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ.
3. Xã Phúc Thịnh
Hiện nay, xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh cũ.
4. Xã Thiên Lộc
Xã Thiên Lộc hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Võng La, huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ và nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Tiền Phong thuộc huyện Mê Linh, xã Hải Bối thuộc huyện Đông Anh cũ.
5. Xã Vĩnh Thanh
Hiện nay, xã Vĩnh Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ.
