Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?
GĐXH - Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng rẻ hơn nhiều so với những chiếc ô tô cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, thậm chí gần ngang ngửa với mẫu xe máy tay ga sang trọng Honda SH.
Xe hatchback hạng A trang bị tiện nghi ra mắt ở Ấn Độ
Thương hiệu ô tô Pháp là Renault đã lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe Kwid tại thị trường Ấn Độ vào năm 2015. Đến thời điểm hiện tại, Renault Kwid đã trải qua 10 năm thành công tại thị trường đông dân nhất thế giới. Để kỷ niệm cột mốc đặc biệt này, hãng xe Pháp đã giới thiệu phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm của dòng xe Renault Kwid.
Renault Kwid 10th Anniversary Edition có 2 tùy chọn ngoại thất tông màu kép, gồm Đỏ Lửa (Fiery Red) kết hợp mui xe đen và Xám Bóng Tối (Shadow Grey) mới kết hợp mui xe đen. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt đặc trưng của Renault và chi tiết chèn màu vàng, mâm xe Flex đen bóng cùng decal kỷ niệm trên cửa xe cũng như cột C.
Bên trong cabin, nội thất của Renault Kwid phiên bản kỷ niệm 10 năm trông rất thể thao và nổi bật với điểm nhấn màu vàng mù tạt xuất hiện trên ghế ngồi, vô lăng, viền hệ thống thông tin giải trí và ốp cửa. Tấm ốp bậc cửa và đèn sàn xe phát sáng cũng góp phần không nhỏ làm tăng thêm nét độc đáo của Renault Kwid 10th Anniversary Edition.
Tuy nhiên, những nâng cấp không chỉ xuất hiện ở phiên bản giới hạn. Hãng xe nổi tiếng của Pháp cũng đã tái cấu trúc toàn bộ dòng sản phẩm Kwid với tên gọi biến thể mới gồm Evolution thay thế RXL, Techno thay thế RXT và Climber tiếp tục là phiên bản cao cấp nhất. Các tính năng an toàn cũng được tăng cường trên toàn bộ các phiên bản với dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các ghế, trong khi phiên bản Climber có thêm sáu túi khí.
Renault Kwid 2025 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh 1.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 91 Nm. Các tùy chọn hộp số cũng không thay đổi, bao gồm hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 5 cấp AMT.
Renault Kwid 10th Anniversary Edition với giá bán hấp dẫn không chỉ tạo ra áp lực cho những mẫu ô tô cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, mà thậm chí hoàn toàn có thể trở thành phương án được khách hàng lựa chọn thay thế cho mẫu xe máy tay ga hạng sang Honda SH.
Giá xe hatchback hạng A Renault Kwid 10th Anniversary Edition
Theo như thông tin được công bố, Renault Kwid 10th Anniversary Edition mới được phát triển dựa trên bản Techno, có giá bán lần lượt là 5,14 lakh Rupee (khoảng 132 triệu đồng) cho phiên bản số sàn và 5,63 lakh Rupee (khoảng 145 triệu đồng) cho phiên bản số tự động. Kwid 10th Anniversary Edition mới sẽ được bán với số lượng giới hạn chỉ có 550 chiếc trên toàn Ấn Độ.
Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', rẻ nhất thị trường
Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.
VinFast VF 5 Plus
Giá từ 442 triệu đồng.
VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.
Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.
Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.
Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…
Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.
Giá xe Hyundai Grand i10
Từ 360 - 435 triệu đồng.
Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.
Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.
Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.
Giá xe Kia Morning
Từ 349 đến 424 triệu đồng.
Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.
Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.
Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.
Giá xe Toyota Wigo
Từ 352 - 385 triệu đồng.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.
Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.
Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.
Giá xe Mitsubishi Attrage
Từ380 – 490 triệu đồng.
Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.
Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.
Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.
