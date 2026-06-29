Thương tâm: Hai chị em ruột ở Tuyên Quang tử vong dưới ao khi rủ nhau đi câu cá
GĐXH - Hai chị em ruột ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang rủ nhau ra ao gần nhà câu cá vào chiều 28/6. Trong lúc người em không may trượt chân rơi xuống nước, người chị lao tới cứu nhưng cả hai đều đuối nước tử vong, để lại nỗi đau xót cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sáng 29/6, lãnh đạo Công an xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.
Theo thông tin ban đầu, chiều 28/6, hai chị em là T.T.V (SN 2019) và T.D.A (SN 2021) rủ nhau ra ao gần nhà câu cá. Trong lúc câu cá, cháu D.A không may trượt chân rơi xuống nước. Phát hiện em gặp nạn, cháu V chạy đến kéo em nhưng cả hai cùng rơi xuống ao và tử vong do đuối nước.
Đến tối cùng ngày, sau khi đi làm về không thấy các con ở nhà, anh T.V.T (SN 1992) tổ chức tìm kiếm. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, thi thể hai cháu được phát hiện dưới ao.
Theo lãnh đạo Công an xã Bắc Quang, đơn vị nhận được tin báo vào khoảng gần 22h ngày 28/6. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Sáng 29/6, lãnh đạo xã Bắc Quang đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.
Chính quyền địa phương cho biết, gia đình hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi cháu D.A mới khoảng 18 tháng tuổi, mẹ các cháu rời quê đi làm ăn xa, sau đó hai vợ chồng ly hôn. Từ đó đến nay, anh T.V.T một mình nuôi ba con nhỏ, đồng thời chăm sóc bố mẹ già.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
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