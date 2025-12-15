Xe máy điện giá 17,8 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha sẽ khuấy đảo thị trường?

Bỏ 1,4 triệu đồng sở hữu xe máy điện của Honda ở Việt Nam có màn hình TFT, 2 pin rời khiến người dùng xôn xao GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế liền khối hiện đại, động cơ điện 6 kW và trang bị 2 pin tháo rời đang có mức giá thuê hấp dẫn.

Xe máy điện của Honda về Việt Nam đẹp cổ điển, trang bị hiện đại, pin khỏe

Honda Mono có thiết kế cổ điển tinh tế pha hiện đại

Trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến, Honda Mono nổi lên như lựa chọn đáng chú ý cho người dùng yêu phong cách cổ điển nhưng vẫn muốn sự tiện dụng của phương tiện chạy điện. Tổng thể xe mang nhiều nét tương đồng Honda Giorno 50cc nhưng được tinh chỉnh hiện đại và sang trọng hơn, phù hợp cả với giới trẻ và khách hàng nữ.

Kiểu dáng bo tròn mềm mại từ đầu đến đuôi xe tạo nên vẻ nữ tính và thanh lịch. Honda sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện 6 lớp theo tiêu chuẩn Nhật Bản, giúp bề mặt xe bóng mịn và bền màu dưới tác động thời tiết. Honda Mono chọn phong cách đơn sắc, kết hợp bộ tem nổi mạ crôm hai bên thân xe, tạo điểm nhấn tinh tế.

Sàn để chân phẳng, rộng rãi mang lại sự thoải mái cho mọi tư thế lái, đặc biệt phù hợp với người mặc váy hoặc thường xuyên di chuyển trong phố đông. Yên xe bọc da PU cao cấp, đệm dày êm ái tăng sự sang trọng đồng thời giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kích thước nhỏ gọn giúp Honda Mono dễ tiếp cận với người có chiều cao khiêm tốn. Trọng lượng 76 kg và chiều cao yên 720 mm cho phép người dùng thao tác chống xe, quay đầu hoặc dắt bộ nhẹ nhàng.

Đèn LED tròn là điểm nhấn làm nên diện mạo đặc trưng của Honda Mono. Đèn pha kích thước lớn với chùm sáng rộng đảm bảo tầm nhìn rõ ràng vào ban đêm. Đèn xi nhan dạng lồi phủ màu vàng tăng khả năng nhận diện khi chuyển hướng. Ở phía sau, đèn hậu cũng thiết kế dạng lồi, tạo sự khác biệt so với nhiều mẫu xe điện phổ thông.

Không giống những mẫu xe thường giấu đèn tín hiệu vào bảng đồng hồ, Honda đặt đèn xi nhan và pha ngay trên cụm đầu đèn. Bảng đồng hồ analog tròn viền crôm tăng nét hoài cổ, hiển thị tốc độ, quãng đường và mức pin rõ ràng.

Honda Mono ghi điểm với khả năng chứa đồ vượt trội. Cốp chính dưới yên có dung tích đủ cho mũ bảo hiểm nửa đầu, áo mưa, bộ sạc cùng nhiều vật dụng cá nhân. Phía trước xe có thêm cốp phụ và móc treo đồ tiện lợi. Đuôi xe được trang bị sẵn giá chở hàng hợp kim chắc chắn, phù hợp với balo hoặc hàng hóa nhỏ.

Mono sử dụng động cơ điện công suất tối đa 1.200W, cho khả năng tăng tốc tốt và vận hành ổn định trong môi trường đô thị. Xe hỗ trợ hai chế độ lái: Eco: tốc độ tối đa 35 km/h, phù hợp đi học – đi làm trong phố; Sport: tốc độ tối đa 55 km/h, hỗ trợ mạnh hơn khi cần vượt xe hoặc chạy đoạn đường dài.

Khả năng leo dốc 12 độ giúp xe dễ dàng vượt cầu vượt hoặc dốc hầm gửi xe. Hệ thống chống nước toàn diện cho phép Honda Mono vận hành ổn định khi đi qua đoạn ngập sâu đến 50 cm.

Xe trang bị bộ 5 bình ắc quy 12V–20Ah (tương đương 60V), cho quãng đường 80–90 km sau mỗi lần sạc đầy—mức phù hợp với nhu cầu của học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Khung gầm kết hợp vành đúc 3 chấu kép, lốp không săm bản dày mang lại độ bám tốt. Hệ thống phanh cơ công nghệ CBS hỗ trợ phân bổ lực phanh, giúp xử lý tình huống khẩn cấp an toàn hơn. Phuộc dầu trước và lò xo trụ sau hạn chế rung chấn khi đi qua mặt đường xấu, mang lại cảm giác êm ái.

Giá xe máy điện Honda Mono

Honda Mono hiện có giá từ 17,8 – 18,5 triệu đồng tùy cửa hàng và chương trình khuyến mãi. Với thiết kế hoài cổ, trang bị tiện ích toàn diện và động cơ mạnh mẽ, đây là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất trong phân khúc xe máy điện tầm trung, đặc biệt dành cho nữ giới và người dùng yêu thích phong cách gọn nhẹ.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



