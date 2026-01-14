Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam phong cách kiểu Ý động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn hẳn Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện ở Việt Nam phong cách kiểu Ý động cơ khỏe, pin bền

Nijia Rosa

Đến từ Nijia, thương hiệu xe điện quen thuộc tại Việt Nam, Rosa được định vị rõ ràng là mẫu xe dành cho đô thị, hướng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người đi làm cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển, chi phí thấp nhưng vẫn "có gu".

Điểm khiến Nijia Rosa khác biệt so với nhiều mẫu xe điện cùng tầm giá nằm ở thiết kế tổng thể. Xe sử dụng ngôn ngữ tạo hình mềm mại với nhiều đường cong bo tròn, cụm đèn pha tròn đặt cao ở đầu xe gợi liên tưởng đến phong cách scooter cổ điển kiểu Ý. Tuy nhiên, Rosa không đi theo hướng hoài cổ hoàn toàn mà được làm mới bằng màu sắc và các chi tiết hiện đại, tạo cảm giác trẻ trung, hợp thị hiếu người dùng trẻ.

Nijia Rosa có lợi thế lớn về màu sắc.

Kích thước tổng thể 1.760 x 680 x 1.110 mm giúp xe gọn gàng, dễ xoay trở trong phố đông, ngõ nhỏ hoặc bãi gửi xe chật hẹp. Chiều cao yên 750 mm được đánh giá là khá thân thiện, ngay cả với người có vóc dáng nhỏ. Tư thế ngồi thẳng lưng, tay lái thanh thoát kết hợp yên xe rộng giúp người lái không bị mỏi khi di chuyển quãng đường dài trong ngày.

Nijia Rosa có lợi thế lớn về màu sắc. Ngoài các tông cơ bản như đen bóng, đen nhám hay trắng bóng, xe còn có những màu sắc mang tính xu hướng như xanh rêu, ghi nhám, hồng trà sữa. Đặc biệt, phiên bản sơn chuyển màu 3D cẩm thạch đang rất được giới trẻ ưa chuộng, giúp chiếc xe nổi bật hơn hẳn so với các mẫu xe điện đơn sắc thường thấy.

Lớp sơn bóng hoàn thiện khá tốt trong tầm giá, cho cảm giác "đắt" hơn so với mức tiền bỏ ra. Đây là yếu tố quan trọng với người dùng trẻ, khi xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là một phần phong cách cá nhân.

Nijia Rosa được trang bị động cơ điện công suất 1.500W

Về khả năng vận hành, Nijia Rosa được trang bị động cơ điện công suất 1.500W – mức công suất phổ biến nhưng đủ khỏe trong phân khúc xe điện đô thị. Xe cho cảm giác tăng tốc mượt, dễ kiểm soát, phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc. Tải trọng tối đa 180 kg cho phép chở hai người lớn cùng đồ dùng cá nhân mà xe vẫn giữ được độ ổn định cần thiết.

Nguồn điện của xe đến từ bộ ắc quy 60V – 20Ah, cho quãng đường di chuyển thực tế khoảng 75–85 km mỗi lần sạc, tùy tốc độ và tải trọng. Với người dùng đi học, đi làm trong bán kính 10–15 km mỗi ngày, quãng đường này đủ để sử dụng 2–3 ngày mới cần sạc lại. Thời gian sạc từ 8–10 tiếng, sạc đầy tự ngắt, phù hợp với thói quen sạc qua đêm tại nhà.

Hệ thống chiếu sáng LED hiệu suất cao là một điểm cộng đảm bảo tầm nhìn tốt khi đi buổi tối, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn so với bóng halogen truyền thống. Xe sử dụng bánh 10 inch, lốp không săm và vành thép đúc là cấu hình quen thuộc, ưu tiên độ bền và dễ bảo dưỡng.

Về an toàn, Nijia Rosa trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau. Đây không phải là cấu hình cao cấp nhưng đủ đáp ứng nhu cầu giảm tốc trong môi trường đô thị, nơi tốc độ di chuyển thường không quá cao. Hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và lò xo giảm chấn thủy lực phía sau giúp xe vận hành êm ái hơn khi đi qua gờ giảm tốc hay đoạn đường xấu.

Ở khía cạnh tiện ích, Rosa được trang bị khóa thẻ từ NFC giúp mở khóa nhanh và tiện hơn so với chìa cơ. Hệ thống chống trộm thông minh tích hợp sẵn cũng giúp người dùng yên tâm hơn khi gửi xe tại trường học, khu dân cư hay nơi công cộng. Cốp xe có dung tích khá, đủ để chứa mũ bảo hiểm, áo mưa và một số vật dụng cá nhân – yếu tố quan trọng với người dùng đô thị.

Không chạy theo công nghệ cao hay hiệu năng mạnh mẽ, Nijia Rosa chọn cho mình hướng đi rất rõ ràng: xe điện giá rẻ nhưng dễ dùng, dễ lái và có tính thẩm mỹ. Với mức giá 16,8 triệu đồng, người dùng nhận được một chiếc xe có thiết kế nổi bật, động cơ đủ khỏe cho nhu cầu hằng ngày, chi phí sử dụng thấp và gần như không phải lo nhiều về bảo dưỡng.

Giá xe máy điện Nijia Rosa

Với mức giá 16,8 triệu đồng, mẫu xe điện này không chỉ nhắm đến bài toán chi phí, mà còn cố gắng chạm tới yếu tố thẩm mỹ, sự tiện lợi và cảm giác sử dụng hằng ngày.

Trong bối cảnh xe xăng ngày càng tốn kém chi phí vận hành, còn xe điện cao cấp thì vượt ngân sách của nhiều người, Nijia Rosa trở thành phương án "vừa túi tiền" cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc gia đình cần thêm một phương tiện phụ để đi lại trong đô thị. Đây không phải là chiếc xe để khoe công nghệ nhưng là mẫu xe đáp ứng đúng những gì người dùng phổ thông cần và đó chính là lý do khiến Nijia Rosa đáng được quan tâm trong phân khúc xe điện dưới 20 triệu đồng hiện nay.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



