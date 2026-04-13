Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giá
GĐXH - Xe máy điện với giá 15,49 triệu đồng gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin Graphene bền, đi 70–75 km/lần sạc, phù hợp học sinh, sinh viên.
Yadea iCute H nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nhờ thiết kế “xinh xắn”, dễ sử dụng và chi phí vận hành thấp.
Được phát triển bởi YADEA, mẫu xe này hướng tới học sinh, sinh viên và người dùng cần phương tiện di chuyển ngắn trong đô thị – nơi yếu tố tiện lợi và tiết kiệm được đặt lên hàng đầu.
Yadea iCute H gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách thiết kế trẻ trung, sử dụng các đường bo tròn mềm mại. Tổng thể xe mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với nhóm khách hàng nữ hoặc người dùng trẻ.
Xe có kích thước khoảng 1.530 x 680 x 990 mm, chiều cao yên 720 mm – mức thấp giúp người lái dễ chống chân và kiểm soát xe khi dừng. Trọng lượng khoảng 80 kg cũng là một điểm cộng giúp việc dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn.
Sàn để chân phẳng kết hợp yên xe bọc êm mang lại tư thế ngồi thoải mái, phù hợp với việc di chuyển hàng ngày. Ngoài ra, xe còn có nhiều tùy chọn màu sắc như trắng, hồng, xanh, vàng cam hướng tới sự cá tính và đa dạng lựa chọn.
Về vận hành, Yadea iCute H được trang bị động cơ điện không chổi than công suất danh định 400W, có thể đạt tối đa khoảng 1.050W. Đây là mức cấu hình phổ biến trong phân khúc xe điện phổ thông. Xe có tốc độ tối đa khoảng 30 km/h – phù hợp với người chưa có bằng lái hoặc học sinh giúp đảm bảo an toàn khi di chuyển trong đô thị.
Nhờ vận hành hoàn toàn tự động, người dùng không cần sang số, việc sử dụng xe trở nên đơn giản hơn rất nhiều, đặc biệt với những người lần đầu tiếp cận xe máy điện. Một trong những điểm đáng chú ý trên Yadea iCute H là việc sử dụng ắc quy Graphene TTFAR 48V – 22Ah. Công nghệ này được quảng bá có độ bền cao hơn và ổn định hơn so với ắc quy chì truyền thống.
Theo thông số từ nhà sản xuất, xe có thể di chuyển khoảng 70–77 km sau mỗi lần sạc đầy đủ đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển ngắn trong thành phố. Thời gian sạc đầy khoảng 7–8 tiếng, phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Đây cũng là yếu tố giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành so với xe máy xăng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.
Dù thuộc phân khúc giá rẻ, Yadea iCute H vẫn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý. Xe sở hữu cốp chứa đồ dung tích khoảng 11 lít – đủ để đựng các vật dụng cá nhân như túi xách, áo mưa hoặc đồ dùng nhỏ. Ngoài ra, xe còn có móc treo phía trước, cổng sạc USB tiện lợi, hệ thống đèn LED và màn hình LCD 3,7 inch hiển thị thông tin vận hành.
Một số phiên bản còn được tích hợp hệ thống chống trộm và cảnh báo lăn bánh, giúp tăng độ an toàn khi đỗ xe trong khu vực công cộng. Những trang bị này cho thấy mẫu xe không chỉ tập trung vào giá rẻ mà còn hướng tới trải nghiệm sử dụng thực tế.
Giá xe máy điện Yadea iCute H
Với mức giá khoảng 15,49 triệu đồng, Yadea iCute H nằm trong nhóm xe điện dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay. Sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn, vận hành đơn giản và chi phí thấp giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần phương tiện di chuyển cơ bản.
Trong bối cảnh xu hướng sử dụng phương tiện xanh ngày càng phổ biến, những mẫu xe điện như Yadea iCute H không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng tiết kiệm và thân thiện môi trường.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng
Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.
Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
