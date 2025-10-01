Xe máy điện ở Việt Nam giảm giá sốc tới 7 triệu đồng, xịn không kém xe ga cao cấp, pin siêu khỏe, rẻ chỉ ngang Honda Vision

Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.

Xe máy điện ở Việt Nam xịn không kém xe ga cao cấp, pin siêu khỏe



Trong những năm gần đây, thị trường xe điện tại Việt Nam ngày càng sôi động nhờ sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn. Yadea, hãng xe điện toàn cầu vốn được người dùng ưa chuộng bởi thiết kế hiện đại, hiệu suất vận hành ấn tượng và mức giá dễ tiếp cận. Một trong những sản phẩm đang gây chú ý hiện nay chính là Yadea Voltguard U.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Voltguard U gây ấn tượng bởi dáng vẻ thể thao thời thượng, với khung thép carbon Q235 chắc chắn, cứng cáp và bền bỉ. Thiết kế ngoại hình liền khối, đường nét gọn gàng mang đến sự hiện đại và cá tính. Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ từ đèn pha, xi nhan đến đèn hậu giúp tăng khả năng nhận diện và tiết kiệm năng lượng.

Voltguard U gây ấn tượng bởi dáng vẻ thể thao thời thượng

Đèn pha dạng "mắt báo" với cường độ sáng lên tới 28.000 cd cho khả năng chiếu xa 50m, hỗ trợ người lái an toàn khi di chuyển ban đêm. Đuôi xe vuốt nhọn, yên phân tầng dày dặn cùng tay cầm sau chắc chắn vừa tăng thẩm mỹ vừa nâng cao sự tiện dụng. Với kích thước tổng thể 1.945 x 720 x 1.130 mm, chiều cao yên 770 mm, Voltguard U phù hợp cho người có chiều cao từ 1m50 trở lên. Trọng lượng 118 kg và khoảng sáng gầm 140 mm giúp xe linh hoạt trên nhiều loại đường đô thị.

Xe hiện có 4 màu sắc

Xe hiện có 4 màu sắc: xám, đỏ, trắng và đen, kết hợp bộ tem trẻ trung, đáp ứng gu thẩm mỹ của nhiều khách hàng, đặc biệt là giới trẻ yêu thích sự năng động và cá tính.

Điểm mạnh lớn nhất của mẫu xe điện này nằm ở sức mạnh vận hành. Xe được trang bị động cơ điện công suất định danh 3.000W, đạt tối đa 4.250W. Khả năng tăng tốc từ 0 – 30 km/h chỉ trong 2,9 giây, giúp xe linh hoạt trong điều kiện đường phố đông đúc. Vận tốc tối đa 79 km/h đủ để phục vụ cả di chuyển nội đô lẫn những chuyến đi xa hơn.

Xe được trang bị động cơ điện công suất định danh 3.000W,

Xe còn có thể leo dốc 17 độ, vượt trội so với những cầu vượt thông thường ở đô thị Việt Nam. Tải trọng tối đa 130 kg cho phép chở hai người lớn hoặc chở đồ đạc mà xe vẫn vận hành ổn định.

Đặc biệt, Voltguard U sử dụng pin lithium dung lượng 72V50Ah, cho quãng đường di chuyển lên tới 112 km mỗi lần sạc. Với nhu cầu đi học, đi làm trung bình, người dùng chỉ cần sạc 2 – 3 ngày/lần. Thậm chí, nếu di chuyển quãng đường ngắn hàng ngày, pin có thể đáp ứng đến cả tuần mới cần cắm sạc.

Voltguard U sử dụng pin lithium dung lượng 72V50Ah

Thời gian sạc đầy pin từ 0 – 100% chỉ khoảng 4 – 6 giờ bằng nguồn điện gia đình. Điều này mang lại sự thuận tiện lớn cho người dùng, không còn nỗi lo “hết pin giữa đường” khi di chuyển thường xuyên.

Không chỉ mạnh mẽ, Yadea Voltguard U còn sở hữu nhiều trang bị tiện ích tương đương các dòng xe tay ga cao cấp tầm giá 50 – 60 triệu đồng. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,4 inch hiển thị sắc nét mọi thông số như dung lượng pin, chế độ lái, tốc độ, quãng đường… Đặc biệt, hệ thống còn có thể kết nối smartphone qua ứng dụng Yadea APP, cho phép định vị GPS, khóa/mở xe từ xa, cảnh báo chống trộm và cập nhật phần mềm OTA.

Xe cũng được tích hợp smartkey chống trộm, hốc chứa đồ kèm cổng USB tiện dụng và cốp rộng 20 lít đủ chứa mũ bảo hiểm, áo mưa hoặc các vật dụng cá nhân. Đây là những tiện ích thiết thực, đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Yadea Voltguard U còn sở hữu nhiều trang bị tiện ích tương đương các dòng xe tay ga cao cấp

Về an toàn, Voltguard U được trang bị vành đúc 14 inch, lốp không săm bám đường tốt cùng hệ thống phanh đĩa trước/sau có hỗ trợ phanh CBS, giúp phân bổ đều lực phanh, giảm nguy cơ trượt bánh khi phanh gấp. Hệ thống giảm xóc ống lồng phía trước và lò xo phía sau mang lại cảm giác êm ái ngay cả khi chở nặng.

Giá xe máy điện Yadea Voltguard U

Hiện tại, Yadea Voltguard U được niêm yết với mức giá 45,99 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và sạc). Tuy nhiên, hãng đang áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm trực tiếp 7 triệu đồng, đưa giá bán thực tế chỉ còn 38,99 triệu đồng. Với thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ, pin lithium bền bỉ cùng loạt tiện ích thông minh, mức giá này được đánh giá là “hời” so với các đối thủ cùng phân khúc.

Sự xuất hiện của Voltguard U góp phần đa dạng hóa thị trường xe điện tại Việt Nam, mang tới thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng xe xanh đang ngày càng phổ biến. Với mức giá ưu đãi cùng loạt trang bị hiện đại, mẫu xe này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những lựa chọn sáng giá nhất ở phân khúc xe điện tầm trung.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.



