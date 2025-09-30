Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision GĐXH - Xe ga 125cc mới lại đủ sức khiến ngay cả SH Mode cũng phải ‘lép vế’ trước những trang bị tiên tiến của mình dù ra mắt với giá rẻ.

Xe ga 110cc thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, trang bị ngang Vision





Hero Destini 110.

Nhà sản xuất xe máy Ấn Độ - Hero MotoCorp vừa cho ra mắt mẫu xe ga gia đình Hero Destini 110 mới tại thị trường quê nhà.

Phiên bản Hero Destini 110 VX Cast Drum được phân phối với các tùy chọn màu Trắng Eternal White, Xám Matt Steel Grey và Xanh Nexus Blue. Trong khi đó, phiên bản ZX Cast Disc sẽ được bán ra thị trường với các tùy chọn màu Xám Aqua Grey, Xanh Nexus Blue và Đỏ Groovy Red. Ngoài sự khác biệt về phanh trước và tùy chọn màu sắc, các tính năng khác trên cả 2 phiên bản của mẫu xe tay ga này đều giống nhau.





Trọng lượng không tải của Hero Destini 110 ở mức 114 kg

Hero Destini 110 mới sở hữu kích thước tổng thể chiều dài 1.859 mm, rộng 703 mm (phiên bản phanh đĩa trước) hoặc 697 mm (phiên bản phanh tang trống trước) và cao 1.125 mm. Chiều dài cơ sở của Destini 110 mới được công bố là 1.302 mm, chiều cao yên xe ở mức 770 mm và khoảng sáng gầm đạt 162 mm. Trọng lượng không tải của Hero Destini 110 ở mức 114 kg, không quá nặng nên các đối tượng khách hàng khác nhau đều có thể điều khiển dễ dàng.





Ngoại hình của Hero Destini 110 gần như mang thiết kế giống y hệt Destini 125

Ngoại hình của Hero Destini 110 gần như mang thiết kế giống y hệt Destini 125 với ốp đèn pha, yếm, ốp hông và đuôi xe đều tương tự nhau. Hero Destini 110 được nhà sản xuất trang bị đèn pha LED projector và đèn hậu LED cho khả năng chiếu sáng tối ưu. Các tấm ốp thân xe làm bằng kim loại được tô điểm bởi những chi tiết mạ crôm trên yếm, ốp hông và gần đèn hậu, mang lại vẻ ngoài cao cấp cho chiếc xe. Nhìn chung, Hero Destini 110 là một chiếc xe tay ga có thiết kế gọn gàng, phù hợp với cả người dùng trẻ tuổi còn độc thân lẫn những khách hàng đã có gia đình.





Destini 110 được trang bị cặp vành hợp kim 12 inch

Destini 110 được trang bị cặp vành hợp kim 12 inch, đi kèm lốp không săm 90/90-12 ở bánh trước và lốp 100/80-12 ở bánh sau. Hệ thống treo của Hero Destini 110 khá cơ bản, bao gồm phuộc ống lồng trước và giảm xóc đơn phía sau tương tự như Honda LEAD và Vision. Phiên bản Hero Destini 110 VX và ZX tuy được trang bị phanh trước khác nhau, nhưng đều sử dụng phanh sau dạng tang trống. Để bảo đảm an toàn, mẫu xe tay ga giá rẻ này còn được tích hợp hệ thống phanh kết hợp theo tiêu chuẩn.





Hero Destini 110 sử dụng chung động cơ xi-lanh đơn dung tích thực tế 110,9cc

Hero Destini 110 sử dụng chung động cơ xi-lanh đơn dung tích thực tế 110,9cc, làm mát bằng không khí với Xoom 110. Động cơ này tạo ra công suất 8,15 mã lực và mô-men xoắn 8m7 Nm. Theo như Hero tuyên bố, Destini 110 có mức tiêu thụ nhiên liệu là 56,2 km/L, khá tốt so với một chiếc xe tay ga 110cc. Mẫu xe mới sở hữu bình xăng dung tích 5,3 lít, cho phép người dùng yên tâm di chuyển những quãng đường dài mà không cần tiếp nhiên liệu nhiều lần. Destini 110 cũng được tích hợp hệ thôgns dừng-khởi động không tải (công nghệ i3S), giúp tắt động cơ khi dừng xe trong một thời gian ngắn, nhờ đó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Động cơ sẽ tự động khởi động lại khi người dùng thực hiện thao tác vặn ga.

Giá xe ga 110 Hero Destini 110

Xe ga 110 Hero Destini 110 mới sẽ được phân phối với 2 phiên bản là VX Cast Drum sử dụng phanh tang trống trước, và ZX Cast Disc dùng phanh đĩa trước, có giá bán lần lượt tương ứng ở mức 72.000 Rs và 79.000 Rs (tương đương khoảng 18,5 triệu đồng và 20,3 triệu đồng tiền Việt). Đây là mức giá khá hấp dẫn, chỉ tương đương mẫu xe số bình dân Honda Wave Alpha tại Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



