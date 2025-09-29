Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng có ABS 2 kênh trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ nhỉnh như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision GĐXH - Xe ga 125cc mới lại đủ sức khiến ngay cả SH Mode cũng phải ‘lép vế’ trước những trang bị tiên tiến của mình dù ra mắt với giá rẻ.

Xe ga 150cc có ABS 2 kênh trang bị ngang SH Mode

Athena đã chính thức trình làng mẫu xe Alien 150

Athena đã chính thức trình làng mẫu xe Alien 150 mới.

Điểm nổi bật nhất của Athena Alien 150 mới chính là thiết kế tiên phong, độc đáo. Được mệnh danh là "Thiết kế Ba Mắt Huyền Diệu của Người Ngoài Hành Tinh", Athena Alien 150 sở hữu phần đầu xe đặc trưng, kết hợp với kính chắn gió màu đen khói, tạo nên cảm giác mạnh mẽ về công nghệ tương lai. Đèn pha LED hiện đại ở phía trước được thiết kế trông như mắt của người ngoài hành tinh, trong khi đèn xi-nhan trên xe lại có hiệu ứng nước chảy khá ấn tượng.

Điểm nổi bật nhất của Athena Alien 150 mới chính là thiết kế tiên phong, độc đáo.

Động cơ mà Athena Alien 150 2026 sử dụng là loại xi-lanh đơn, 2 van, có dung tích 150cc, sản sinh công suất tối đa 15,4 mã lực. Nhà sản xuất đã tích hợp cho Alien 150 mới hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời khi không tải, giúp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường hơn.

Động cơ mà Athena Alien 150 2026 sử dụng là loại xi-lanh đơn

Athena Alien 150 đời cũ chỉ được trang bị ABS một kênh, nhưng ở phiên bản mới vừa ra mắt, nhà sản xuất đã nâng cấp cho mẫu xe tay ga này hệ thống ABS 2 kênh cùng với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Có thể thấy, Athena Alien 150 dù chỉ là một mẫu xe ga giá rẻ, nhưng trang bị an toàn còn vượt trội cả những mẫu xe đắt tiền hơn như Honda Vison hay thậm chí SH mode.

Athena Alien 150 phiên bản mới vừa ra mắt, nhà sản xuất đã nâng cấp cho mẫu xe tay ga này hệ thống ABS 2 kênh cùng với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Bảng đồng hồ đã được nâng cấp lên dạng kỹ thuật số toàn phần với màn hình LCD 5 inch, có thể kết nối với điện thoại thông minh để trình chiếu màn hình dẫn đường. Xe cũng có sạc nhanh USB, vì vậy người dùng không còn phải lo lắng về việc điện thoại hết pin khi có thể sạc lại thiết bị của mình ngay trong lúc đang di chuyển.

Athena Alien 150 2026 sở hữu cốp chứa đồ rộng rãi.

Bên dưới yên xe, Athena Alien 150 2026 sở hữu cốp chứa đồ rộng rãi. Nếu như cốp xe Alien 150 đời cũ đã có thể để vừa một mũ bảo hiểm 3/4, thì cốp chứa đồ trên mẫu xe đời mới giờ đây còn sâu hơn 5 cm, cho phép người dùng cất được nhiều vật dụng hơn. Đệm yên cũng được làm dày hơn, giúp người dùng có được trải nghiệm êm ái, giảm mệt mỏi ngay cả khi đi đường dài. Giảm xóc sau mềm hơn giúp triệt tiêu rung động hiệu quả khi đi qua gờ giảm tốc hay các đoạn đường gồ ghề.

Giá xe ga 150cc Athena Alien 150 2026

Xe ga 150cc Athena Alien 150 2026 có giá bán khá hấp dẫn, chỉ 6.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 26 triệu đồng tiền Việt). Mức giá này đủ hấp dẫn để các đối thủ phải e dè khi rẻ hơn cả Honda Vision, dù những trang bị của Athena Alien 150 2026 thậm chí còn vượt xa SH Mode.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.