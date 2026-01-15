Mới nhất
Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Thứ năm, 11:29 15/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá iPhone 12 các dòng đã xuống giá rất thấp với toàn bộ sản phẩm từ iPhone 12 Pro Max huyền thoại cho đến iPhone 12 thường cũng ngang với những chiếc máy cỏ trên thị trường.

Giá iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 giảm mạnh , cơ hội sắm hàng xịn Tết này - Ảnh 1.Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max mới nhất giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh bộ 3 Pro Max rẻ nhất Việt Nam dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max mới nhất chính là bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất mà khách Việt có thể cân nhắc đầu năm 2026.

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mới nhất

Giá iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 giảm mạnh , cơ hội sắm hàng xịn Tết này - Ảnh 2.

iPhone 12 các dòng

Cả iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max là những lựa chọn cũ nhưng vẫn hút khách bởi thiết kế khung viền thép, camera ba mắt trên mặt lưng kính mờ. Để sở hữu iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, khách Việt phải chi ra không quá nhiều khi chỉ từ 7-10 triệu đồng ngang với smartphone tầm trung.

iPhone 12 Mini vốn không quá phổ biến khi mở bán nên hiện tại, iPhone 12 Mini cũ tuy vẫn có trên thị trường máy cũ nhưng không quá phổ biến. Ưu điểm của chiếc iPhone này là giá rất rẻ.

Bảng giá iPhone 12 các dòng mới nhất

Giá iPhone 12

iPhone 12 - 64GB: 9.99 triệu đồng

iPhone 12 - 128GB: cháy hàng

Giá iPhone 12 Pro Max (cũ)

iPhone 12 Pro Max - 128GB: 9.45 triệu đồng

iPhone 12 Pro Max - 256GB: 10.25 triệu đồng

Giá iPhone 12 Pro (cũ)

iPhone 12 Pro - 128GB: 6.95 triệu đồng

iPhone 12 Pro - 256GB: 7.95 triệu đồng

Giá iPhone 12 Mini (cũ)

iPhone 12 Mini - 64GB: 3.95 triệu đồng

iPhone 12 Mini - 128GB: 4.75 triệu đồng

Có nên mua iPhone 12 các dòng?

Giá iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 giảm mạnh , cơ hội sắm hàng xịn Tết này - Ảnh 3.

iPhone 12 vẫn mang đến những giá trị sử dụng rất cao

Tuy giảm giá nhiều nhưng dòng iPhone 12 vẫn mang đến những giá trị sử dụng rất cao và là những mẫu máy cũ nhưng cực kỳ chất lượng tại thời điểm 2026.

Với giá bán như hiện tại, iPhone 12 đang là iPhone OLED mới giá rẻ nhất. Cùng với thiết kế vẫn còn rất thời thượng với khung viền phẳng, đây là chiếc iPhone cơ bản vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu người dùng từ lướt mạng xã hội cho đến chơi game. Bạn nên chọn bản 128GB để có thể lưu trữ được nhiều hơn.

Giá iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 giảm mạnh , cơ hội sắm hàng xịn Tết này - Ảnh 4.

iPhone 12 đang là iPhone OLED mới giá rẻ nhất.

Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max với thiết kế đẹp thép và kính vẫn đẹp mãn nhãn, camera ba mắt với chất lượng hình ảnh ấn tượng cùng hiệu năng vẫn không hề yếu thực sự là lựa chọn cực ổn cho người dùng muốn trải nghiệm sự cao cấp trong mức giá chỉ hơn 10 triệu đồng một chút.

Giá iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 giảm mạnh , cơ hội sắm hàng xịn Tết này - Ảnh 5.

iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max với thiết kế đẹp

iPhone 12 Mini nhỏ bé nhưng sức mạnh không kém gì iPhone 12 nên có thể là lựa chọn tốt với người dùng thích mạnh mạnh, nhưng nhỏ gọn đủ dụng với một tay. Tuy nhiên nguồn hàng của iPhone 12 Mini khá ít, không phải ở đâu cũng có.

Giá iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 giảm mạnh , cơ hội sắm hàng xịn Tết này - Ảnh 6.

iPhone 12 Mini nhỏ bé nhưng sức mạnh không kém gì iPhone 12

Nhìn chung iPhone 12 series vẫn là những lựa chọn ngon, bổ, rẻ mà khách Việt có thể cân nhắc trong năm 2026 nếu tài chính không quá mạnh nhưng vẫn muốn sở hữu smartphone có nhiều tính năng mạnh mẽ.

