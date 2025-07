Xe ô tô giá 200 triệu đồng thiết kế xinh đẹp, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang SH sắp được bán ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Mua xe MPV 7 chỗ giá khoảng 700 triệu đồng cho cả gia đình: Chọn Mitsubishi Xpander hay Honda BR-V? GĐXH - Xe MPV 7 chỗ trên thị trường có nhiều lựa chọn đa dạng, nhưng cũng gây ra phân vân không biết nên mua xe nào dưới 800 triệu đồng.

Xe ô tô điện siêu nhỏ Trung Quốc sắp bán tại Việt Nam

FAW Bestune Xiaoma dự kiến bán ra thị trường Việt Nam trong quý 3/2025. ẢNH: BESTUNE VIỆT NAM





Phân khúc ô tô điện siêu nhỏ (minicar) tại Việt Nam dự báo tiếp tục "nóng" hơn nữa trong thời gian tới, khi sắp chào đón thêm một "tân binh" đến từ Trung Quốc - FAW Bestune Xiaoma (còn có tên gọi khác là Tiểu Mã hoặc Pony).

Thực tế, đây không phải mẫu xe quá xa lạ với thị trường Việt Nam. Bởi lẽ trước đó, vào cuối tháng 3/2025, mẫu xe điện mini này đã từng được đơn vị phân phối hé lộ những hình ảnh đầu tiên trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khá đông người Việt. Đến cuối tháng 4, FAW Bestune Xiaoma chính thức "nhá hàng" khi được đưa đến trưng bày thăm dò tại Triển lãm Quốc tế Năng lượng Việt Nam diễn ra tại Hà Nội.

Mẫu ô tô điện siêu nhỏ mới đến từ Trung Quốc có giá dự kiến dưới 200 triệu đồng, nhiều khả năng sẽ là ô tô có giá rẻ nhất Việt Nam. ẢNH: BESTUNE VIỆT NAM





Đáng chú ý, dù giá bán hấp dẫn, nhưng Xiaoma vẫn được trang bị tính năng không thua kém những mẫu xe siêu nhỏ đang bán tại Việt Nam. Xe có cấu hình 3 cửa, 4 chỗ ngồi, sử dụng ghế bọc nỉ, hệ thống điều hòa chỉnh tay, vô-lăng kiểu D-Cut, màn hình LCD kích thước 7 inch sau vô-lăng, tích hợp các tính năng giải trí cơ bản. Khu vực táp-lô bố trí các núm xoay điều chỉnh chức năng.

Ngoài ra, điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở kiểu dáng thiết kế với phong cách nhỏ nhắn, "dễ thương"; thông qua các chi tiết, đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp giữa tính hiện đại và cổ điển. Trang bị ngoại thất cơ bản với đèn pha và đèn hậu dạng halogen, đèn định vị ban ngày LED.

FAW Bestune Xiaoma chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng nữ, mong muốn tìm mua một xe nhỏ gọn, di chuyển trong đô thị. ẢNH: BESTUNE VIỆT NAM





Xét về kích thước, Bestune Xiaoma sở hữu thông số dài, rộng, cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.953 mm. Xe định vị nằm giữa hai đối thủ Wuling Hongguang Mini Ev và VinFast VF 3.

Trong khi đó, ở khả năng vận hành, Xiaoma trang bị mô-tơ điện gắn ở cầu sau, sản sinh công suất 26 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Đi kèm với pin lithium-ion dung lượng 13,9 kWh, mang đến khả năng di chuyển tối đa 170 km sau mỗi lần sạc đầy. Các thông số này khá tương đồng với "đồng hương" Mini EV.

Về an toàn, Xiaoma trang bị tiêu chuẩn hai túi khí, cảm biến áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi, camera lùi và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Giá xe ô tô điện mini Trung Quốc khi về Việt Nam

Theo thông tin rò rỉ mới nhất, xe ô tô điện mini này hiện đang được tiến hành đăng kiểm và dự kiến về đại lý vào cuối tháng 6/2025. Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi trước đó đại diện nhà phân phối mẫu xe này cũng lên tiếng xác nhận FAW Bestune Xiaoma sẽ bán ra thị trường Việt Nam vào đầu quý 3 và có giá bán dự kiến dưới mốc 200 triệu đồng. Mức giá này nhiều khả năng sẽ thấp hơn cả Wuling Hongguang Mini EV (giá từ 197 - 231 triệu đồng) - mẫu ô tô rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.