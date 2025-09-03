Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH

Thứ tư, 11:45 03/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe ô tô thiết kế xinh xắn thuộc thương hiệu LIVAN, tập đoàn Geely có mức giá cạnh tranh và hướng tới người dùng trẻ, đô thị.

Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam đẹp ngọt ngào, thiết kế riêng phù hợp đô thị rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh ngang Honda SHXe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam đẹp ngọt ngào, thiết kế riêng phù hợp đô thị rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh ngang Honda SH

GĐXH - Xe ô tô thiết kế nhỏ xinh có mức giá siêu rẻ chỉ 197 triệu đồng sắp được bán ở Việt Nam khiến dân tình xôn xao.

Xe ô tô xinh xắn, thích hợp đi trong đô thị sẽ có mặt ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 131 triệu đồng xinh xắn, thích hợp đi trong đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ bằng Honda SH sẽ có mặt ở Việt Nam?- Ảnh 2.

Livan Smurf phù hợp chạy trong đô thị đông đúc. Ảnh minh họa

Thương hiệu con Livan của hãng xe Geely giới thiệu hình ảnh đầu tiên về mẫu xe điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới mang tên Smurf dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Smurf hướng đến khách hàng di chuyển trong đô thị đông đúc. Livan định vị Smurf cạnh tranh phân khúc xe điện mini, nơi có những đối thủ như Wuling Hongguang Mini EV, Chery QQ Icecream và Bestune Pony.

Smurf sở hữu thiết kế hình hộp nhỏ gọn và bắt mắt. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hẹp, dạng khép kín, kết hợp cùng đèn pha mang kiểu dáng "mắt thần rừng". Cặp đèn pha to kết hợp cản trước màu bạc, tạo hiệu ứng "mỉm cười" trực quan. Cổng sạc đặt chính giữa ở đầu xe.

Xe ô tô giá 131 triệu đồng xinh xắn, thích hợp đi trong đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ bằng Honda SH sẽ có mặt ở Việt Nam?- Ảnh 3.

Bên trong khoang lái của xe được thiết kế tối giản nhưng vẫn hiện đại, với ba tùy chọn màu nội thất: hồng Sakura, xám Castle và xanh Forest.

Bên hông, Smurf giữ thiết kế kiểu dáng phẳng. Khách hàng có thể lựa chọn sơn hai tông màu hoặc đơn sắc. Xe lắp bộ vành hợp kim 14 inch.

Nội thất mang phong cách thiết kế tối giản và có ba tông màu lựa chọn, gồm hồng, xám và xanh lá. Vô-lăng hai chấu, cần số dạng núm xoay, màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi và móc treo đồ tiện dụng.

Xe điện mini Smurf sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 3.100 x 1.558 x 1.610 (mm) và chiều dài cơ sở 2.015 mm. Thông số này nhỉnh hơn đối thủ Wuling Hongguang Mini EV với kích thước 2.920x1.493 x 1.621 (mm) và dài cơ sở 1.940 mm.

Smurf có trọng lượng không tải 815 kg và tổng trọng lượng 1.125 kg. Xe chế tạo với kết cấu liền khối, trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Xe lắp một môtơ điện công suất 40 mã lực. Theo kết quả thử nghiệm, tốc độ tối đa đạt 100 km/h.

Livan Smurf là phiên bản đổi tên của Geely Panda Mini EV và nhiều khả năng, tân binh sẽ dùng chung gói pin 17 kWh với phạm vi hoạt động 200 km.

Giá xe ô tô Livan Smurf

Theo kế hoạch, Livan Smurf bán ra với giá 36.000 NDT (khoảng 131 triệu đồng). Đối thủ Bestune Pony cũng có giá 5.000 USD tại Trung Quốc. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Pony đã được bán ra với tên gọi Bestune Xiaoma kèm mức giá 199 triệu đồng.

Được biết, thương hiệu ô tô Geely chính thức ra mắt tại Việt Nam, giới thiệu 03 mẫu xe Geely Coolray, Monjaro và EX5. Hy vọng rằng, xe ô tô Livan Smurf cũng sẽ được triển khai sản xuất ở Việt Nam trong tương lai.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

 

Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xe ô tô giá 109 triệu đồng đẹp long lanh, thích hợp đi trong đô thị rẻ chưa bằng 1/3 Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ có mặt ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 109 triệu đồng đẹp long lanh, thích hợp đi trong đô thị rẻ chưa bằng 1/3 Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ có mặt ở Việt Nam?

Xe ô tô điện của Honda trang bị hiện đại, đẹp hoài cổ, xinh xắn, sẽ cạnh tranh Kia Morning, Hyundai Grand i10 về giá rẻ?

Xe ô tô điện của Honda trang bị hiện đại, đẹp hoài cổ, xinh xắn, sẽ cạnh tranh Kia Morning, Hyundai Grand i10 về giá rẻ?

Xe ô tô giá khoảng 400 triệu đồng ở Việt Nam gồm cả sedan hạng C: Chọn Hyundai Grand i10 hay Mazda2?

Xe ô tô giá khoảng 400 triệu đồng ở Việt Nam gồm cả sedan hạng C: Chọn Hyundai Grand i10 hay Mazda2?

Cùng chuyên mục

Giá Honda Future 125 FI 2025 mới nhất chạm đáy, Wave Alpha – RSX khó giữ ngôi xe rẻ

Giá Honda Future 125 FI 2025 mới nhất chạm đáy, Wave Alpha – RSX khó giữ ngôi xe rẻ

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2025 mới nhất tại đại lý đang khá hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.

Giá vàng hôm nay 3/9: Vàng SJC tăng vượt 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 3/9: Vàng SJC tăng vượt 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng dữ dội 2,8 triệu đồng sau kỳ nghỉ lễ dài, vọt lên đỉnh cao chưa từng có 133,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn lên 128,5 triệu đồng.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất đang rẻ chưa từng thấy, dọn đường cho iPhone 17 ra mắt trong 1 tuần nữa.

Xe máy điện giá chỉ từ 3,2 triệu đồng đẹp không kém Honda Vision, SH Mode, bán siêu rẻ

Xe máy điện giá chỉ từ 3,2 triệu đồng đẹp không kém Honda Vision, SH Mode, bán siêu rẻ

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đẹp không kém Honda Vision, SH Mode khiến dân tình phát sốt bởi có giá ưu đãi chỉ từ 3,2 triệu đồng, tuy nhiên để mua được cần có điều kiện đi kèm.

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lên tới 50% phí trước bạ, giúp Kia Seltos trở nên cạnh tranh hơn trong cuộc đọ sức với các đối thủ trong phân khúc.

Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc với công nghệ và thiết kế nổi bật, thách thức vị thế của Honda Vision.

Giá vàng ngày 2/9 đồng loạt lên đỉnh

Giá vàng ngày 2/9 đồng loạt lên đỉnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Giá vàng thế giới ở ngưỡng cao kỉ lục. Trong khi đó giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý trong nước tăng mạnh 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 299 triệu đồng thiết kế tuyệt đẹp sánh ngang Honda CR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 299 triệu đồng thiết kế tuyệt đẹp sánh ngang Honda CR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Suzuki sở hữu thiết kế tuyệt đẹp, rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 với mức giá 299 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đã lập đỉnh kỷ lục 130,6 triệu đồng/lượng, đâu sẽ là đỉnh cao mới?

Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?

Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Xe số 110cc nhỏ gọn, giá rẻ và dễ vận hành, thích hợp đi trong đô thị luôn là sự lựa chọn của phần đông người lao động.

Xem nhiều

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường
Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Giá cả thị trường
Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top