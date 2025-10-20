Xe hatchback giá 234 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.

Xe hatchback thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Geely vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu hatchback điện cỡ nhỏ Geome Xingyuan – một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Trung Quốc.

So với bản 2025, Geome Xingyuan 2026 không thay đổi nhiều về thiết kế tổng thể. Xe vẫn duy trì phong cách bo tròn thân thiện, với lưới tản nhiệt kín, đèn pha bo tròn tích hợp dải LED ban ngày hình chữ L, tay nắm cửa bán ẩn và la-zăng 16 inch.

Geely bổ sung hai màu sơn mới là tím và be, nâng tổng số tùy chọn màu lên con số 8. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt Star Limited Edition – lấy cảm hứng từ mẫu Smart #1 Brabus – được giới hạn chỉ 1.000 chiếc, với các chi tiết nhấn màu đỏ ở mui xe và dây an toàn.

Về kích thước, xe dài 4.135 mm, rộng 1.805 mm, cao 1.570 mm, với chiều dài cơ sở 2.650 mm. Khoang hành lý sau có dung tích 375 lít, kết hợp cùng cốp trước 70 lít; khi gập hàng ghế sau, tổng thể tích chứa có thể đạt khoảng 1.320 lít.

Khoang cabin được thiết kế đối xứng, thân thiện với người dùng. Xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, cùng màn hình trung tâm 10,1 hoặc 14,6 inch tùy phiên bản. Hệ thống thông tin giải trí hoạt động trên nền tảng Flyme Auto, hỗ trợ điều khiển giọng nói hai vùng, tùy chỉnh hình nền, kết nối điện thoại thông minh qua Flyme Link và camera toàn cảnh 540°.

Các trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm bao gồm 6 túi khí, sạc nhanh không dây 50W cùng nhiều hộc chứa đồ tiện dụng như ngăn trung tâm 20 lít và hộc găng tay 10 lít.

Geome Xingyuan 2026 được cung cấp với hai cấu hình hệ thống truyền động, đều dẫn động cầu sau:

- Phiên bản 310 km: động cơ 58 kW, mô-men xoắn 130 Nm, pin LFP 30,12 kWh.

- Phiên bản 410 km: động cơ 85 kW, mô-men xoắn 150 Nm, pin LFP 40,16 kWh.

Cả hai đều sử dụng cell pin do CATL cung cấp, kết hợp hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Thời gian sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ khoảng 21 phút, trong khi sạc 10 phút có thể di chuyển thêm khoảng 120 km.

Giá xe hatchback Geome Xingyuan 2026

Xe hatchback Geome Xingyuan 2026 mới có giá khởi điểm từ 68.800 nhân dân tệ (khoảng 9.670 USD), với chương trình ưu đãi giới hạn thời gian giảm còn 65.800 nhân dân tệ (tương đương 9.260 USD - quy đổi khoảng 243 triệu đồng).

Tại thị trường xe điện cỡ nhỏ ở Trung Quốc, Geome Xingyuan 2026 sẽ tiếp tục đối đầu trực tiếp với BYD Seagull và Wuling Binguo Plus. Đây là hai mẫu xe đang có doanh số cao trong cùng phân khúc.

Geely cho biết, dòng Geome Xingyuan đã đạt hơn 400.000 xe bán ra kể từ khi ra mắt, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của hãng trong chiến lược mở rộng thị phần xe điện tại Trung Quốc. Được biết thương hiệu xe Geely đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Liệu trong thời gian tới, mẫu xe Geome Xingyuan 2026 cũng sẽ được phân phối tại thị trường trong nước?

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.