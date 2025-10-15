Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia Morning

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.

Giá xe ô tô Kia giảm mạnh nhờ ưu đãi

Tháng 10, Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt tới 100% lệ phí trước bạ áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản; đồng thời giới thiệu một số mẫu xe mới cùng phiên bản mới của các mẫu xe ăn khách. Đây là thời điểm vàng để khách hàng sở hữu một chiếc xe Kia ưng ý với mức giá tốt nhất cùng nhiều lựa chọn đậm chất riêng.

New Sorento

Trong tháng 10, khách hàng khi sở hữu New Sorento sẽ được tặng kèm voucher dịch vụ 8 triệu đồng. Gía bán các phiên bản cao cấp của New Sorento từ 1,249 tỷ đồng.

Kia Sportage

Khách hàng mua Kia Sportage được hưởng ưu đãi 30 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán bản Premium xuống chỉ còn 819 triệu đồng.

Kia Sportage - mẫu C-SUV thế hệ mới có thiết kế ấn tượng, không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, nổi bật với màn hình cong Panoramic dẫn đầu xu hướng, cùng hệ thống an toàn thông minh ADAS, mang đến cảm giác lái phấn khích, khác biệt.

Kia Sonet, Seltos, Carens

Trong tháng 10, Kia Việt Nam áp dụng ưu đãi với mức giá bán dễ tiếp cận chỉ từ 493 triệu đồng, đây là mức giá bán cạnh tranh hàng đầu trong các phân khúc. Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng, 35 triệu đồng là ưu đãi dành cho Kia Carens, 30 triệu đồng là ưu đãi cho Kia Sonet; mức ưu đãi này tương đương hơn 50% lệ phí trước bạ.

New Morning

Trong tháng 10, khách hàng sở hữu New Morning sẽ được tặng kèm voucher dịch vụ. Gía bán mẫu xe chỉ từ 439 triệu đồng.

Sedan hạng B Kia K5, Kia Soluto, Kia K3

Kia K5

Các mẫu sedan của Kia áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Kia K5 ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Kia K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo và bổ sung thêm phiên bản mới 1.6 AT Premium với nhiều trang bị hiện đại và cao cấp cùng giá bán cạnh tranh; Kia Soluto được ưu đãi 17-47 triệu đồng (tùy theo phiên bản). Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe sedan chỉ từ 339 triệu đồng.

Đánh giá xe ô tô Kia

Xe Kia nói chung được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt, hiện đại và giá bán cạnh tranh, cùng với việc nhiều mẫu xe được trang bị tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số nhược điểm vẫn tồn tại, như có thể có tiếng ồn vọng vào khoang lái ở các mẫu xe nhỏ, cảm giác tăng tốc chưa thực sự mạnh mẽ khi chở đầy tải hoặc ở dốc cao, và một số khách hàng mong muốn các tính năng an toàn cao cấp hơn hoặc kết nối không dây.