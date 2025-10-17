MPV 7 chỗ giá 284 triệu: 3 động cơ, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, gây sốt ở Trung Quốc?

MPV 7 chỗ tùy chọn 3 động cơ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi

Wuling Xingguang 730

Phân khúc MPV tại Trung Quốc đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Wuling Xingguang 730 (Starlight 730) – mẫu xe 7 chỗ hoàn toàn mới của Wuling (SGMW). Được định vị là MPV giá rẻ nhất và hấp dẫn nhất Trung Quốc hiện nay, Xingguang 730 nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại, trang bị thực dụng và giá bán dễ tiếp cận.

Được phát triển trên kiến trúc Tianyu hoàn toàn mới, Xingguang 730 tích hợp công nghệ động cơ hybrid Lingxi Power 3.0 cùng pin Shenlian thế hệ mới, mang lại hiệu suất vận hành cao và độ bền ấn tượng. Ngoại hình xe nổi bật với lưới tản nhiệt đen dạng mắt cáo, cụm đèn LED mảnh, cùng cửa trượt điện – chi tiết thường chỉ xuất hiện trên các mẫu MPV cao cấp.

Xingguang 730 tích hợp công nghệ động cơ hybrid Lingxi Power 3.0

Về kích thước, Wuling Xingguang 730 2026 dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.770 mm, với chiều dài cơ sở 2.910 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi cho cả 7 hành khách.

Khoang cabin được thiết kế tối giản và hiện đại, nổi bật với màn hình kỹ thuật số nổi, màn hình trung tâm cảm ứng 12,8 inch và khả năng kết nối thông minh với điện thoại di động. Bố trí ghế ngồi kiểu 2+2+3, trong đó ghế trước có thể ngả phẳng 180 độ, hàng ghế thứ hai có tựa tay kép và điều chỉnh nhiều góc, còn hàng ghế thứ ba gập theo tỷ lệ 4/6, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý từ 315 lít lên 1.202 lít.

Xingguang 730 còn sở hữu 25 hộc chứa đồ tiện ích và 4 vị trí ISOFIX cho ghế trẻ em, thể hiện sự chú trọng đến an toàn và nhu cầu gia đình.

Wuling cung cấp ba lựa chọn hệ truyền động gồm xăng, hybrid cắm sạc (PHEV) và thuần điện (EV).

Xingguang 730 còn sở hữu 25 hộc chứa đồ tiện ích

Bản PHEV sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện thế hệ thứ tư 10 trong 1, đạt mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,3 lít/100 km khi pin cạn, phạm vi chạy điện 125 km và tổng quãng đường hỗn hợp tới 1.100 km (chuẩn CLTC).

Bản EV trang bị động cơ điện 134 mã lực, pin Shenlian 60 kWh, phạm vi hoạt động 500 km (CLTC), hỗ trợ sạc nhanh 2C, chỉ mất 15 phút để bổ sung 200 km.

Bản xăng truyền thống dùng động cơ 1.5L 174 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT, hướng đến khách hàng ưa chuộng tính ổn định và chi phí bảo dưỡng thấp.

Giá MPV 7 chỗ Wuling Xingguang 730 2026

Mẫu Wuling Xingguang 730 đời 2026 hiện đã được mở bán trước với bốn phiên bản, có giá từ 76.800 – 112.800 NDT (tương đương 284 – 417 triệu đồng). Xe hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc MPV đa dụng, tiết kiệm và phù hợp cho gia đình.

Với mức giá cạnh tranh và cấu hình đa dạng, Wuling Xingguang 730 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành “át chủ bài” mới trong phân khúc MPV bình dân tại Trung Quốc.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.