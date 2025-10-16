Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô thiết kế cá tính như xe tiền tỷ

Wuling Mini EV mui trần.

Trong bối cảnh thị trường ô tô điện bùng nổ, nhiều hãng xe không ngừng sáng tạo nhằm chinh phục khách hàng trẻ tuổi. Một trong những cái tên gây chú ý gần đây chính là mẫu xe điện mui trần mini đến từ Trung Quốc – Wuling Hongguang Mini EV Cabrio nay được gọi ngắn gọn là Wuling Mini EV mui trần.

Mẫu xe này được phát triển bởi liên doanh SGMW (SAIC – GM – Wuling) và hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích sự tự do, cá tính. Giá khởi điểm khoảng 14.000 USD (tương đương 340 triệu đồng), biến đây trở thành một trong những mẫu xe điện mui trần rẻ nhất thế giới hiện nay.

Khác biệt lớn nhất của Wuling Mini EV mui trần nằm ở thiết kế không mái cứng truyền thống. Thay vào đó, xe sử dụng mui mềm gập, cho phép người lái và hành khách tận hưởng nắng, gió và không gian ngoài trời, điều vốn chỉ thường thấy trên các dòng xe sang đắt đỏ.

Về kích thước, xe giữ nguyên dáng nhỏ gọn như bản tiêu chuẩn: dài 3.059 mm, rộng 1.521 mm, cao 1.614 mm, chiều dài cơ sở 2.010 mm. Với số đo này, Wuling Mini EV mui trần dễ dàng len lỏi trong các con phố đông đúc, đỗ gọn ở những bãi xe chật hẹp là lợi thế cực lớn cho môi trường đô thị châu Á.

Điểm nhấn ngoại thất đến từ thiết kế mui mềm với 2 tùy chọn màu: đen tiêu chuẩn và đỏ rượu vang mang lại nét cá tính và trẻ trung. Cột A được sơn nhám tạo sự khác biệt, trong khi bộ vành 6 chấu hai tông màu giúp xe thêm phần nổi bật.

Phía trước, xe trang bị đèn pha LED hiện đại, đèn sương mù LED và dải LED định vị chạy ngang nắp ca-pô mang lại diện mạo thời thượng. Logo xe có hiệu ứng phát sáng giúp tăng khả năng nhận diện vào ban đêm. Tổng thể, Wuling Mini EV mui trần tạo nên phong cách năng động, phù hợp với giới trẻ yêu thích sự phóng khoáng.

Đặc biệt, thiết kế 2 chỗ ngồi thay vì 4 chỗ như bản hatchback giúp xe tối ưu không gian chứa mui mềm, đồng thời mang đến cảm giác riêng tư, thoải mái hơn cho người dùng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi hoặc những người trẻ độc thân yêu thích sự khác biệt.

Khoang nội thất Wuling Mini EV mui trần được phối 2 tông màu chủ đạo: đỏ và trắng, mang lại sự tươi mới, hiện đại. Dù chỉ có 2 ghế ngồi, xe vẫn đảm bảo sự tiện nghi và an toàn với thanh bảo vệ phía sau lưng ghế, trang bị quan trọng với mọi mẫu xe mui trần.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, màn hình giải trí trung tâm tối giản nhưng hiển thị sắc nét các thông số cơ bản. Các chi tiết điều khiển được bố trí trực quan, dễ sử dụng.

Ngoài ra, xe còn có các tiện ích cơ bản như hệ thống điều hòa, giải trí đa phương tiện, kết nối điện thoại thông minh. Không gian phía sau ghế được tận dụng để chứa đồ, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Dưới nắp ca-pô, Wuling Mini EV mui trần được trang bị mô-tơ điện công suất tối đa 30 kW (khoảng 41 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Với thông số này, xe có khả năng tăng tốc tốt trong đô thị, đạt tốc độ tối đa 100 km/h, vừa đủ để di chuyển trong thành phố và các tuyến đường liên tỉnh ngắn.

Điểm sáng của mẫu xe này nằm ở bộ pin 26,5 kWh cho phép quãng đường di chuyển lên tới 280 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là con số khá ấn tượng trong phân khúc xe điện mini, vượt trội hơn nhiều mẫu xe điện đô thị giá rẻ khác.

Về khả năng sạc, tuy chưa đạt tốc độ "siêu sạc" như các dòng xe cao cấp, nhưng với dung lượng pin vừa phải, thời gian sạc đầy vẫn khá nhanh, thuận tiện cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, Wuling Mini EV mui trần còn được xem như một "tuyên ngôn thời trang di động". Thiết kế mui trần mở ra trải nghiệm khác biệt, trong khi mức giá chỉ tương đương một chiếc ô tô hạng A tại Việt Nam giúp xe trở thành lựa chọn hấp dẫn với người dùng trẻ.

So với các mẫu xe điện đô thị như BYD Dolphin Mini hay Chery QQ Ice Cream, Wuling Mini EV mui trần có lợi thế riêng nhờ kiểu dáng độc đáo, tính cá nhân hóa cao. Đây cũng là lý do khiến mẫu xe này thường xuyên gây "cháy hàng" tại Trung Quốc và được săn đón ở nhiều thị trường.

Giá xe ô tô Wuling Mini EV

Với giá bán khoảng 340 triệu đồng, Wuling Mini EV mui trần mang đến cơ hội sở hữu xe điện mui trần cho đông đảo khách hàng, điều vốn trước đây chỉ dành cho xe sang tiền tỷ. Sự xuất hiện của mẫu xe này hứa hẹn sẽ tạo nên làn sóng mới trong xu hướng xe điện cỡ nhỏ, nhất là trong giới trẻ thành thị.

Wuling Mini EV đã có mặt tại Việt Nam từ tháng 6/2023, được phân phối bởi TMT Motors với giá từ 197 đến 234 triệu đồng tùy phiên bản. Liệu trong thời gian tới, Wuling Mini EV mui trần sẽ được bán ở Việt Nam.

