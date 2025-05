Xe sedan hạng B giá từ 386 triệu đồng: Hyundai Accent, Kia Soluto hay New Mazda2 đáng mua nhất?

Xe ô tô Lada huyền thoại giá 360 triệu đồng về Việt Nam gồm gầm cao SUV dáng Jimny, sedan cỡ Toyota Vios liệu có gây sốt? GĐXH - Xe ô tô Lada được xem là một huyền thoại của Nga có giá chỉ từ 360 triệu đồng bao gồm nhiều mẫu sedan và SUV cỡ nhỏ liệu sẽ gây chú ý ở thị trường Việt Nam.

Xe sedan hạng B New Mazda2

New Mazda 2 2025. New Mazda 2 2025 có thiết kế ngoại thất tương tự bản Thái và Nhật, nổi bật với lưới tản nhiệt mới, cản trước và bộ mâm 15 inch 8 chấu kép. Một số bản có mặt ca-lăng kín như xe điện. Kích thước xe không thay đổi (4340 x 1695 x 1470mm), phần đầu thiết kế giống Mazda 3 mới, đèn LED mảnh hơn, tích hợp dải chrome kiểu “Signature Wing”, có đèn tự động cân bằng góc chiếu.



New Mazda 2 2025 có thiết kế ngoại thất tương tự bản Thái và Nhật,

Phần đuôi có cụm đèn LED thiết kế liền mạch, cốp sau 440L. Nội thất hướng đến sự hài hòa ánh sáng – bóng tối, cải thiện cách âm, ghế nỉ mới thoải mái hơn. Trang bị nổi bật gồm: nút bấm khởi động, màn hình cảm ứng 7 inch, Mazda Connect, Apple CarPlay/Android Auto, màn hình HUD, gương chống chói.

Xe dùng động cơ Skyactiv-G 1.5L

Xe dùng động cơ Skyactiv-G 1.5L (110 mã lực, 144Nm), hộp số tự động 6 cấp, chế độ lái thể thao, hệ thống dừng/khởi động thông minh. Trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm 2 túi khí, ABS, EBD, BA, ESS, DSC, TCS, HLA, cảm biến lùi, cảnh báo trộm và mã hóa chìa khóa.

Giá xe sedan hạng B New Mazda2

Tại thị trường Việt Nam, New Mazda2 hiện đang có giá bán dao động từ 403-544 triệu đồng.

Xe sedan hạng B Hyundai Accent AT

Hyundai Accent 1.5 AT.

Hyundai Accent 1.5 AT là mẫu sedan hạng B thiết kế trẻ trung, thể thao, kích thước lớn nhất phân khúc (4.535 x 1.765 x 1.485 mm). Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang ngược, đèn định vị LED kéo dài, đèn Full LED, la-zăng 16 inch, đèn hậu LED 3D và bộ khuếch tán gió.

Hyundai Accent 1.5 AT là mẫu sedan hạng B thiết kế trẻ trung.

Nội thất rộng rãi, tập trung người lái theo triết lý HMI, màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp camera lùi, 6 loa, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bản đồ riêng cho Việt Nam. Vô lăng bọc da, đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn hình LCD 4.2 inch, có khởi động từ xa, điều hòa hàng ghế sau, cốp điện thông minh, gương chống chói, đèn pha/gạt mưa tự động.

Xe dùng động cơ SmartStream 1.5L MPI (115 mã lực, 144 Nm).

Xe dùng động cơ SmartStream 1.5L MPI (115 mã lực, 144 Nm), vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu nhờ loạt công nghệ tối ưu hoá đốt cháy và ma sát.

Trang bị an toàn nổi bật với gói Hyundai SmartSense gồm: cảnh báo va chạm trước/sau, điểm mù, giữ làn đường, cảnh báo xe phía trước, mở cửa an toàn, chống mệt mỏi. Bổ sung các hệ thống an toàn cơ bản: ABS, EBD, BA, ESC, HAC, cảm biến lùi và 6 túi khí.

Giá xe sedan hạng B Hyundai Accent AT

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent AT có các phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, và Đặc biệt. Các phiên bản này hiện có giá bán dao động từ 475-553 triệu đồng.

Xe sedan hạng B Kia Soluto

Kia Soluto 2025.

Kia Soluto 2025 là mẫu sedan hạng B với thiết kế trẻ trung, năng động, hướng đến khách hàng trẻ. Xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng, dải đèn LED ban ngày, mâm 14 inch và các đường gân thể thao. Tuy nhiên, trang bị chiếu sáng khá khiêm tốn khi chỉ dùng đèn halogen, không có projector hay LED.

Kia Soluto 2025 là mẫu sedan hạng B với thiết kế trẻ trung.

Nội thất theo phong cách đơn giản, thực dụng, tone màu đen - sáng. Ghế giả da (trừ bản MT), không gian rộng với trục cơ sở 2.570 mm. Trang bị đáng chú ý gồm vô lăng da, màn hình cảm ứng 7 inch (trừ bản MT), kết nối KIA LINK, đàm thoại rảnh tay, GPS. Tuy nhiên, xe vẫn dùng điều hoà chỉnh tay và không có cửa gió sau.

Soluto 2025 có giá cạnh tranh.

Chỉ bản Luxury có chìa khoá thông minh, khởi động nút bấm, gập gương điện và cốp điện. Thiết kế taplo/tappi đơn giản, dùng nhiều nhựa cứng. Động cơ xăng 1.4L cho công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 132 Nm, tiêu hao nhiên liệu 6,1L/100km đường hỗn hợp. Soluto 2025 có giá cạnh tranh nhưng trang bị chưa thật sự nổi bật so với kỳ vọng.

Giá xe sedan hạng B Kia Soluto

Tại thị trường Việt Nam, Kia Soluto có giá niêm yết dao động từ 386-422 triệu đồng.