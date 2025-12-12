Giá bạc hôm nay (12/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá bán ra ở mức 66 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục lập vùng giá giao dịch mới khi mở phiên, giá bán ra của hệ thống Phú Quý đã "leo" lên vùng 65,3 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá đã "neo" lên ngưỡng 65,7 triệu đồng/kg (tương đương 2,465 triệu đồng/lượng), tiến sát mốc 66 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, chốt phiên ngày 11/12, giá bán ra của Phú Quý chỉ dừng ở vùng 64,5 triệu đồng/kg. Mức tăng tương đương khoảng 1,2 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay tiếp tục biến động, thiết lập vùng giá giao dịch mới khi giá bán ra đang ở vùng 65,7 triệu đồng/kg, tiến sát mốc 66 triệu đồng/kg.

Hệ thống Ancarat cũng có mức tăng tương tự khi giá bán ra qua các nhịp điều chỉnh đang ở vùng 64,5 triệu đồng/kg (tương đương 2,453 triệu đồng/lượng).

Giá giao dịch bạc miếng của Sacombank-SBJ đang ở vùng 2,355 – 2,409 triệu đồng/lượng.

Trên trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận theo giờ Việt Nam vào sáng nay ở vùng 63,5 USD/oz.

