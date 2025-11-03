Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 3/11 - 9/11 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’ GĐXH – Bạn có thể tham khảo các khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 3/11 - 9/11 dưới đây theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’.

Giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 9 âm lịch 2025

Ngày Rằm tháng 9 âm lịch 2025 là ngày 4/11 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn một trong hai khung giờ cát lành sau để thắp hương, khấn nguyện:

+ Giờ Mão (5h – 7h sáng)

+ Giờ Thìn (7h – 9h sáng)

Đây được xem là hai khung giờ trường khí ổn định, thanh tịnh, năng lượng trong ngày vừa khởi sinh nên việc thắp hương cầu nguyện sẽ dễ được tổ tiên chứng giám, tiếp dẫn cát khí, giúp cho vận trình tháng mới thuận lợi, hanh thông.

Điều nên và không nên làm trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch 2025

Chuyên gia phong thủy Phùng Gia đã đưa ra các lời khuyên về điều nên và không nên làm trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch.

3 điều nên làm trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch để vận khí trong tháng được thuận lợi hơn:

+ Đầu tiên nên dậy sớm để dọn dẹp, lau sạch ban thờ và chuẩn bị đồ lễ tươm tất dâng cúng lên tổ tiên. Thắp hương vào khung giờ 5 – 7 giờ là tốt nhất. Đây là khung giờ rất cát lành, trường khí trong ngày vừa mới khởi lên và đang ở trạng thái rất tịnh. Một nén hương thành kính thắp lên đúng thời điểm sẽ giúp kết nối với tổ tiên, dẫn khởi dòng khí tốt, giúp cho vận khí thuận lợi.

+ Thứ 2, làm việc thiện lành xuất phát từ tâm, không cần việc gì quá lớn lao. Đơn giản bạn có thể phóng sinh, tặng bữa cơm cho người khó khăn, giúp người khác hoàn thành một việc làm gì đó… Ngày Rằm là ngày gieo phúc, phúc đức là nền tảng để tài vận và sức khỏe được bền lâu. Khi khởi tâm đúng, khí trong mình đổi và vận cũng tự khắc chuyển theo hướng tốt.

+ Chọn trang phục hợp để tăng cát khí

Rằm tháng 9 thuộc ngũ hành Thủy, nên ưu tiên chọn trang phục mang màu thuộc hành Kim hoặc Thủy như trắng, ghi, xanh dương, đen. Đây là những gam màu tương sinh, giúp tăng tự tin và thu hút năng lượng tốt lành.

3 điều kiêng làm trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tránh điều xui

+ Chú ý hướng xuất hành trong ngày

Tránh đi về hướng Tây – nơi có Hạc Thần đáo tới, đem đến những trường khí bất ổn, dễ phát sinh những điều ngoài dự tính của chúng ta chỉ là di chuyển ngắn. Mọi người nên chọn hướng khác hoặc chọn giờ cát lành để giảm bớt những năng lượng xấu. Khi thuận thiên thời, tránh được hướng xấu thì vận khí sẽ ổn định, công việc đi xa được thuận lợi và an toàn.

+ Cẩn thận về lời ăn tiếng nói

Ngày Rằm có Sao Chủy liên quan đến lời nói nên mọi người cần giữ tâm hòa khí, tránh cãi vã, tranh luận… Bạn có thể dễ gặp phải những điều bất lợi từ những lời nói của mình, cho nên trong ngày này cần tránh tranh luận, buông lời thị phi, sân si. Một lời nói thiếu kiềm chế có thể mang đến điều không may, ảnh hưởng đến vận khí của cả tháng.

+ Tránh làm những điều trọng đại

Ngày Rằm có nhiều hung tinh cho nên tránh làm những việc quan trọng như động thổ, khai trương, kí hợp đồng, xây nhà cửa… Dù có chuẩn bị sẵn cũng nên tạm hoãn sang một ngày khác có vận khí sáng hơn để tránh hao tổn, trở ngại. Nếu buộc phải tiến hành, bạn cần chọn những chuyên gia phong thủy uy tín.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.