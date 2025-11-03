Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà
GĐXH – Ngày mai 4/11 là Rằm tháng 9 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn các khung giờ thắp hương đẹp dưới đây. Đặc biệt trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, cần biết 3 điều kiêng và 3 điều cần làm này để đón tài lộc vào nhà.
Giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 9 âm lịch 2025
Ngày Rằm tháng 9 âm lịch 2025 là ngày 4/11 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn một trong hai khung giờ cát lành sau để thắp hương, khấn nguyện:
+ Giờ Mão (5h – 7h sáng)
+ Giờ Thìn (7h – 9h sáng)
Đây được xem là hai khung giờ trường khí ổn định, thanh tịnh, năng lượng trong ngày vừa khởi sinh nên việc thắp hương cầu nguyện sẽ dễ được tổ tiên chứng giám, tiếp dẫn cát khí, giúp cho vận trình tháng mới thuận lợi, hanh thông.
Điều nên và không nên làm trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch 2025
Chuyên gia phong thủy Phùng Gia đã đưa ra các lời khuyên về điều nên và không nên làm trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch.
3 điều nên làm trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch để vận khí trong tháng được thuận lợi hơn:
+ Đầu tiên nên dậy sớm để dọn dẹp, lau sạch ban thờ và chuẩn bị đồ lễ tươm tất dâng cúng lên tổ tiên. Thắp hương vào khung giờ 5 – 7 giờ là tốt nhất. Đây là khung giờ rất cát lành, trường khí trong ngày vừa mới khởi lên và đang ở trạng thái rất tịnh. Một nén hương thành kính thắp lên đúng thời điểm sẽ giúp kết nối với tổ tiên, dẫn khởi dòng khí tốt, giúp cho vận khí thuận lợi.
+ Thứ 2, làm việc thiện lành xuất phát từ tâm, không cần việc gì quá lớn lao. Đơn giản bạn có thể phóng sinh, tặng bữa cơm cho người khó khăn, giúp người khác hoàn thành một việc làm gì đó… Ngày Rằm là ngày gieo phúc, phúc đức là nền tảng để tài vận và sức khỏe được bền lâu. Khi khởi tâm đúng, khí trong mình đổi và vận cũng tự khắc chuyển theo hướng tốt.
+ Chọn trang phục hợp để tăng cát khí
Rằm tháng 9 thuộc ngũ hành Thủy, nên ưu tiên chọn trang phục mang màu thuộc hành Kim hoặc Thủy như trắng, ghi, xanh dương, đen. Đây là những gam màu tương sinh, giúp tăng tự tin và thu hút năng lượng tốt lành.
3 điều kiêng làm trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tránh điều xui
+ Chú ý hướng xuất hành trong ngày
Tránh đi về hướng Tây – nơi có Hạc Thần đáo tới, đem đến những trường khí bất ổn, dễ phát sinh những điều ngoài dự tính của chúng ta chỉ là di chuyển ngắn. Mọi người nên chọn hướng khác hoặc chọn giờ cát lành để giảm bớt những năng lượng xấu. Khi thuận thiên thời, tránh được hướng xấu thì vận khí sẽ ổn định, công việc đi xa được thuận lợi và an toàn.
+ Cẩn thận về lời ăn tiếng nói
Ngày Rằm có Sao Chủy liên quan đến lời nói nên mọi người cần giữ tâm hòa khí, tránh cãi vã, tranh luận… Bạn có thể dễ gặp phải những điều bất lợi từ những lời nói của mình, cho nên trong ngày này cần tránh tranh luận, buông lời thị phi, sân si. Một lời nói thiếu kiềm chế có thể mang đến điều không may, ảnh hưởng đến vận khí của cả tháng.
+ Tránh làm những điều trọng đại
Ngày Rằm có nhiều hung tinh cho nên tránh làm những việc quan trọng như động thổ, khai trương, kí hợp đồng, xây nhà cửa… Dù có chuẩn bị sẵn cũng nên tạm hoãn sang một ngày khác có vận khí sáng hơn để tránh hao tổn, trở ngại. Nếu buộc phải tiến hành, bạn cần chọn những chuyên gia phong thủy uy tín.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Cây phong thủy mang may mắn trồng vào mùa thu đông, Tết đến chơi hoa càng đẹpỞ - 1 giờ trước
GĐXH – Trồng cây phong thủy hồng môn mang lại tài lộc, hạnh phúc và may mắn cho gia chủ. Thời điểm thu – đông là lúc lý tưởng để trồng cây phong thủy này, Tết đến càng đẹp hơn.
Cách xử lý ban thờ Thần tài bị chuột pháỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Để ban Thần tài tại gia không bị uế khí xấu ảnh hưởng lâu dài, bài viết sau đây chỉ cho bạn những cách thức xử lý ban Thần tài bị chuột phá.
Chọn hướng bếp chuẩn phong thủy giúp gia đình có sức khỏe dồi dào, hút tài lộcỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Gian bếp là một công năng quan trọng của ngôi nhà, nơi nuôi dưỡng sinh khí và gắn kết các thành viên. Vì vậy, việc lựa chọn hướng bếp chuẩn phong thủy cần được xem xét kỹ lưỡng để mang lại sự cân bằng và hanh thông cho gia đạo.
Lộ khối tài sản khủng qua 2 căn nhà sang trọng, cực chất của Trương Ngọc ÁnhỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trương Ngọc Ánh sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau khoảng thời gian nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.
Những kiêng kỵ khi dùng ví, nếu biết tránh tài lộc sẽ ngày một gia tăngỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Việc hiểu rõ và áp dụng những cách thu hút tài lộc vào ví không chỉ giúp gia chủ quản lý tài chính hiệu quả, mà còn tạo ra một không gian thuận lợi để năng lượng tài chính lưu thông, mang lại sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 3/11 - 9/11 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Bạn có thể tham khảo các khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 3/11 - 9/11 dưới đây theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’.
Hình ảnh công an khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh, hé lộ bên trong bên trong biệt thự sangỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay sau khi khởi tố và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét căn biệt thự của nữ diễn viên, người mẫu này.
Đừng xem nhẹ “Chu Tước Sát” – Thế sát phong thủy có thể khiến gia chủ lao đao, làm ăn bết bátỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có khá nhiều thế phạm liên quan tới phong thủy nhà ở, một trong các kỵ phạm các gia chủ cần hết sức lưu tâm, đó là “Chu Tước sát”. Cùng điểm qua bài viết dưới đây để lý giải các khía cạnh này khi phạm “Chu Tước Sát”.
Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc NinhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - MC Mai Ngọc tận hưởng cuộc sống mẹ bỉm sữa thảnh thơi tại biệt thự lớn như một lâu đài tại quê chồng, Bắc Ninh.
Tưởng vô hại, nhưng 6 lỗi phong thủy nhà vệ sinh này dễ khiến vận khí sa sút gia chủ nên biết để tránhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dẫu chỉ được quen được gọi là “công trình phụ”, song nhà vệ sinh lại can hệ mật thiết đến sức khỏe, tài vận của một gia đình. Vậy làm sao để tối ưu được về công năng cũng như tránh các điểm kiêng kỵ nhà vệ sinh? Hãy đọc bài viết sau.
Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giườngỞ
GĐXH - Ngoài là một loại gia vị sử dụng trong nấu nướng, hạt tiêu còn có nhiều công dụng khác trong cuộc sống. Cụ thể khi đặt hạt tiêu dưới gầm giường, nó sẽ mang lại những lợi ích sau.